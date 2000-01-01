Рекордсмены топ-клубов Европы по количеству матчей
Накануне мы публиковали список рекордсменов по количеству встреч в топ-клубах АПЛ, который собрал телеграм-канал «Мяч Production». А как выглядят лучшие футболисты по этому показателю в других клубах Европы?
«Бавария»
Больше всего матчей за мюнхенцев в истории провёл Томас Мюллер — 729 игр.
«Боруссия»
Рекордсмен по количеству игр за дортмундцев — Михаэль Цорк. На его счету 572 матча. В текущем составе лидирует по этому показателю Юлиан Брандт — 235 встреч.
«Реал»
Больше всех матчей за мадридцев в истории провёл Рауль — 741. Среди нынешних футболистов лучший по этому показателю — Лука Модрич с 562 играми.
«Барселона»
Рекордсмен по количеству игр за каталонцев — Лионель Месси. На его счету 778 встреч. В текущем составе по этому показателю лидирует Марк-Андре тер Штеген — 420 игр.
«Атлетико»
Больше всего матчей за «матрасников» в истории провёл Коке — 664 игры.
«Интер»
Рекордсмен по количеству игр за «нерадзурри» — Хавьер Санетти. На его счету 858 матчей. В текущем составе по этому показателю лидирует Лаутаро Мартинес с 306 встречами.
«Милан»
Больше всего матчей за «россонери» в истории провёл Паоло Мальдини — 901. Среди нынешних футболистов лучший по этому показателю — Давиде Калабрия (269 игр).
«Ювентус»
Рекордсмен по количеству игр за «бьянконери» — Алессандро Дель Пьеро. На его счету 705 встреч. В текущем составе по этому показателю лидирует Данило с 213 играми.
«ПСЖ»
Больше всего матчей за парижан в истории провёл Маркиньос — 464 игры.
Рекордсмены топ-клубов Европы по количеству матчей
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