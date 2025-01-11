8 тренеров из Европы, чей срок работы в одном клубе вас удивит

Мы привыкли, что главные тренеры редко задерживаются в одном месте больше, чем на два-три сезона. Серия поражений зачастую приводит к увольнению. Кто-то и вовсе меняет специалистов по несколько раз за сезон. При этом нельзя говорить, что эта тенденция появилась только в последние 10-15 лет. Ведь условные Фергюсон, Венгер или Ги Ру в своё время скорее были исключением из правил.

Сейчас — об этих самых исключениях. Представляем восемь тренеров, которые дольше других работают в клубах высших дивизионов Европы.

Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»)

Начало работы: 27 декабря 2018 года

Иманол Альгуасиль Фото: Getty Images

Альгуасиль стал первым тренером в истории «Реала Сосьедад», который преодолел пятилетний рубеж работы. Примечательно, что это случилось совсем недавно и сопровождалось разговорами о возможной отставке. В этом сезоне команда угодила в кризис на старте сезона. И ненадолго закрепилась внизу таблицы. Однако руководство не стало прибегать к резким ходам и сохранило специалиста. А ситуация постепенно улучшается. За пять с лишним лет работы у Альгуасиля только один трофей с «Сосьедадом» — Суперкубок Испании, завоёванный ещё в сезоне-2019/2020. Зато под его руководством команда стала стабильным участником еврокубков. И сформировала понятный стиль — интенсивный и агрессивный футбол, противостоять которому сложно любому сопернику. Также именно Иманол одобрил переход Захаряна в Ла Лигу. Так что из-за Арсена мы теперь особенно следим за работой этого тренера.

Томас Франк («Брентфорд»)

Начало работы: 16 октября 2018 года

Томас Франк Фото: Warren Little/Getty Images

Пример того, как тренер сделал себя сам. Не имея серьёзной профессиональной карьеры, датчанин начал на детско-юношеском уровне. Быстро дошёл до юношеских команд страны, а в 2013-м перебрался в клуб. Возглавлял «Брондбю», а уже вскоре получил предложение войти в тренерский штаб «Брентфорда». Не засмущался пойти ассистентом, а через два года был назначен главным. И в 2021-м вывел команду в АПЛ. С того момента удерживается в высшем дивизионе, а руководство всё устраивает. Хотя для АПЛ это скорее уникальный сюжет. Менять Франка пока точно не планируют, если только он сам этого не захочет.

Сергей Семак

Начало работы: 29 мая 2018 года

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В списке не уйти от Сергея Семака. Тренер пришёл в «Зенит» в 2018-м после одного полноценного сезона главным в «Уфе», и вряд ли кто-то ожидал, что он задержится в Петербурге на такой большой срок. Давно побиты многочисленные рекорды по сроку пребывания в качестве тренера в истории клуба, завоёваны шесть чемпионских титулов, и вряд ли хоть кто-то в руководстве думает о замене Сергея. Да, кризисные ситуации порой возникают, но не было ещё ни одной, с которой Семак не справился бы. Сейчас у него особенный сезон, чтобы окончательно закрепить за собой статус главнейшего тренера в истории. Для этого нужно забирать максимум чашек в год 100-летия.

Йиндржих Трпишовски («Славия», Прага)

Начало работы: 1 января 2018 года

Йиндржих Трпишовски Фото: Jonathan Moscrop/2024 Jonathan Moscrop

Трпишовски зажёг в «Словане», дважды вывел команду в групповой этап Лиги Европы. Так что приглашение в «Славию» стало логичным шагом развития карьеры. Он возглавил команду по ходу сезона и за полгода дошёл с ней до победы в Кубке. Потом было три победы подряд в чемпионате и статус самого крутого тренера в своей стране. Однако пути, как у Семака, у Трпишовски не вышло. В четвёртый полноценный сезон в качестве тренера «Славии» он остался без трофеев. Зато вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы. С ним же команда поиграла в групповом этапе Лиги чемпионов, а сейчас снова идёт на первом месте в чемпионате. Руководство всё устраивает, сам Трпишовски никуда не собирается и, похоже, видит, за счёт чего сможет развивать команду и дальше.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Начало работы: 1 июля 2016 года

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Именно с приходом Гвардиолы полноценно началась золотая эпоха «Ман Сити» в Англии, которая почти не прерывалась. А в 2023-м он окончательно утвердился в качестве важнейшего тренера в истории, когда взял Лигу чемпионов. Игроки и руководство особенно отмечают важную особенность Пепа — умение находить мотивацию, когда уже всё выиграно. Да, в этом сезоне он угодил в самый серьёзный кризис за всю карьеру: за полтора месяца команда победила только в одном матче. Однако проблемы, похоже, остались позади. Пусть в этом сезоне «Сити» уже вряд ли возьмёт АПЛ, однако Гвардиола наверняка останется и на следующий. Ведь недавно он обновил свой контракт с клубом.

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Начало работы: 14 июня 2016 года

Джан Пьеро Гасперини Фото: Getty Images

Этого тренера всегда было трудно понять. Не только тем, кто наблюдает за «Аталантой» со стороны, но и тем, кто находится внутри. Спросите у Алексея Миранчука, который так и не смог сработаться с Гасперини и полноценно принять его интенсивный футбол. Но зато именно при этом тренере «Аталанта» постепенно эволюционировала от середняка до одной из самых стабильных команд Италии. Трижды под его руководством удалось взять бронзу Серии А, а в прошлом сезоне — выиграть первый трофей с момента прихода тренера, Лигу Европы. В этом сезоне может быть ещё больше — «Аталанта» много туров находилась на первом месте и остаётся полноценным участником чемпионской гонки вместе с «Наполи» и «Интером». Так что для Гасперини в клубе всё, возможно, только начинается.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Начало работы: 23 декабря 2011 года

Диего Симеоне Фото: Getty Images

Вряд ли вы даже вспомните, кто тренировал «Атлетико» до Симеоне. Тогда клуб часто менял специалистов и точно не мог называться третьей силой в Испании. Однако с момента прихода аргентинца всё изменилось — две победы в чемпионате, завоевание Кубка, Суперкубка, победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Для полной коллекции Симеоне не хватает только трофея Лиги чемпионов, хотя дважды мадридцы доходили до финала. Через Диего прошло несколько поколений игроков, но сам он словно не меняется. Внешне уж точно — по-прежнему заряжен и максимально мотивирован на работу. Ведь трофеями очень трудно насытиться.

Франк Шмидт («Хайденхайм»)

Начало работы: 17 сентября 2007 года

Франк Шмидт Фото: Max Maiwald/DeFodi Images via Getty Images

Симеоне ещё до недавнего времени возглавлял подобные рейтинги, однако в сезоне-2023/2024 его подвинул Франк Шмидт. Он стал главным тренером «Хайденхайма» сразу после окончания карьеры. Причём завершал он её, когда команда была в пятом немецком дивизионе. А работать начал в четвёртом. Без спешки команда дотопала до Бундеслиги в одной из самых драматичных развязок в истории, когда в решающем стыковом матче «Хайденхайм» уступал 0:2, а уже в добавленное время сделал 3:2. Видимо, это дало огромный буст, ведь клуб в первом же сезоне не только закрепился в элите, но и умудрился заскочить в Лигу конференций, заняв восьмое место. В этом команда пока внизу. Однако историческое достижение Шмидта пока никто не собирается прерывать.