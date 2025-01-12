Жёсткий стиль Беллингему привил отец. Он наколотил более 700 голов и брал «Золотую бутсу»

Изрядно буксовавший на старте сезона мадридский «Реал» вновь набрал хорошую форму, выдав серию из восьми беспроигрышных матчей всего при одной ничьей. Во многом это стало возможным благодаря шикарной игре Джуда Беллингема, который пропустил почти месяц в начале сезона из-за мышечного повреждения.

Англичанин выдал ударный отрезок в ноябре и декабре, забивая в шести встречах Ла Лиги подряд, а в начале 2025 года его гол помог «Реалу» выйти в финал Суперкубка Испании, который состоится сегодня.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

В своих интервью Джуд часто благодарит за поддержку семью, которая сыграла ключевую роль в его становлении. Младший брат Джоб Беллингем, который выступает за «Сандерленд», даже недавно подколол более статусного игрока «Реала»: «Джуду уже 21 год, а наша мама по-прежнему живёт с ним в Мадриде. Может быть, если он научится готовить и водить машину, то она вернётся и будет жить со мной. Но нет, Джуд неисправим».

Рассказываем о выдающемся вкладе родителей Беллингема в его становление и развитие карьеры.

На счету Беллингема-старшего более 700 голов за полупрофессиональные команды

Джуда совершенно не смущают шутки по поводу гиперопеки родителей – он безмерно благодарен им за возможность полностью сконцентрироваться на карьере. «Моя мама Дениз – настоящее сокровище. Она готовит мне, сопровождает в поездках и даже застилает кровать. Думаю, сейчас она важнее всех. Если честно, даже важнее моих тренеров», – признался футболист два года назад.

И всё же непосредственно становлению как футболиста и грамотному продвижению карьеры полузащитник сборной Англии в большей степени обязан своему отцу Марку. Пару лет назад Беллингем-старший успешно сдал экзамены на диплом футбольного агента ФИФА и теперь представляет интересы сына. Но до этого мужчина на протяжении 25 лет совмещал работу в полиции с игрой за команды низших дивизионов. Выступая на полупрофессиональном уровне, Марк зарекомендовал себя выдающимся бомбардиром, наколотив более 700 мячей.

Марк Беллингем с малышом Джудом Фото: Из личного архива Джуда Беллингема

Отцу Беллингема принадлежат рекорды по количеству голов в одном сезоне. В кампании-2005/2006 он забил 61 мяч за «Стоурбридж» из восьмого дивизиона Англии, а три года спустя забил 47 мячей за выступавший в седьмой лиге «Лимингтон». За первое достижение Марку вручили «Золотую бутсу» Central Midlands Alliance – футбольной лиги, охватывающей северо-восточно-центральную часть Англии. «Нужно признать, что я не такой уж выдающийся мастер – большинство своих голов я забил с близкого расстояния благодаря хорошим действиям одноклубников, – скромничает Марк. – Не знаю, был ли у меня шанс заиграть на более высоком уровне, но я не хотел бросать службу в полиции. Она мне нравилась».

Однажды навыки работы полицейского помогли Беллингему-старшему. «Как-то мы играли дома с «Кворном», и один из их игроков получил двойной перелом ноги – лодыжка неестественно вывернулась в другую сторону, – описал ужасную ситуацию игрок «Стоурбриджа» Джон Форд. – Марк и ещё один полицейский, Ричард Дрюэтт, оказали пострадавшему первую помощь и поддерживали вплоть до приезда парамедиков».

Суровый футбол вдали от телекамер погнул, но не сломал в том числе и отца Беллингема, который дважды рвал «кресты» на обеих ногах. «Марка отличала феноменальная взрывная скорость. Он спокойно отрывался от любого опекуна. Но ещё больше его выделяли выдающийся характер и воля. Помимо ужасных травм обоих коленей, он получал и другие серьёзные повреждения и всегда через какое-то время возвращался на поле. Футбол в восьмом дивизионе очень жёсткий, поэтому здесь выступают только крепкие духом ребята», – рассказал игравший вместе с Марком за команду полиции Западного Мидленда Джим Скотт.

Марк Беллингем отказался отпускать сына-подростка в «Ливерпуль», «Барселону» и «МЮ»

В 2016 году Беллингем-старший решил завершить карьеру, но один из друзей побудил его отыграть ещё сезон – оказалось, что до отметки в 700 голов не хватало всего два мяча. 40-летний Марк подписал соглашение с клубом «Пэджет Рейнджерс» и, покорив знаковую отметку, сосредоточился на становлении карьеры показавшего талант в очень юном возрасте старшего сына. Сегодня, несмотря на роль футбольного агента, Марк не упускает случая продемонстрировать мастерство на площадке – в ноябре 2024 года Беллингем сыграл за ветеранскую команду «Лимингтона». Форвард забил два мяча и отдал две голевые передачи.

