Трансфер Хвичи — спасение для «ПСЖ». И дело не в футболе

Потенциально главный трансфер зимы — переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». Сагу запустил инсайдер Фабрицио Романо: грузин недоволен зарплатой и отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. По разным данным, игрок зарабатывает от € 1 млн до € 2 млн в год. К примеру, Capology сообщает, что у вингера 19-я зарплата в клубе — даже у Буонджорно, Фолоруншо и Ррахмани больше.

С переездом в Париж грузина ждут гарантированные титулы и большой оклад. Но, кажется, трансфер больше нужен «ПСЖ», нежели Хвиче — это шанс для клуба вернуть себе статус топа.

«ПСЖ» не мог достичь уровня «Реала» и «Барсы» — виноват французский футбол

Престижность «ПСЖ» оспаривается зрителями уже несколько лет. Шейхи могут вкладывать сотни миллионов в Неймара, Мбаппе и Месси, но сместить с насеста «Реал», «Барселону», «Баварию» и других грандов всё равно не выходит: нейтральные болельщики продолжают отдавать предпочтение другим клубам. В рунете стабильно можно наткнуться на словесные баталии между олдовыми болельщиками «Ювентуса» и «Ливерпуля» из Тамбова — а вот яростно отстаивать честь «ПСЖ» будут лишь единицы.

Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Следить за парижанами в контексте полноценного топ-клуба и так было не столь интересно. В первую очередь из-за конкуренции за золото в Лиге 1. Которой не было. Раз в несколько лет мог выстрелить условный «Монпелье» или «Лилль», но это было похоже на битву Давида с Голиафом. Когда у «ПСЖ» отрывали чемпионство, можно было испытать наслаждение — аутсайдер поставил на место зазнавшихся миллионеров. Но если бы Давид под конец пустил под ребро меч, все просто уныло вздохнули бы и разошлись по домам. Не получилось, ну и ладно.

Упусти «Лестер» лидерство в сезоне-2015/2016, никто не стал бы бросаться в них камнями. Но если в этом году «Ливерпуль» упустит чемпионство, припоминать будут несколько лет: состав мерсисайдцев стоит почти € 1 млрд, от них всегда ждут титулов (и ещё от пяти английских команд). Во Франции никто не ждёт титулов от кого-то, кроме «ПСЖ».

Матвей Сафонов и Александр Головин Фото: Getty Images

Поэтому обычный зритель не смотрит Лигу 1. Она привлекает либо местную аудиторию, либо тактических гиков, либо персональных болельщиков Сафонова, Головина и Кузяева. Но даже с такой ситуацией зрительские показатели чемпионата росли — благодаря «ПСЖ». Не потому, что они могли вдруг внезапно слить «Реймсу», а потому, что за команду играли Месси, Неймар, Ибрагимович, Мбаппе, Кавани, Верратти и другие игроки, которые влюбляли в футбол своей игрой.

Летом 2024-го из команды ушла последняя мировая звезда, ради которой можно было включить матч парижан. Теперь чемпионат мало кому нужен. В сезон-2024/2025 Лига 1 хотела войти с ТВ-контрактом на € 1 млрд в год. В итоге еле договорились о сделке на € 500 млн — это почти в два раза ниже, чем у Серии А (€ 900 млн), а у оставшейся троицы (Бундеслига, Ла Лига, АПЛ) годовая сумма давно ушла за заветный € 1 млрд.

Чемпионат в этом вопросе полагался исключительно на «ПСЖ». А они резко избавились от всех звёзд, подставив весь французский футбол.

Босс «ПСЖ» отказался от «галактикос», но провалился. Теперь нужен Хвича

С приходом Луиса Энрике Нассер Аль-Хелаифи провозгласил очередную смену стратегии.

Нассер Аль-Хелаифи владелец «ПСЖ» «Копировать «Барселону»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность «ПСЖ». Она исходит от наших молодых игроков. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль».

Клуб перешёл в новую стадию. Не секрет, что победа в ЛЧ — заветная мечта Нассера. Но раньше он шёл к ней, скупая распиаренных (по делу и без) игроков. Сейчас он хочет поиграться в «Манчестер Сити»: позвал Гвардиолу с Алиэкспресса, который должен с околотопами привить «ПСЖ» идентичность и характер манчестерцев.

Проблема в том, что это никому не интересно за пределами Франции. Раньше Нассер хоть и нелепо, но старался сделать французский «галактикос», формируя All-Stars состав. А сейчас команде прививают тики-таку, от которой сам Гвардиола давно открестился. Скупают перспективную молодёжь, но не совсем: до уровня Вирца, Мусиалы, Ямаля им далеко. Хотят в новом стиле выиграть ЛЧ, но отлетают от дортмундской «Боруссии» и сейчас рискуют пролететь мимо плей-офф.

В этой версии «ПСЖ» не за что зацепиться, он стал ровней «Монако» и «Марселю» по общему уровню. В составе не осталось истинных звёзд. К этому званию можно подтянуть Доннарумму, но он вратарь вовсе не эшелона Буффона, чтобы ради него включать матч. Есть Дембеле, но, давайте серьёзно, кто-то будет смотреть Лигу 1 ради Усмана?

Судя по инсайдам, Нассер образумился и ищет новых монстров для состава. Уже разгоняют слухи про Салаха и Рашфорда, однако трансфер Хвичи кажется самым реальным.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Он сможет развеять скуку во французской столице. За ним – внушительная пресса, 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» и легендарное скудетто с «Наполи». Но главное: это штучный футболист с проблесками гениальности, который молод и способен стать ещё сильнее. Сравнение с Марадоной от притязательной неаполитанской публики — не пустой звук. Кварадона может вернуть интерес публики к «ПСЖ» и повысить рейтинги Лиги 1.

Как минимум из-за статуса звезды нового футбольного поколения. Хвича соберёт вокруг себя последователей, для которых он — новый Месси. И хейтеров, готовых объяснить в комментариях после поражения от «Ланса», что грузин — просто распиаренный бегунок. Главное — мало кто будет равнодушен. Если «ПСЖ» потерпит фиаско в ЛЧ и в чемпионате, это будет обсуждаться очень долго. Нассера начнут отправлять обратно в Катар, клуб потребуют расформировать, а критики разнесут футболистов и Хвичу в частности. Зато вернёт нас в старые-добрые времена, когда за «ПСЖ» пристально следили в плей-офф, всерьёз ожидая от них титула. А матч парижан с «Реалом» в 1/8 финала уже преподносился как теневой финал.

Нельзя обещать, что Хвича поднимет команду на новые высоты. Что во Францию после 32-летнего перерыва снова приедет «ушастый» трофей. Но клуб вернёт прежние амбиции, эмоции и интерес нейтральных болельщиков. Это сейчас важнее всего.