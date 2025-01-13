Самые молодые футболисты, сыгравшие в этом сезоне РПЛ. Они дебютировали раньше 18 лет!

В нынешнем сезоне РПЛ сыграло достаточно большое количество молодёжи. Некоторые из этих игроков – совсем юные. В первой части чемпионата России на поле выходили пять 17-летних. Кое-кто уже успел проявить себя во взрослом футболе. Если вы пропустили их дебюты, то запоминайте эти имена.

Арсений Дмитриев, 17 лет 2 дня (возраст на момент дебюта)

Арсений Дмитриев Фото: ФК «Акрон»

Дмитриев – самый юный дебютант РПЛ нынешнего сезона. Арсений впервые сыграл в элите российского футбола, едва достигнув 17-летия. В матче 2-го тура с «Локомотивом» в Москве вышел на замену за полчаса до конца и едва не отметил премьеру голом. Зарядил в перекладину! В общем, обратил на себя внимание с первых касаний мяча.

До зимнего перерыва вингер поучаствовал в четырёх встречах РПЛ – он ещё трижды выходил на замену. Кроме того, провёл три игры в Кубке России, причём две из них – в стартовом составе. Забил гол в ворота «Факела».

Дмитриев – уроженец Новосибирска. До 2022 года занимался в школе местного клуба, а затем попал в академию Коноплёва, которая теперь готовит таланты для «Акрона». До этого Арсений безуспешно пробовал устроиться в «Зенит» и «Краснодар». Там парня не оценили, о чём теперь наверняка жалеют.

В силу возраста, схожести амплуа и умения обыгрывать один в один Дмитриева сравнивают с его звёздным ровесником – Ламином Ямалем из «Барселоны». Арсений признавался в интервью для «Чемпионата», что нормально к этому относится:

«Может быть, мы похожи по позиции и возрасту, но стиль игры у нас разный. За Ямалем начал следить около года назад, когда он прославился. Но у нас была сборная 2007 года, пару лет назад ездила играть в Испанию — проиграли то ли 0:5, то ли 1:5. Там как раз играл Ямаль. Я общался с ребятами в сборной, они отмечают, что уже тогда он был на таком высоком уровне — просто издевался над нашими».

Виктор Окишор, 17 лет, 6 месяцев и 20 дней

Виктор Окишор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Окишор, как и Дмитриев, поучаствовал в четырёх матчах РПЛ. Марцел Личка выпустил его на замену уже в 1-м туре в концовке встречи с «Факелом». Потом ещё трижды бросал в бой со скамейки. Меньше матчей, но значительно больше игрового времени у Виктора в Кубке России. Атакующий полузащитник появлялся на поле в трёх турах и внёс существенный вклад в разгром «Крыльев Советов» (5:1). Оформил дубль и отдал голевую передачу.

Окишор – из Молдавии, но воспитывался в академии московского «Динамо». Так что бело-голубые раскрывают собственную молодую звезду. Директор динамовской академии Александр Кузнецов рассказывал про Виктора в интервью для «Чемпионата»:

«По игровым характеристикам Окишор — это смесь Захаряна и Добровольского. Широкий шаг ー это Добрика отличительная черта, а передача, владение и вообще подход к мячу у него захаряновские. Надеюсь, эта смесь окажется в хорошем смысле слова гремучей и позволит ему на высоком уровне играть. Так, как против Самары в Кубке.

Я понимаю, что «Крылья Советов» не основным составом играли, но Окишор настолько превосходил всех в каких-то эпизодах, что даже я не ожидал. Думал, в каком-то эпизоде ярко сыграет, потом немного в тень уйдёт. А тут он феерил весь первый тайм. Если смотреть, как он подходит к мячу, как передачи отдаёт — это же высший пилотаж».

Артём Чистяков, 17 лет, 7 месяцев и 22 дня

Артём Чистяков Фото: ФК «Пари НН»

Центральный защитник дебютировал в РПЛ на финише первой части сезона. Виктор Гончаренко выпустил Чистякова на замену в матче со «Спартаком» (0:3) в Москве на последние семь-восемь минут. Пока это единственная игра Артёма за «Пари НН», ещё четыре раза он попадал в заявку и оставался на скамейке.