15-летний Джуд в игре за «Бирмингем» Фото: Simon Cooper/Getty Images

Почти на все матчи Беллингем-старший брал своих детей – Джуда, а затем – Джоба. Жёсткий футбол полупрофессиональных лиг закалил не только их отца, но и молодёжь. Братья с первых шагов поняли, что нельзя уступать в борьбе, эта атмосфера настоящего брутального английского футбола заставила их воспринимать матчи как битвы на выживание, что в полной мере прослеживается в манере игры полузащитника «Реала». Джуда редко можно увидеть в чистой футболке, он всегда заточен на единоборства и не жалеет себя. Всё благодаря школе отца.

«Когда я взрослел, отец всегда давал мне бесценные советы, которые помогли мне быстрее прогрессировать, – признаётся Джуд. – Он мой первый и главный футбольный кумир. Здорово было видеть, как папа забивает, празднует голы – я хотел стать таким же крутым. Видеть такой пример для подражания важно каждому мальчишке. Наши отношения всегда были как у отца и сына, но по мере взросления во время тренировок он относился ко мне даже строже, чем к другим парням».

Марк быстро осознал наличие у сына огромного таланта и делал только стратегически правильные шаги для его развития. В чём-то его подход похож на действия отца и тренера знаменитых теннисных чемпионок сестёр Уильямс, который до 16 лет запрещал им играть на юниорском уровне и отказывался от выгодных контрактов с топовыми брендами. Ричард Уильямс понимал: однажды спонсоры заплатят настоящую цену.

Джуду было девять лет, когда Марк отказался отпускать его в академию «Ливерпуля». В 13 лет такой же ответ получили скауты «Барселоны», а ещё через два года – «Манчестер Юнайтед». Для Беллингема-старшего было важно, чтобы сын рос в спокойной атмосфере в «Бирмингеме», за который талант дебютировал в 16 лет и 38 дней.

Джуд с родителями на презентации в «Реале» Фото: realmadrid.com

Марк не изменил себе и спустя пару лет, когда стало очевидно, что для следующего шага в карьере его сыну необходим новый вызов. Руководство «МЮ» сделало всё возможное, чтобы привлечь в свои ряды одного из самых талантливых британских игроков нового поколения, вокруг которого можно было строить команду. История привлечения Джуда напоминала то, как много лет назад великий тренер «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обхаживал юного Уэйна Руни. Боссы «красных дьяволов» привлекли Фергюсона и для переговоров с Беллингемом, но шарм легенды на этот раз не сработал – Марк посчитал, что сыну будет легче проявить себя в дортмундской «Боруссии».

Джуд помог маме сфотографироваться с Моуринью

После переезда Джуда в Германию его родители решили, что вместе с ним поедет Дениз, а отец будет больше уделять внимания становлению Джоба. «Без мамы я иногда становился слишком подавленным из-за падений или слишком высоких взлётов. Её присутствие позволяет мне оставаться скромным и не терять голову. А ещё очень здорово, что она очень смешная и позитивная. Мы так хорошо ладим и часто что-то делаем вместе», – признался футболист в интервью People.

Когда Джоб перешёл в «Сандерленд» в 2023 году, Марк переехал на север Англии вместе с ним. С тех пор уровень игры самого младшего из Беллингемов заметно вырос – по информации Sky Sports, парнем интересуется «Дортмунд», готовый выложить за него € 25 млн.

Джуд реализовал мечту мамы познакомиться с Жозе Моуринью Фото: Catherine Ivill/Getty Images

И всё же основная ставка в семейном бизнесе Беллингемов сделана на Джуда – после его трансфера в «Реал» летом 2023 года за € 113 млн близкие впервые увидели Марка плачущим. «Могу понять отца – для всех нас это был особенный момент», – отметил Джуд, которого на всех знаковых мероприятиях – будь то награда Golden Boy – 2023 или «Прорыв года» весной 2024 года – сопровождает его семья.

После победы в Лиге чемпионов – 2024 Джуд вывел родителей и брата на футбольное поле, чтобы они смогли проникнуться атмосферой большой победы, к которой тоже приложили руку. Когда Джуд увидел работавшего на финале на канале TNT Sports в качестве эксперта Жозе Моуринью, то попросил его о фото с мамой – Дениз всегда симпатизировала португальскому тренеру. Тот случай, когда можно всецело насладиться по-настоящему командной семейной работой.