Трент страшно сдал на фоне интереса «Реала». Или нет?

С Трентом что-то происходит — такое утверждение можно встретить всё чаще. Защитник «Ливерпуля» провалил матч с «МЮ». Много брака в передачах — лишь 75% точных (худший показатель в команде). Один из таких неудачных пасов на своей половине поля привёл к голу «Юнайтед». Затем последовало пассивное сопровождение соперников (Бруну и Мартинеса). Есть вопросы и к тому, как Трент держит офсайдную линию.

В следующей встрече в основе вышел уже Брэдли. Тут можно было бы сослаться на то, что это лишь Кубок лиги, но остальные лидеры почему-то появились с первых минут. А ещё можно вспомнить, что Трент на предыдущей стадии Кубка лиги (в 1/4 финала — с «Саутгемптоном») вышел в старте.

На этом фоне пошли разговоры, что на защитнике сказывается ситуация с контрактом (соглашение рассчитано до лета этого года). Всё чаще говорят об уходе в «Реал» в статусе свободного агента. А это стало бы провалом для клуба — отпустить бесплатно своего воспитанника в расцвете сил (26 лет). Так что происходит с футболистом? Он действительно сбавил в этом сезоне на фоне спекуляций о контракте?

Мурал, посвящённый Тренту Александер-Арнольду Фото: Carl Recine/Getty Images

Сначала стоит обозначить базовые вещи. Это не новость, что Трент плохо обороняется. Футболиста нужно рассматривать как баланс игры в обороне и атаке. Как раз в нападении он многое даёт команде. По сути, является плеймейкером на фланге обороны. Он только в середине своей карьеры, но уже стал рекордсменом по ассистам среди защитников за всё время существования АПЛ (с сезона-1992/1993).

62 — Трент Александер-Арнольд

59 — Эндрю Робертсон

53 — Лейтон Бэйнс

44 — Грэм Ле Со

39 — Антонио Валенсия

Если брать футболистов всех позиций, то с тех пор, как Трент дебютировал в АПЛ (в декабре 2016 года), лишь у троих игроков набралось больше ассистов: Де Брёйне (97), Салах (81) и Сон (64).

В этом контексте и необходимо рассматривать игру Трента. Для клубов АПЛ уже стало привычным делом пару раз за матч закинуть ему за спину. Тренер «МЮ» Аморим вообще построил игру на том, чтобы давить на слабое место обороны «Ливерпуля». Бруну Фернандеш регулярно смещался на фланг, чтобы обострять из этой части поля — это отмечал Майкл Кокс (тактический эксперт The Athletic). Трент на протяжении всей карьеры смело подключался к атакам, чем и пользовался «МЮ». В результате получалось, что при обороне он регулярно оказывался на шаг позади соперника.

Атака «МЮ» на 41-й минуте Фото: Кадр из трансляции

Атака «МЮ» на 49-й минуте Фото: Кадр из трансляции

Атака «МЮ» на 79-й минуте Фото: Кадр из трансляции

Имеет смысл разбирать не один матч, а брать данные за весь чемпионат и сравнивать с показателями в прошлом сезоне. И цифры там получаются схожими. Если брать гол+пас в среднем на 90 минут, то в прошлом сезоне было 0,29 за матч, а теперь — 0,32. Продвижение мяча за счёт ведения тоже немного возросло — с 1,88 действия до 2,32. А вот в плане продвигающих передач разница весьма существенная. В прошлом сезоне АПЛ защитник продвигал мяч в среднем на 476 метров за 90 минут, а в этом — лишь на 351 метр. А это уже меньше, чем у ван Дейка, Конате, Цимикаса и даже Джо Гомеса.

А вот если брать оборонительные действия, то они не стали хуже. Если в прошлом сезоне было в среднем 2,93 отбора и перехвата на 90 минут, то теперь — 4,06, а это достаточно крутой показатель. Из игроков основы больше только у Мак Аллистера — 4,42 отбора и перехвата. Трент в этом сезоне чаще фолит, но это не всегда говорит о плохой игре футболиста (иногда даже наоборот — бывают моменты, когда необходимо сфолить, чтобы исправить ошибку партнёра). Показательно, что темп набора жёлтых остался абсолютно на прежнем уровне, а удалений как не было в прошлом сезоне, так нет и в этом.

Арне Слот тренер «Ливерпуля» «9 из 10 человек вам скажут, что на игре Трента сказываются разговоры вокруг контракта. Я буду 10-м и скажу, что это не повлияло. Что имело значение, так это Бруну Фернандеш и Диогу Дало — основные игроки сборной Португалии. У нас в команде есть восхитительный футболист Жота, но даже он преимущественно не играет в сборной. Так что, на мой взгляд, дело не в слухах, а в соперниках».

Очевидно, что разговоры о продлении контракта — это то, что так или иначе присутствует в голове футболиста. Иначе он вряд ли отпраздновал бы недавний гол в ворота «Вест Хэма», изображая говорящую голову.

Трент Александер-Арнольд Фото: Julian Finney/Getty Images

После каждого матча футболиста спрашивают, есть ли новости по контракту — эта тема действительно интересует болельщиков. Вполне возможно, что футболист уже согласился перейти в «Реал», но решил не объявлять об этом заранее. Например, Мбаппе до последнего момента не признавал, что договорился с мадридским клубом.

Только вот наличие и обсуждений контракта, и плохой встречи с «МЮ» ещё не обязательно свидетельствует о связи этих событий. Неудачные матчи (особенно в обороне) у Трента были и в прошлых сезонах. Не имеет смысла цепляться за одну или даже пару встреч, чтобы делать вывод об игре футболиста. Если брать дистанцию первого круга, то явных провалов не наблюдается. Защитник демонстрирует примерно тот же уровень футбола, хотя есть показатели, которые изменились в лучшую или худшую сторону.