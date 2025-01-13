Какие трансферы РПЛ уже состоялись в зимнее окно

Команды РПЛ выходят из отпуска и начинают зимние сборы. К середине января их составы не сильно поменялись по сравнению с первой частью сезона. У некоторых до сих пор нет ни новичков, ни трансферов «на выход»! Тем не менее несколько подписаний уже состоялось, в том числе по-настоящему интригующих. Рассказываем о случившихся сделках на российском рынке.

Александр Кокшаров, из «Краснодара» в «Пари НН»

Александр Кокшаров Фото: fckrasnodar.ru

Талант «Краснодара» арендован «Пари НН». Для Кокшарова 2024-й получился смазанным – он пропустил полгода из-за травмы. В нынешнем сезоне Александр ни разу не сыграл в РПЛ и провёл только два матча в Кубке России, выходя на замены. Чтобы не сидеть на скамейке под Джоном Кордобой и Фёдором Смоловым, 20-летний нападающий поедет восстанавливать кондиции в Нижний Новгород. Русский Холанд может здорово помочь команде Виктора Гончаренко в борьбе за выживание, если наберёт оптимальную форму.

Спортивный директор Александр Удальцов прокомментировал трансфер Кокшарова для «Чемпионата»:

«У нас были проблемы с атакующей игрой. Уже удалось достигнуть договорённости с «Краснодаром» по Кокшарову. Хочется их поблагодарить за это! Жалко, что это трансфер без права выкупа. Мы понимаем, что Кокшаров потенциально дорогой игрок. Даже если бы право выкупа было прописано, то вряд ли мы могли бы его себе позволить».

Вячеслав Грулёв, из «Динамо» М в «Пари НН»

Вячеслав Грулёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будет перезапускать карьеру в Нижнем Новгороде после травмы и экс-нападающий московского «Динамо». Грулёв, пропустив три месяца из-за перелома голени, вернулся на поле только в конце октября. В первой части сезона форвард поучаствовал всего в восьми матчах, сыграв в общей сумме около 100 минут. Забил один гол в ворота «Химок» в РПЛ. В «Пари НН» Вячеслав переходит свободным агентом, но стало известно, что «Динамо» сохранило за собой 20% от будущей перепродажи игрока.

«Это игрок высокого уровня, который хорошо известен как на российском рынке, так и лично мне знаком по долгой работе в «Динамо», – сказал о трансфере Удальцов. – Мы его давно вели. Хотели закрыть сделку ещё летом, когда договаривались об арендном соглашении. Тогда Слава получил травму в последний момент, когда оформляли документы. Мы дали возможность ему полноценно восстановиться под руководством медицинского штаба «Динамо» во главе с Родионовым, уроженцем Нижегородской области. Для нас особенно важно, что он находился в надёжных руках».

Ярослав Крашевский, из «Химика» в «Пари НН»

Ярослав Крашевский Фото: fc-khimik.ru

«Пари НН» пока самый активный из клубов РПЛ на трансферном рынке. Ещё одним новичком нижегородской команды к середине января стал левый защитник «Химика» из Дзержинска. В этом сезоне 20-летний футболист провёл 16 матчей во Второй лиге и сделал одну голевую передачу. Крашевский – воспитанник «Спартака» и игрок молодёжной сборной России. До лета 2024-го он принадлежал красно-белым, а потом перебрался свободным агентом в «Химик», чтобы спустя полгода на тех же условиях уйти в клуб РПЛ.

В ноябре появлялась информация, что «Рубин» рассматривает Крашевского на случай продажи Ильи Рожкова. Однако левый латераль остался в Казани. По данным инсайдера Ивана Карпова, зарплата Ярослава в Нижнем Новгороде составит 500 тыс. рублей в месяц, а «Спартак» сохранил за собой 20% от суммы перепродажи игрока.

Алексей Татаев, из «Алании» в «Оренбург»

Алексей Татаев Фото: fcalania.com

«Алания» сокращает бюджет в Первой лиге, а один из наиболее известных её футболистов перебирается в РПЛ. 26-летний центральный защитник достался «Оренбургу» свободным агентом. Несколько лет назад Татаев играл в чемпионате Чехии за «Младу-Болеслав» и вызывался в молодёжную сборную России. Но потом воспитанник «Краснодара» как-то исчез с радаров. Уезжал в Казахстан, а в нынешнем сезоне провёл 20 матчей за владикавказцев. Результативных действий не совершил, зато заработал пять жёлтых карточек и одну красную. Видимо, Татаев наконец дебютирует в РПЛ.

