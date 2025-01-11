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В ЦСКА перешёл футболист Зенита Иван Ананьев: подробности, биография, статистика, Сан-Паулу

Талант «Зенита» — теперь в ЦСКА. Всё из-за отказа ехать в бразильский топ-клуб
Георгий Илющенко
Иван Ананьев стал футболистом ЦСКА
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Главное о переходе Ивана Ананьева.

Перейти из «Зенита» в ЦСКА — не только про Данила Кругового. Армейцы официально объявили о бесплатном трансфере 18-летнего центрального полузащитника петербуржцев Ивана Ананьева. Соглашение подписано на 3,5 года. Рассказываем, что это за футболист, чем он заинтересовал московский клуб и почему чемпионы России его так легко отпустили.

Иван Ананьев

Иван Ананьев

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Ананьев — игрок центра поля: может выйти и в опорной зоне, и под нападающими. Его статистика впечатляет: в минувшем году Иван провёл в МФЛ 15 матчей и оформил 3+2, а ранее его признали лучшим игроком ЮФЛ за 11 голов и 13 ассистов в 37 встречах.

«Зенит» плотно сотрудничает с бразильскими клубами, в том числе обменивается опытом на молодёжном уровне. Во время одного из турниров среди команд не старше 18 лет полузащитника по достоинству оценили скауты «Сан-Паулу» U20 и позвали к себе на стажировку. Оно и понятно: за пять матчей полузащитник один раз забил и отдал четыре голевые передачи.

Ивана хотели взять и в полноценную аренду, да вот сам он, по информации «Чемпионата», не горел желанием играть за бразильский гранд. Как и на долгий срок переподписывать контракт с петербуржцами, потому что в качестве альтернативы ему предложили выступать за «Зенит-2». Амбиции парня оказались выше.

Как в ЦСКА уходил Круговой:
ЦСКА увёл у «Зенита» российского игрока! И для чемпиона это очень обидная потеря
ЦСКА увёл у «Зенита» российского игрока! И для чемпиона это очень обидная потеря

Как сообщил знакомый с ситуацией источник «Чемпионата», руководство «Зенита», несмотря на достижения Ананьева, не видело в нём больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый: планировалось отдать Ивана в «Сан-Паулу» для дальнейшей прокачки не чтобы довести до собственной основы, а ради выгодной продажи за рубеж. То есть закрепиться в главной команде сине-бело-голубых шансов у него не было никаких. А в ЦСКА — есть. Поэтому трансфер и случился. Также наш источник сообщил об интересе к Ананьеву со стороны «Динамо». Иван предпочёл один братский клуб другому.

Как написал инсайдер Иван Карпов, Марко Николич оценит уровень Ананьева на сборах и решит, достоин ли он находиться в первой команде уже сейчас или ему нужно подрасти в молодёжке. Вполне вероятно, увидим Ивана весной в РПЛ или в Кубке России в красно-синих цветах. Но больше шансов у него на аренду. На фоне не слишком большой веры «Зенита» в Ивана становится ещё интереснее, раскроется ли молодой футболист в другом клубе. Его вряд ли бы отпустили так легко, если бы видели в нём большое будущее.

Хотя есть летний пример с Козловым:
У «Зенита» перехватили «нового Аршавина». Вау!
У «Зенита» перехватили «нового Аршавина». Вау!
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Новости. Футбол
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