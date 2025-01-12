Конкурент Сафонова покинет «ПСЖ», а Винисиус — «Реал»? Главные трансферные слухи недели

Любое трансферное окно наполнено огромным количеством информации о возможных переходах. Мы собрали главное, что писали зарубежные инсайдеры и СМИ на этой неделе.

В какой из топ-клубов Европы уедет Хвича?

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Не исключено, что Хвича Кварацхелия покинет «Наполи» уже этой зимой. Грузинский футболист думает об уходе, хотя его контракт истекает только через 2,5 года. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет заполучить Хвичу уже в январе и готов включить в сделку одного из своих футболистов (к примеру, Милана Шкриньяра). Другой инсайдер — Флориан Плеттенберг — утверждает, что «Наполи» требует за трансфер € 80 млн. Но есть ещё один вариант — «Ливерпуль». По информации журналиста Грэма Бейли, мерсисайдцы могут сбить цену на грузина путём включения в сделку Федерико Кьезы или Дарвина Нуньеса.

Конкурент Сафонова вернётся на родину?

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Джанлуджи Доннарумма остаётся основным вратарём «ПСЖ». Да, Матвей Сафонов периодически выходит на поле, но его игровое время значительно меньше, нежели у итальянца. Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что чемпион Евро-2020 может вернуться на родину. По его данным, на игрока претендует «Интер». Чёрно-синие готовы рассмотреть вариант с приобретением футболиста по окончании нынешнего сезона. Правда, при одном условии. Если Доннарумма к тому моменту не продлит договор с «ПСЖ» (истекает летом 2026 года). Фанаты «Милана» регулярно припоминают вратарю его отъезд в Париж и забрасывают поле фальшивыми банкнотами, когда тот возвращается на «Сан-Сиро». Тем самым считая Джиджи продажным. Представили, что будет, если он перейдёт в «Интер»?

«Барселона» выбирает из четырёх нападающих

Луис Диас Фото: Getty Images

Каталонский клуб сформировал пул нападающих, один из которых может в будущем переехать в Испанию. По данным Mundo Deportivo, в список попали Александер Исак («Ньюкасл»), Рафаэл Леау («Милан»), Луис Диас («Ливерпуль») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»). По всей видимости, «Барселону» привлекает рынок АПЛ, поскольку сразу три футболиста представляют эту лигу. Правда, есть один важный нюанс. Сине-гранатовые готовы приобрести кого-то из этой четвёрки только в случае, если поправят в ближайшее время финансовое положение.

«МЮ» хочет заполучить форварда «ПСЖ»

Рандаль Коло Муани Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» пытается найти усиление во Франции. Внимание кризисной команды привлёк нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. По данным Sky Sports Germany, интерес «МЮ» к игроку стал более конкретным. Английский клуб хочет приобрести француза уже этой зимой и рассматривает вариант с арендой с правом обязательного выкупа. Коло Муани редко проходит в основной состав «ПСЖ» в этом сезоне — 26-летний футболист отыграл 14 матчей, но провёл суммарно на поле всего 453 минуты. Два гола и одна результативная передача — скромная статистика форварда.

Артете нужен талант из «Атлетика»

Нико Уильямс Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Фланговый нападающий «Атлетика» Нико Уильямс заинтересовал «Арсенал». Настолько сильно, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет, чтобы руководство купило игрока уже в январское окно. В контракте 22-летнего чемпиона Европы прописаны отступные (почти € 60 млн). Маловероятно, что клубу АПЛ удастся осуществить сделку зимой. В этом сезоне Нико отыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом из Бильбао истекает летом 2027 года.

Винисиуса переманят в Саудовскую Аравию?

Винисиус Жуниор Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Куда же без новостей, связанных с Саудовской Аравией? Клуб «Аль-Ахли» нацелился на форварда «Реала» Винисиуса. По данным источника, в конце 2024 года представители клуба провели телефонные переговоры с агентами бразильца. За четыре месяца до этого стороны встречались в Лондоне, однако Винисиус отклонил предложение «Аль-Ахли», поскольку не хотел покидать «Реал». Саудовский клуб не сдаётся, он предпримет новую попытку купить игрока ближайшим летом. Пока в отъезд Винисиуса в Саудовскую Аравию верится с трудом, но порой очень тяжело отказаться от огромных денег.

«Ювентус» торгуется с «Барселоной» по Араухо

Рональд Араухо Фото: Getty Images

«Ювентус» пытается оформить переход защитника «Барселоны» Рональда Араухо, который в этом сезоне провёл всего одну встречу в Кубке Испании. Правда, каталонцы не намерены продавать 25-летнего игрока дешевле € 70 млн (данные от Mundo Deportivo). Сколько предложил «Ювентус»? В два раза меньше. Естественно, «Барселона» отклонила предложение. По данным Marca, итальянский клуб готов заплатить € 50 млн, но не факт, что это устроит сине-гранатовых. Возможно, «Юве» стоит подождать до лета 2025 года, когда Араухо можно будет приобрести за меньшую сумму, ведь контракт игрока рассчитан до июня 2026-го. Либо стороны рассмотрят вариант с арендой.

«Манчестер Сити» договорился с Мармушем

Омар Мармуш Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Сити» хочет укрепить атакующую линию ещё одним футболистом из чемпионата Германии. В своё время английский клуб купил Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии», а теперь нацелился на форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что «Сити» уже договорился с самим игроком. Осталось решить вопрос с клубом из Франкфурта. Кстати, «Айнтрахт» рассчитывает выручить € 80 млн за 25-летнего нападающего. Мармуш очень хорош в этом сезоне — он оформляет больше одного результативного действия в среднем за матч (18 голов и 12 результативных передач в 24 встречах во всех турнирах).

Де Брёйне улетит за океан?

Кевин Де Брёйне Фото: Getty Images

Бельгиец хотел бы продолжить карьеру в Северной Америке. Этот вариант 33-летнему Кевину Де Брёйне нравится больше, чем Саудовская Аравия. The Athletic пишет, что футболист в течение нескольких месяцев поддерживает контакты с клубом «Сан-Диего». Тот планирует выступать в МЛС начиная с 2025 года. Контракт Кевина с «Манчестер Сити» истекает через несколько месяцев, так что нельзя исключать, что он уедет в США в статусе свободного агента. В этом сезоне бельгиец набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» по итогам 18 матчей во всех турнирах. Он отбегал в Лиге чемпионов всего 163 минуты.

Асенсио отправится к Эмери?

Марко Асенсио Фото: Getty Images

Марко Асенсио готов покинуть «ПСЖ» ради получения игровой практики. Он не провёл на поле ни одной минуты в четырёх предыдущих матчах во всех турнирах. По данным RMC Sport, интерес к бывшему футболисту «Реала» проявляет «Астон Вилла» (её тренирует испанец Унаи Эмери). Ранее Асенсио никогда не играл в АПЛ. Увидим ли мы его переезд в новую для себя лигу? 15 встреч, два гола, четыре результативных паса — статистика Асенсио в нынешнем сезоне. Контракт с «ПСЖ» истекает летом 2026-го, но, похоже, испанцу не стоит ждать его окончания.