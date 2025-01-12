«Барса» избавляется от главного актива в обороне. Араухо сломал 2024 год

Рональд считает, что не выиграет конкуренцию у Мартинеса и Кубарси. Теперь его ждут в «Ювентусе».

«Барселона» зарегистрировала Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона (с большим трудом). А теперь близка к потере другого важного актива. Защитник Рональд Араухо собрался в «Ювентус». Как так? Неужели «Барса» теряет важного футболиста?

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Араухо неудачно провёл 2024 год. Уругваец косячил сильно и часто. В январе 2024-го Рональд провалился в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (1:4): его оппонент — Винисиус — оформил хет-трик, а защитник «привёз» пенальти и удалился. Затем Араухо заработал красную в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». «Барса» пропустила четыре и вылетела из плей-офф. А Рональд до конца сезона выдал ещё несколько слабых встреч.

На Кубке Америки — 2024 футболист получил травму в четвертьфинале с Бразилией. В июле ему сделали операцию на подколенном сухожилии, из-за чего он пропустил остаток года. Новый тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик сколотил новую пару в центре защиты — Иньиго Мартинес и Пау Кубарси. После возвращения для Араухо просто нет места. Впервые в сезоне Флик доверил Рональду место на поле только в матче третьего раунда Кубка Испании с «Барбастро» (4:0).

Рональд Араухо Фото: Alex Caparros/Getty Images

Контракт Араухо с «Барсой» подходит к концу летом 2026-го. Остаётся всего полтора года до истечения соглашения. «Барса» надеялась продлить контракт: журналист Сике Родригес сообщил, что клуб дважды предлагал пролонгирование (в феврале и июле 2024-го). Всё же на игрока рассчитывали в долгосрочной перспективе как на «наследника Жерара Пике». Но в обоих случаях представители Араухо не ответили.

Уругваец приуныл из-за череды плохих событий (слабые матчи плюс серьёзная травма)? Похоже на то. И уход из «Барсы», видимо, стал вариантом для поднятия морального духа. В январе 2025-го Араухо расплывчато ответил на вопрос о своём будущем: «Мы ведём переговоры с клубом. Я надеюсь, что этот вопрос решён. Можно ли сказать на 100%, что я подпишу новый контракт? Посмотрим». Звучит как слова футболиста, раздумывающего об уходе.

В конце декабря 2024-го Sport.es сообщил, что «Барса» больше не считает продление Рональда своим приоритетом. Клуб переключил внимание на переход Жонатана Та в статусе свободного агента предстоящим летом. Но из-за этого «Барселона» не планирует расставание с Араухо до конца сезона, чтобы не остаться без глубины в центре защиты. Впрочем, у уругвайца другие планы.

Mundo Deportivo сообщил: Араухо признался партнёрам по «Барсе», что задумывается о уходе, потому что чувствует себя «выгоревшим». Рональд понимает, что ему будет тяжело выиграть конкуренцию у основной пары Кубарси — Мартинес. Также уругваец отметил, что приоритетный вариант продолжения карьеры — АПЛ. Ранее издание как раз сообщало об интересе «Арсенала» к уругвайцу.

Пау Кубарси и Иньиго Мартинес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Но на данную секунду основной претендент на защитника — итальянский «Ювентус». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли рассматривает вариант с арендой Араухо. «Ювентус» уже получил согласие от Рональда, которого привлекает вариант с Турином. Однако проблема – в контракте защитника, истекающем через полтора года. «Барса» хотела бы полноценного трансфера или хотя бы аренды с обязательством выкупа.

Relevo сообщает, что официальных переговоров между клубами ещё не было. «Ювентус» ждёт финала Суперкубка Испании, после которого обратится к «Барсе». Араухо — приоритет для туринцев, клуб планирует «любыми способами» убедить как каталонцев, так и самого защитника.

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переговоры начнутся в начале следующей недели. Он также отметил, что «Юве» согласен на покупку или аренду с правом выкупа. А Diario Sport добавляет, что «Барселона» не отпустит Араухо меньше чем за € 45-50 млн.

Зимой топ-клубы редко проводят крутые сделки. Но январь 2025 года близок к историческому. Кварацхелия в «ПСЖ» или «Ливерпуле», Рашфорд в «Милане», Мармуш и Хусанов в «Манчестер Сити», Араухо в «Ювентусе» — весело!