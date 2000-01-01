Вирц удивил цирковым трюком на тренировке. Видео
Флориан удивляет своими навыками не только во время матчей. На тренировке полузащитник выполнил настоящий цирковой трюк: подбросил обруч, а потом прокинул мяч сквозь него!
Вирц удивил цирковым трюком на тренировке. Видео
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