Чистяков родился в Нижегородской области, однако «Пари НН» пришлось выкупать его у ЦСКА, чтобы вернуть домой. Центральный защитник учился в школе армейцев, а до этого – в академии Коноплёва. Был капитаном юношеской команды ЦСКА. Значит, обладает лидерскими качествами.

«Эмоции от дебюта в РПЛ только положительные, – признался Чистяков. – Конечно, было волнение, но, когда вышел на поле, одноклубники поддержали меня. И в принципе хорошо вошёл в игру. Все поздравили меня с дебютом, сказали: «Так держать!» Я тренировался, ждал своего шанса, и я очень благодарен тренерскому штабу за эту возможность. Заранее мне не говорили, что дебютирую в матче со «Спартаком». Готовился к игре, как и все. Сегодняшний матч меня ещё больше замотивирует. Все российские футболисты мечтают играть в РПЛ» (Metaratings).

Андрей Ивлев, 17 лет, 8 месяцев и 21 день

Андрей Ивлев Фото: ФК «Факел»

За «Факел» достаточно много сыграл в этом сезоне РПЛ универсальный полузащитник Ивлев, который может действовать на фланге и в центре поля. Андрей дебютировал, выйдя на замену во встрече 4-го тура с «Крыльями Советов» в Самаре. Всего же провёл 11 матчей (в основе – три) и сделал одну голевую передачу. Поучаствовал в голе в ворота московского «Динамо». Кроме того, у Ивлева шесть игр в Кубке России, в том числе четыре с первых минут.

Ивлев – москвич, прошёл академии «Динамо» и «Спартака». «Факел» подписал полузащитника в 2023 году. Если воронежский клуб рассчитывал получить футболиста с потенциалом игрока сборной России, а сам Андрей – стабильную практику в РПЛ, то, похоже, обе стороны сделали верный выбор.

«Ожидал дебюта в основном составе, – говорил Ивлев. – В целом положительные эмоции. Долго ли привыкал к борьбе на взрослом уровне? Привыкал на тренировках к единоборствам. Но партнёры поддерживают, всё хорошо» («Матч ТВ»).

Дмитрий Пестряков, 17 лет, 9 месяцев и 7 дней

Дмитрий Пестряков Фото: ФК «Акрон»

Ещё один молодой и многообещающий дебютант «Акрона» впервые сыграл в РПЛ в 8-м туре, причём сразу попал в стартовый состав на встречу с «Химками» и помог команде одержать крупную победу (3:0). Интересно, что по своему основному амплуа Пестряков – атакующий полузащитник, а вот Заур Тедеев наигрывает его на флангах обороны. До зимнего перерыва Дмитрий провёл шесть матчей в РПЛ. В 18-м туре «Акрон» выиграл с ним и у «Зенита» (2:1) в Санкт-Петербурге. В эпизоде с голом хозяев Пестряков упустил Андрея Мостового, но в остальном справился.

В Кубке России у Дмитрия шесть встреч (в основе – пять) и заработанный пенальти в ворота «Зенита». На игру с «Рубином» он и вовсе вышел с капитанской повязкой. Трудно понять причину такого решения Тедеева, но, например, некоторые зарубежные клубы, специализирующиеся на продаже молодых талантов, дают повязку своим восходящим звёздам с целью получше засветить футболиста и тем самым увеличить его трансферную стоимость.

Пестряков – уроженец Пензенской области. До 2019 года тренировался в местной футбольной школе, а потом попал в академию Коноплёва. После дебюта в РПЛ Дмитрий рассказывал:

«Готовил себя к этому и морально, и физически. Подошёл к матчу очень ответственно со всех сторон. Я универсал. Нет сильной разницы, где выходить. Мне нравится играть и на позиции «десятки», и слева в нападении. Что касается позиции левого защитника, я уже привык к ней. Мне всё нравится. Если главный тренер видит меня на этом месте, значит, в этом есть перспектива».