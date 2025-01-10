«Самый большой вызов в карьере». Первые слова нового спортивного директора «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао дал интервью клубной пресс-службе — видео появилось в социальных сетях красно-белых. Испанец оценил уровень футбола в России и объяснил, почему сделал выбор в пользу московского клуба.

О том, почему выбрал «Спартак»

«Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор. «Спартак» — очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. «Спартак» — большой вызов. Возможно, самый большой в моей карьере. Это и стало для меня причиной принять такое решение. Арсен Венгер уже поздравил меня с переходом».

Об уровне футбола в России

«Во-первых, у футбола в России богатая история, большая культура. Были годы, когда российские клубы по-настоящему преуспевали в еврокубках. По каким-то причинам этот уровень в дальнейшем немного снизился. Результаты стали не такими успешными. Конечно, я говорю не про сегодняшний день, когда есть санкции. Это случилось раньше. Стало появляться не так много ярких молодых талантов. Не знаю почему. Хотя до этого меня впечатляло, какие сильные игроки есть в России. Потом этот конвейер по какой-то причине остановился. Однако у страны по-прежнему богатая футбольная культура. Люди здесь любят футбол. И не только в Москве, ведь сейчас есть яркое соперничество с командами из Санкт-Петербурга, Краснодара. Мне кажется, российский футбол способен вернуться и снова стать сильным и могущественным. Ведь Россия — такая большая страна с богатой футбольной историей. У неё точно есть потенциал для возвращения».

Фрэнсис Кахигао Фото: ФК «Спартак»

О целях и амбициях «Спартака»

«С точки зрения амбиций клуба очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, опять становиться чемпионом. И это самая большая задача — снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача — помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола. Надеюсь, он будет таким и в Европе, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что помог клубу стать лучше в плане структуры, что клуб вырос и готов к этому вызову.

В последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует. Ее игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу с того момента, как пришёл. Если посмотреть на «Спартак», который есть сейчас, и на «Спартак», который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в плане игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться. Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть чемпионат, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то футболисты, тренеры, персонал, я сам, — совершенствоваться каждый день».

О философии клуба

«Станкович хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. Думаю, каждый большой клуб хочет играть именно так. Некоторые достигают этого, некоторые — нет. Но когда вы большой клуб, то обязаны играть в открытый футбол, дарить своим болельщикам эмоции, развлекать их, а не просто стремиться выигрывать матчи. На мой взгляд, каждый большой клуб несёт эту ответственность. И вопрос, который всегда нужно задавать, — как мы можем улучшиться? Как я могу улучшиться? Как люди вокруг меня могут улучшиться? Как клуб может улучшиться? Это всегда важный вопрос».

О трансферах на выход

«Это часть работы. Когда вы берётесь за неё, то знаете, что есть работа по укреплению состава, а есть та часть, где нужно иногда отпускать футболистов, иногда — отправлять их в аренду. Но немного рано говорить о том, что мы будем делать, а что — нет. Рынок живой. Наверняка будет какое-то движение. И в плане новых футболистов, и в плане ухода игроков в другие клубы. Но сейчас мне рано об этом распространяться».

Фрэнсис Кахигао Фото: ФК «Спартак»

О том, будет ли «Спартак» активен на зимнем рынке

«Думаю, вопрос не в том, насколько сильно нужно быть активными на рынке. Важнее точно определить, что нам нужно. И уже после этого постараться заполучить то, что нужно. И это касается и того, что некоторых футболистов, возможно, придётся отпустить. Вы точно определили, что они вам не нужны? Так что для меня это вопрос определения. Это не столько вопрос, насколько вы активны, потому что есть много людей, которые очень активны, но они необязательно принимают правильные решения. Для меня это вопрос принятия правильных решений и наличия очень чёткого понимания того, что вы хотите. Когда вы точно знаете, чего хотите, то всё становится немного проще.

Мы должны помнить, что сейчас в России не самое лёгкое время для подписания игроков из других лиг. Есть некоторые сложности и препятствия. Я не наивен и прекрасно понимаю, что это нелёгкая задача. Поэтому для меня главное, чтобы все в клубе ясно и согласованно понимали, чего мы хотим. А дальше — посмотрим. Но пока немного рано говорить о том, что мы собираемся делать. Я люблю напоминать всем, что у нас уже есть игроки, хорошие игроки. Футболисты, которые усердно работают и бьются за эмблему клуба. Так что всегда важно, какие у вас есть игроки. И мы должны заботиться об этом».

Об академии «Спартака» и встрече с Ринатом Дасаевым

«Дасаев — фантастическая легенда. Я видел много матчей с его участием в молодости, ведь он играл за «Севилью» в Испании. Что касается академии «Спартака», то пока рано делиться какими-то впечатлениями. На зимних сборах у меня будет время понаблюдать за некоторыми молодыми ребятами. Например, за теми, кого подтянут в первую команду из «Спартака-2». Я намерен пристально следить не только за «Спартаком-2», но и за нашей академией. Это важная и неотъемлемая часть идентичности и культуры клуба.

Мне нравится та часть работы, когда нужно следить за молодыми талантами. По двум причинам. Во-первых, есть возможность работать с этими талантами. Возможность видеть, как они совершенствуются каждый день. И, во-вторых, это работа по созданию наследия для клуба. Многие клубы смотрят на внешний рынок, но забывают о внутренних резервах. Такой большой клуб, как «Спартак», должен ценить возможности для реализации потенциала своих игроков из «Спартака-2», академии, которая всегда была сильной. Если вы купите футболиста, а он через полгода будет хуже своего воспитанника, то это ошибка. Очень важно иметь отлаженную внутреннюю систему идентификации талантов и продвигать своих футболистов».

Фрэнсис Кахигао Фото: ФК «Спартак»

О своих сильных качествах

«Думаю, опыт. Конечно, невозможно всегда принимать правильные решения. Но важно не уходить от ответственности. В футболе, как и в жизни, она есть у всех. Я не тот человек, кто когда-либо боялся принимать решение. Глядя на мою карьеру, вы можете понять, что у меня уже были важные решения при выборе этих мест. Нелегко уехать от семьи и работать где-то одному в течение длительного времени. Вторым сильным качеством я бы назвал работу в разных областях футбола. Это даёт лучшее понимание процессов. Третье — мне нравится общаться. Но лучше не мне говорить о себе, пусть другие дадут оценку работе со временем. Это всегда более объективный показатель».

О давлении на «Спартак»

«Давление — часть работы. Я не просыпаюсь по утрам, думая о давлении. Я работаю в профессиональном футболе 38 лет и прошёл через большинство ролей: был игроком, тренером, скаутом, аналитиком, спортивным директором. Никто не будет давить на меня сильнее, чем я сам. Человек, который давно работает в футболе, воспринимает внешнее давление как данность. Если вы не знаете, как с ним справляться, то вы не знаете, как справляться с футболом».

О русском языке

«Я жду, когда клуб предоставит мне определённый список слов, которые необходимо выучить. Это будет нелегко. Но надеюсь, что смогу понимать хотя бы необходимый набор слов, что значительно облегчит мне задачу».