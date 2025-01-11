Вы могли забыть летний трансфер звезды в «Ливерпуль». А он впервые забил

В третьем раунде Кубка Англии «Ливерпулю» попался «Аккрингтон». Команда из подвала Лиги 2, то есть из четвёртого по силе дивизиона (после АПЛ, Чемпионшипа и Лиги 1). Интересно, что в составе «Аккрингтона» выступает нападающий Джош Вудс, который с детства болеет за «Ливерпуль» – гонял на его домашние и на выездные матчи.

Арне Слот в лучших традициях Юргена Клоппа выпустил на кубковый матч смешанный состав, дав шанс нескольким молодым парням. В том числе 22-летнему Тайлеру Мортону и 16-летнему Рио Нгумохе. Для последнего этот матч стал дебютным во взрослом «Ливерпуле». Парень стал самым молодым дебютантом в основе команды. Хотя один более молодой футболист выходил на замену – Джером Синклер в 16 лет и 6 дней. Нгумохе на 129 дней больше.

Игра получилась достаточно простой для хозяев. «Ливерпуль» с самого начала забрал мяч, инициативу и вообще всё что можно. Владение «Аккрингтона» в первом тайме составило лишь 16%. Футболисты «Ливерпуля» раз за разом обыгрывали соперников на ложном замахе. Константинос Цимикас так накрутил двух защитников подряд. Дарвин Нуньес выдал несколько фирменных промахов. Один из них – примерно с точки пенальти при нулевом сопротивлении со стороны «Аккрингтона».

Удар Дарвина Нуньеса Фото: Кадр из трансляции

Гости продержались 28 минут, а затем у «Ливерпуля» получилась максимально вертикальная атака, когда практически всё поле удалось пройти в два паса. В результате Нуньес скатил под удар Диогу Жоте, и тот бил уже в пустые ворота. Португалец, кстати, вышел на непривычной для себя позиции в центре поля.

Ну а перед перерывом у «Ливерпуля» отличился ещё Трент Александер-Арнольд, которого обильно критиковали в последнее время. Защитник вышел на поле с капитанской повязкой из-за отсутствия Вирджила ван Дейка, и из-за штрафной пробил точно в дальнюю «девятку». Удар получился практически идеальным, хотя в АПЛ Тренту вряд ли дали бы столько времени и пространства у чужой штрафной.

Гол Трента Александера-Арнольда Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм начался с повреждения Нуньеса, который начал хромать после единоборства, а затем упал, держась за ногу. Нападающий покинул поле самостоятельно, но в сопровождении клубных врачей. Правда, затем вернулся на поле. После этого у «Аккрингтона» был возможно лучший момент в матче – Вудс (тот самый фанат «Ливерпуля») пробил в перекладину.

Удар Бена Вудса Фото: Кадр из трансляции

У «Ливерпуля» на замену по ходу второго тайма вышли молодые Конор Брэдли, Джеймс Макконнелл, Трейморис Ньони и Джейден Даннс. Последний даже смог отличиться, забив в пустые ворота после сейва кипера. Хотя, пожалуй, главный герой матча – Федерико Кьеза, который вышел в перерыве, и явно хотел забить. Итальянец запорол три хороших момента, когда бил из штрафной – то промахнулся, то попал в голкипера, то в штангу. А на 90-й минуте решился на дальний удар, и мяч зашёл-таки в ворота от штанги – 4:0.

Жеребьёвка 4-го раунда Кубка Англии (то есть, 1/16 финала) состоится в воскресенье вечером. Посев команд не предусмотрен – каждый может сыграть с каждым.