Новый президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин объяснил пресс-службе клуба подписание Алексея:

«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации. Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде».

Антон Ковалёв, из «Торпедо» Жодино в «Факел»

Антон Ковалёв Фото: fakelfc.ru

Клубы РПЛ продолжают подписывать игроков из Беларуси, которые не считаются легионерами в российском чемпионате. Новичком «Факела» стал правый полузащитник Ковалёв, перешедший в воронежский клуб свободным агентом. В сезоне-2024 Антон сыграл за «Торпедо» из Жодино 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Ранее он выступал за молодёжную сборную Беларуси, а вот первой пока не пригодился. К слову, его брат Юрий более известен в России. Он был в «Арсенале» и «Оренбурге», а теперь помогает вернуться в элиту «Балтике».

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал трансфер новичка из Беларуси:

«Рассчитываем, что Ковалёв даст нам результат, поможет команде. Мы берём хорошего игрока. Он зарекомендовал себя в чемпионате Беларуси и в товарищеской игре против нас. Антон может сыграть на разных позициях. Плюс у него хорошая скорость и нацеленность на ворота. Понятно, что общий уровень чемпионата России повыше. Надеемся, что адаптация завершится быстро и он начнёт помогать «Факелу». (Legalbet.by).

«Локомотив» подписал двух игроков из чемпионата Беларуси

Руслан Мялковский и Вадим Арутюнян Фото: fclm.ru

«Локомотив» заключил контракты сразу с двумя молодыми игроками из чемпионата Беларуси – 18-летним вингером Русланом Мялковским и 19-летним центрхавом Вадимом Арутюняном. Оба пришли из дзержинского «Арсенала», с которым сотрудничают железнодорожники. Впрочем, Арутюнян – воспитанник «Локо», он просто возвращается в родной клуб. В марте 2024-го его отпустили в «Арсенал» свободным агентом, а теперь воспользовались опцией обратного выкупа.

Арутюнян в сезоне-2024 сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал шесть голевых передач. Он вызывался в юношескую сборную Армении. Мялковский набрал 4+2 в 26 встречах. Он играет за молодёжную сборную Беларуси. Однако оба молодых футболиста после трансфера в «Локомотив» останутся в «Арсенале» на правах аренды.

Иван Ананьев, из «Зенита» в ЦСКА

Роман Бабаев и Иван Ананьев Фото: pfc-cska.com

ЦСКА объявил о трансфере 18-летнего центрального полузащитника – воспитанника «Зенита». Ананьев подписал контракт с московским клубом на три с половиной года. Иван выступал за команду академии сине-бело-голубых в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 (набрал 11+13 в 37 матчах), а в минувшем сезоне играл в молодёжном чемпионате (3+2 в 15 встречах).

В прошлом году Ананьев проявил себя в матчах в Бразилии и проходил стажировку в «Сан-Паулу» U20. Мог остаться в бразильском клубе. «Зенит» готов был отпустить Ивана, если бы хавбек продлил контракт.

«Как развивается история? Сейчас она находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде всё шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами», – рассказывал в декабре заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.

Однако «Зенит» не договорился с Ананьевым, и тот ушёл в ЦСКА.

Кроме того, стоит выделить несколько трансферов из клубов РПЛ в команды Первой лиги. Иван Лепский перешёл из московского «Динамо» в «Сокол», Даниил Кузнецов – из «Рубина» в «Урал», Владислав Мастерной – из «Факела» в «Черноморец», Хетаг Хосонов – из «Химок» в «Торпедо», Иван Тимошенко – из «Акрона» в «Родину», а Иван Кукушкин – из «Пари НН» в «Балтику».

Нижегородский клуб также отдал Кирилла Глущенкова в «Торпедо» из Жодино. А из «Крыльев Советов», «Ахмата» и «Оренбурга» ушли легионеры. Франко Ороско вернулся после аренды в «Ланус», Лукас Ловат арендован с правом выкупа бразильским клубом «Баия», а Матиас Перес продан в «Серро Портеньо».