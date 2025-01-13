Какие новички требуются московскому «Динамо»? Всё в порядке только с атакой

Обсуждаем позиции для усиления в топ-клубах РПЛ. Сегодня на очереди московское «Динамо». «Я хотел бы усилить линию защиты, чтобы была такая же конкуренция, как в атаке», – признавался перед зимним перерывом главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Согласны с ним?
Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Если вы убеждены, что «Динамо» вовсе не нужны новички, то есть возможность проголосовать и за этот вариант. Делитесь своим мнением в комментариях.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Динамо» нужен новичок на позицию центрального защитника
В первой части сезона у «Динамо» было достаточно центральных защитников, однако количество не обеспечило качество. Игра возрастного Фабиана Бальбуэны оставляла желать лучшего после того, как летом вместо нормальной предсезонки он выступил на двух турнирах за сборную Парагвая. Появлялась информация, что бело-голубые не собираются продлевать истекающий в 2025 году контракт капитана. Роберто Фернандес вынужденно закрывал левый фланг. Милан Майсторович снова травмирован, а Иван Лепский ушёл зимой в «Сокол». Александр Кутицкий скорее опорник, чем защитник. С учётом ситуации, «Динамо» можно задуматься о трансфере центрбека.
«Динамо» нужен новичок на позицию правого защитника
Кажется, на позицию правого защитника «Динамо» точно требуется новичок. Эли Даса не настолько надежён, как хотелось бы. По всей видимости, московский клуб не продлит истекающий летом контракт израильтянина. После того как завершил карьеру Сергей Паршивлюк, у Дасы остался, по сути, только один конкурент – 20-летний Станислав Бессмертный. Если молодой защитник не готов, то Личка вынужден двигать на правый фланг обороны игроков других амплуа. Очевидно, это не то, что нравится тренеру, ведь возникает дыра где-то ещё.
«Динамо» нужен новичок на позицию левого защитника
На левом фланге обороны у «Динамо» могли бы выходить опытнейший Диего Лаксальт и кандидат в сборную России Дмитрий Скопинцев. Но уругваец превратился у Лички в опорного полузащитника, а Скопинцев просто потерял доверие чешского тренера. Всё чаще остаётся на скамейке запасных. Чтобы получше закрыть эту зону, Личка двигал на край штатного центрального защитника Роберто Фернандеса. Тем самым давал понять руководству московского клуба – нужен новичок налево. Трансфер наверняка случится либо зимой, либо в летнее окно.
«Динамо» нужен новичок на другую позицию
Только с игроками группы атаки – полузащитниками и нападающими – у «Динамо» вроде бы всё окей. Впереди есть конкуренция между Константином Тюкавиным и Эль-Мехди Маухубом. А в группу атакующих хавбеков входят Бителло, Муми Нгамалё, Артур Гомес, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Денис Макаров, а также талантливый Виктор Окишор. Такому подбору индивидуально сильных созидателей и завершителей позавидует кто угодно. Но если вы не согласны и ждёте усиления динамовцами группы атаки, то голосуйте за данный вариант. Аргументы, наверное, будут интересны даже Личке.
«Динамо» нужен новичок на позицию вратаря
В межсезонье «Динамо» решило проблему первого номера, подписав голкипера сборной России Андрея Лунёва. Однако 33-летнего вратаря иногда беспокоят старые травмы, и за его спиной должен быть сменщик, в котором болельщики и тренерский штаб на 100% уверены. К Игорю Лещуку были вопросы по прошлому сезону. В нынешнем чемпионате он так грубо не ошибался, даже стал автором гола «Ахмату». Но понятно, что голкипер не будет стабильно забивать – это уникальный случай. В Кубке России Лещуку не удались некоторые матчи, прежде всего со «Спартаком». Не стоит ли бело-голубым укрепить вратарскую линию?
«Динамо» новички не нужны — команда полностью укомплектована
По вашему мнению, «Динамо» не требуются новички? Значит, выбирайте эту опцию. Состав у Лички действительно глубокий. Даже после ухода Ивана Лепского в «Сокол» и Вячеслава Грулёва — в «Пари НН» в распоряжении чешского тренера остаются 23-24 игрока под основную обойму. Это при условии, что все здоровы и как следует подготовлены. Некоторым можно больше доверять, надеясь на повышенную мотивацию футболистов, не попадавших в основу. И всё же с трудом верится, что «Динамо» обойдётся в январе-феврале без трансферов.