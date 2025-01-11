Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Боруссия Дортмунд — Байер — 2:3, обзор матча 16-го тура Бундеслиги, голы: Телла, Шик, Байно-Гиттенс, 10 января 2025

Какой же дикий чемпионат в Германии! «Байер» и «Боруссия» выдали 20 минут огня
Георгий Илющенко
«Байер» и «Боруссия» выдали 20 минут огня
Аудио-версия:
Комментарии
Первый гол — уже на 25-й секунде. Интрига в «золотой» гонке максимальная.

«Байер» против дортмундской «Боруссии» — гарантированный концерт. Команды вновь не обманули и устроили его с первых же мгновений.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 1'     0:2 Шик – 8'     1:2 Байно-Гиттенс – 12'     1:3 Шик – 19'     2:3 Гирасси – 79'    

Комментатор даже не успел назвать составы, как леверкузенцы открыли счёт. На 25-й секунде! Коуто под диким прессингом ошибся в выносе, а там Тапсоба перехватил мяч и скинул Андриху. Пас к линии штрафной, красивый выстрел Теллы с лёта под перекладину — привет! Оборона «шмелей» натурально сыпалась. Оно и понятно, когда в её центре вышли неопытный Люрс и профильный фланговый защитник Рюэрсон. Просто дортмундцы страдают от травм: только в этой зоне они лишились Зюле, Антона и Шлоттербека.

Восьмая минута принесла второй гол «Байера». Тапсоба не проморгал рывок Инкапье, и тот прострелил на дальнюю штангу. Шик только этого и ждал, спокойно опередив Рюэрсона (ну не его это позиция!) и увеличив преимущество леверкузенцев.

Патрик Шик празднует первый гол в ворота «Боруссии» Дортмунд

Патрик Шик празднует первый гол в ворота «Боруссии» Дортмунд

Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

«Боруссия» вроде бы возродила интригу, тут же сократив отставание: Андрих попытался прервать передачу Коуто и срезал мяч прямо на Байно-Гиттенса, который технично перебросил Градецки. Ха-ха, наивные, планируют зацепить хотя бы ничью, — подумал Фримпонг и ассистировал Шику на дубль. Получилось почти под копирку второго гола с прострелом на дальнюю штангу. Шла всего 19-я минута.

«Байер» максимально душил прессингом. «Боруссия» контролировала мяч, тем не менее происходило это сильно вдалеке от чужой штрафной. Но как же оставить болельщиков без моментов? Гирасси, например, едва не забил рикошетом от Джаки — Градецки «отстегнул» руку и в эффектном прыжке справился. Плюс были два подряд расстрела из офсайда от Адейеми и Байера — финский вратарь с ними всё равно разобрался.

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

Фото: Pau Barrena/Getty Images

Второй тайм получился менее насыщенным. Шик, например, чудом не забил снова: Кабар оставил фланг совсем одиноким, но Патрик вслед за закидушкой Фримпонга отправил мяч прямо в руки Кобелю. Повезло, что преимущество на тот момент было уже большим. Гирасси даже реализовал пенальти за снос вышедшего на замену Дюранвиля — и этого всё равно не хватило.

Отставание от «Баварии» сократилось всего до одного очка. У мюнхенцев есть игра в запасе — помощь другой «Боруссии» пришлась бы кстати. Шесть побед подряд леверкузенцев выправили положение.

Еще начало января, а интересные трансферы уже есть:
Какие трансферы состоялись в первую неделю зимнего окна. 8 ключевых сделок
Какие трансферы состоялись в первую неделю зимнего окна. 8 ключевых сделок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android