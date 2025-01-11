Топ-события воскресенья: «Реал» — «Барселона», бой Кёртис — Копылов и баскетбол

Насыщенное 12 января: Кубок России по биатлону, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, много хоккея и Йокич против «Далласа» в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Оттава» продолжит проигрывать?

«Сенаторз» остаются в списке команд, борющихся за место в плей-офф на Востоке НХЛ, но последние результаты наверняка удручают их болельщиков – всего одна победа в последних семи матчах и четыре поражения подряд. Получится ли у «Оттавы» прервать серию без выигранных встреч в игре с «Питтсбургом», который находится на границе кубковой восьмёрки?

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Ванкувер» продолжит проигрывать?

«Кэнакс» оказались точно в такой же ситуации, как и их соотечественники из «Оттавы» – борьба за плей-офф, одна победа в последних семи матчах и четыре поражения подряд. У «Торонто», в отличие от «Ванкувера», в таблице всё куда лучше – второе место на Востоке, хоть в недавней встрече с «Каролиной» и прервалась их пятиматчевая победная серия. Кто из этих канадских команд окажется сильнее?

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Тампа» одержит третью победу подряд?

«Молнии» прекратили неудачную серию из четырёх поражений победами в двух последних матчах – с «Каролиной» и «Бостоном». Благодаря этому позиции Никиты Кучерова и Ко в зоне плей-офф на Востоке стали чуть крепче. Смогут ли они обыграть конкурентов из своей конференции и чуть оторваться от преследователей?

🎾 3:00*: Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Мирра на первом в сезоне ТБШ?

17-летняя Мирра Андреева начинает свой уже третий сезон на турнирах «Большого шлема». Юная россиянка сыграет на старте Australian Open с непростой чешской соперницей — Мари Боузковой, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Моюка Учижима — Магда Линетт.

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Александр Овечкин прервать серию без голов?

Ещё недавно мы восхищались невероятной формой Александра после травмы, но в последних трёх матчах он остался без заброшенных шайб. Рекорд Уэйна Гретцки сам себя не побьёт – получится ли у Овечкина прервать неудачную серию и ещё больше сократить отставание от Величайшего в списке лучших снайперов НХЛ всех времён?

👊 5:00: Крис Кёртис (США) — Роман Копылов (Россия), UFC Fight Night 249

Интрига: Копылов ворвётся в топ-15?

Романа Копылова уже давно называют одним из самых перспективных бойцов среднего веса, но попасть в топ-15 дивизиона никак не удавалось. Теперь у россиянина есть отличный шанс добиться успеха: ему дали достаточно именитого соперника, победа над которым поднимет акции Копылова. Вот только Крис Кёртис — очень непростой парень с огромным опытом выступлений в UFC. Бой в любом случае будет зрелищным и драматичным, будем надеяться, что по его итогам руку поднимут именно нашему бойцу.

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «рейнджеры» обыграть лидеров НХЛ?

«Синерубашечники», кажется, слегка приходят в себя после крайне неудачного отрезка в регулярке – подопечные Питера Лавиолетта одержали три победы в пяти последних матчах. Следующий соперник возглавляет не только Западную конференцию, но и всю лигу – получится ли у нью-йоркцев оказаться сильнее «Вегаса»?

Звёздный голкипер «Рейнджерс» снова в строю: Панарин прокомментировал возвращение Шестёркина к играм «Рейнджерс» после травмы

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, четвёртый этап, женщины и мужчины, масс-старт

Интрига: одержит ли Даниил Серохвостов очередную победу?

Из-за болезни Даниил Серохвостов пропустил несколько гонок в Рязани. К суперспринту биатлонист пришёл в себя. Серохвостов явно будет бороться за медали, тем более в отсутствие Эдуарда Латыпова. Вот только сильных соперников у Даниила будет немало: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Антон Бабиков. У женщин же ожидается горячая битва между Анастасией Халили, Викторией Сливко, Наталией Шевченко и Динарой Смольской.

🎯 14:20: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, супермикст и смешанная эстафета

Интрига: Франция против Норвегии: битва продолжается?

Две биатлонные супердержавы по очереди заняли весь пьедестал в мужских личных гонках Оберхофа. Теперь же настало время командных дисциплин, где порой градус напряжения достигает немыслимого предела. Смешанные эстафеты — отличная возможность для «трёхцветных» взять реванш за поражения в гонках Эстерсунда, да и не только. Со скоростью у мужчин и женщин из этой страны всё в порядке. А вот весьма нестабильный уровень стрельбы может стать преградой на пути к триумфу. Норвежцы же готовы к любому исходу.

