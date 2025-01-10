Сначала за Кварацхелией пришёл «ПСЖ», но неожиданно в гонку включился «Ливерпуль».

За трансфер Хвичи бьются два топ-клуба! Всё о главной саге зимы

Скучали по крутым трансферам? Вероятно, январь 2025 года подарит нам как минимум одну топ-сделку. Хвича Кварацхелия близок к уходу из «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что экс-вингер казанского «Рубина» пока не принял предложение неаполитанцев по новому контракту. Хвича раздумывает об уходе из «Наполи» уже сейчас, хотя нынешнее соглашение действует ещё 2,5 года. Но гонка за грузином началась.

Фабрицио Романо к сообщению про контракт с «Наполи» добавил информацию про клуб, мечтающий о Хвиче.

Фабрицио Романо инсайдер «ПСЖ» по-прежнему внимательно следит за ситуацией и поддерживает активные контакты, чтобы быть в курсе всего. Квара возглавляет список целей «ПСЖ» с прошлого лета».

Чуть позже инсайдер заявил, что парижане активно работают над трансфером грузина. «ПСЖ» хочет, чтобы Кварацхелия присоединился к команде уже в январе 2025-го. Также клуб не против включить в сделку своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра плюс деньги. Романо добавил, что на данном этапе всё зависит от решения «Наполи».

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг подтвердил информацию коллеги. И добавил, что «Наполи» запрашивает за Хвичу € 80 млн, а переговоры между клубами продолжаются. А один из самых авторитетных итальянских журналистов Джанлука Ди Марцио отметил, что неаполитанцы не рассмотрят сумму ниже: «Французы начинают с меньшего предложения, однако они настроены вести переговоры, чтобы прийти к успешному завершению».

Болельщики «ПСЖ» в соцсетях уже примеряли форму клуба к Кварацхелии. А контентмейкеры принялись за создание видео в духе «Хвича, добро пожаловать в «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Но тут в дело вмешался «Ливерпуль». Мерсисайдцы любят включаться в гонку за футболистами из своего шорт-листа, когда по ним делают предложения другие клубы. Так, например, «Ливерпуль» в итоге обошёл «Тоттенхэм» в борьбе за Луиса Диаса в начале 2022 года. И оказался привлекательнее «Ньюкасла» для Доминика Собослаи летом 2023-го.

Первым информацию об интересе «Ливерпуля» к Хвиче обозначил журналист Дэвид Орнштейн. Он отметил, что клуб рассмотрит вариант с подписанием Кварацхелии. «Ливерпуль» не находится в активном поиске вингера, однако не откажется от грузина, если появится шанс забрать его. Орнштейн добавил, что клуб восхищён игровыми качествами Хвичи. Позже аналогичную информацию опубликовал близкий к «Ливерпулю» журналист Пол Джойс.

В сообщении Sky Sports отмечается, что единственное опасение английского клуба — переизбыток игроков в атаке. Сейчас на три места в нападении претендуют Мохамед Салах, Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота, Дарвин Нуньес и Федерико Кьеза. Солидный список.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал интерес к Кварацхелии на пресс-конференции перед встречей с «Аккрингтоном» в Кубке.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Единственное, что я могу сказать, так это то, что на дворе январь. Кажется, ещё после матча с «Вест Хэмом» я сказал: «Не разочаровывайте нас, соберите всех игроков, которые, по вашим словам, нам интересны, и отправьте их куда-нибудь ещё». В девяти случаях из 10 во всей этой информации нет ни капли правды. Так что я могу сказать на это? Слухи распространяются. Но с моей стороны вы комментариев не услышите».

Опровергать информацию нидерландец не стал. Так что гонка между «ПСЖ» и «Ливерпулем», похоже, действительно набирает обороты.