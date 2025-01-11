Какой же дикий чемпионат в Германии! «Байер» и «Боруссия» выдали 20 минут огня

«Байер» против дортмундской «Боруссии» — гарантированный концерт. Команды вновь не обманули и устроили его с первых же мгновений.

Комментатор даже не успел назвать составы, как леверкузенцы открыли счёт. На 25-й секунде! Коуто под диким прессингом ошибся в выносе, а там Тапсоба перехватил мяч и скинул Андриху. Пас к линии штрафной, красивый выстрел Теллы с лёта под перекладину — привет! Оборона «шмелей» натурально сыпалась. Оно и понятно, когда в её центре вышли неопытный Люрс и профильный фланговый защитник Рюэрсон. Просто дортмундцы страдают от травм: только в этой зоне они лишились Зюле, Антона и Шлоттербека.

Восьмая минута принесла второй гол «Байера». Тапсоба не проморгал рывок Инкапье, и тот прострелил на дальнюю штангу. Шик только этого и ждал, спокойно опередив Рюэрсона (ну не его это позиция!) и увеличив преимущество леверкузенцев.

Патрик Шик празднует первый гол в ворота «Боруссии» Дортмунд Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

«Боруссия» вроде бы возродила интригу, тут же сократив отставание: Андрих попытался прервать передачу Коуто и срезал мяч прямо на Байно-Гиттенса, который технично перебросил Градецки. Ха-ха, наивные, планируют зацепить хотя бы ничью, — подумал Фримпонг и ассистировал Шику на дубль. Получилось почти под копирку второго гола с прострелом на дальнюю штангу. Шла всего 19-я минута.

«Байер» максимально душил прессингом. «Боруссия» контролировала мяч, тем не менее происходило это сильно вдалеке от чужой штрафной. Но как же оставить болельщиков без моментов? Гирасси, например, едва не забил рикошетом от Джаки — Градецки «отстегнул» руку и в эффектном прыжке справился. Плюс были два подряд расстрела из офсайда от Адейеми и Байера — финский вратарь с ними всё равно разобрался.

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» Фото: Pau Barrena/Getty Images

Второй тайм получился менее насыщенным. Шик, например, чудом не забил снова: Кабар оставил фланг совсем одиноким, но Патрик вслед за закидушкой Фримпонга отправил мяч прямо в руки Кобелю. Повезло, что преимущество на тот момент было уже большим. Гирасси даже реализовал пенальти за снос вышедшего на замену Дюранвиля — и этого всё равно не хватило.

Отставание от «Баварии» сократилось всего до одного очка. У мюнхенцев есть игра в запасе — помощь другой «Боруссии» пришлась бы кстати. Шесть побед подряд леверкузенцев выправили положение.