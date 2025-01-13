Какие новички требуются московскому «Динамо»? Всё в порядке только с атакой

Обсуждаем позиции для усиления в топ-клубах РПЛ. Сегодня на очереди московское «Динамо». «Я хотел бы усилить линию защиты, чтобы была такая же конкуренция, как в атаке», – признавался перед зимним перерывом главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Согласны с ним?

Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Если вы убеждены, что «Динамо» вовсе не нужны новички, то есть возможность проголосовать и за этот вариант. Делитесь своим мнением в комментариях.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.