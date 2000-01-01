Бензема встретился с игроками «Реала» во время Суперкубка Испании. Видео

Бензема встретился с игроками «Реала». Видео

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, который сейчас проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Экс-форвард мадридцев Карим Бензема не мог упустить такой момент и не увидеться со своими товарищами. Встреча вышла крайне милой!