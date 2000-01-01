Моуринью необычно поддержал соперника после разгрома в Кубке Турции

Моуринью удивил своей выходкой после матча

Жозе Моуринью вновь поразил всех своей выходкой. В этот раз — в хорошем смысле. После матча Кубка Турции, где «Фенербахче» разгромил «Касымпашу» (3:0), Особенный решил пообщаться с командой соперника. Жозе собрал парней в круг и выдал мотивационную речь!