🏒 14:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Авангард» победную серию?

«Авангард» поправил свои дела в турнирной таблице – омичи потерпели всего одно поражение в последних пяти матчах и одержали три победы подряд. Теперь в гости к «ястребам» приезжают лидеры Востока КХЛ по потерянным очкам, которые в Нижнекамске реабилитировались за два последних поражения. Кто одержит верх в Сибири?

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⚽️ 17:00: «Гавр» — «Ланс», Лига 1, 17-й тур

Интрига: прервёт ли команда Кузяева серию поражений?

«Гавр» (там играет Далер Кузяев) совсем не радует своих болельщиков результатами. Команда потерпела четыре поражения подряд и оказалась на предпоследней строчке в таблице Лиги 1. До спасительной зоны — четыре очка. Столько же — до зоны стыков. В прошлом туре команда без вариантов проиграла на выезде «Марселю» (1:5). «Ланс», в свою очередь, располагается в первой части таблицы — на седьмой строчке. В прошлом туре он уступил дома «Тулузе» (0:1) и немного ухудшил положение. «Гавр» и «Ланс» дважды сыграли вничью друг с другом в прошлом сезоне. Победит ли кто-то на этот раз?

Для Кузяева прошлый матч сложился крайне неудачно: Отец Кузяева сообщил, что Далер получил травму в матче с «Марселем»

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, третий раунд

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Интрига: «Манчестер Юнайтед» попрощается с Кубком Англии?

Матч с топ-вывеской на ранней стадии Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» проводит очень неудачный сезон. Смена тренера пока не сильно сказалась на результатах команды. Сейчас она занимает 13-е место в АПЛ. И это не шутка, а суровая действительность. Правда, в прошлом туре «МЮ» отобрал очки в гостевом матче с лидером чемпионата — «Ливерпулем» (2:2). «Арсенал» занимает второе место в АПЛ с отставанием от лидера турнира в шесть очков. На этой неделе лондонский клуб неудачно провёл домашнюю игру Кубка лиги с «Ньюкаслом» — 0:2. В этом сезоне «Арсенал» уже обыгрывал «МЮ» (2:0), но в чемпионате.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Барселона», Суперкубок Испании, финал

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Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в «класико» и возьмёт Суперкубок?

«Реал» и «Барселона» определят, кто из них станет победителем Суперкубка Испании. Обе команды успешно сыграли в полуфинале турнира. «Барса» справилась с «Атлетиком» (2:0), а «Реал» разгромил «Мальорку» (3:0), забив все три мяча после перерыва. В этом сезоне мадридский клуб уже проиграл «Барсе». И не просто проиграл, но и сделал это с унизительным счётом — 0:4. С другой стороны, год назад «Реал» разгромил сине-гранатовых (4:1) в финале Суперкубка Испании, а Винисиус сделал хет-трик за один тайм. Возьмёт ли «Барса» реванш за то поражение?

⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Сент-Этьен», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Сафонов на поле в матче Лиги 1?

Неделю назад «ПСЖ» стал победителем Суперкубка Франции, а Матвей Сафонов завоевал первый трофей в карьере. Правда, россиянин провёл весь матч в запасе. Парижане набрали неплохой ход и одержали пять побед подряд во всех турнирах. Они уверенно возглавляют таблицу чемпионата Франции — ближайший преследователь отстаёт на семь очков. «Сент-Этьен» остался в зоне стыков, несмотря на победу в прошлом туре в матче с «Реймсом» (3:1). «ПСЖ» обыграл соперника три раза подряд и забил в этих встречах в общей сложности девять мячей.

🏀 23:00: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «олени» продлят серию побед?

Яннис Адетокунбо проводит шикарный отрезок в регулярном чемпионате НБА. Во многом благодаря игре лидера «Милуоки Бакс» выиграли три матча кряду. «Нью-Йорк Никс» же в январе выступает не лучшим образом – две победы при четырёх поражениях. К тому же подопечные Тибодо в последней встрече с разгромом уступили «Оклахоме» – 101:126. Удастся ли хозяевам остановить «оленей»?

🏀 23:00: «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич покажет «бродягам», кто тут MVP?

В последнем матче с «Бруклином» Никола Йокич и Расселл Уэстбрук оформили по трипл-даблу. Действующий MVP НБА из Сербии находится в отменной форме, впрочем, как и весь состав «Денвер Наггетс». «Самородкам» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс» без Луки Дончича и Кайри Ирвинга. «Бродягам» удалось без лидеров одержать две победы в последних встречах, но смогут ли они справиться с Йокичем?