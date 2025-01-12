«Класико» и битва за трофей! «Реал» и «Барса» бьются за Суперкубок Испании! LIVE

Сегодня, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании. В Саудовской Аравии встретятся «Реал» и «Барселона». Мы проведём для вас онлайн этой игры.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Про историю противостояния «Реала» и «Барселоны» рассказывать как-то нелепо. Это великое соперничество – и точка. А вот если вспомнить последние финалы Суперкубка Испании, то в предыдущих двух именно эти гранды играли друг с другом. В 2024-м победила команда Карло Анчелотти (4:1), а в 2023-м лучше оказались каталонцы (3:1).

Что касается нынешнего сезона, то «Реал» в первом круге Ла Лиги отлетел 0:4. И вроде бы «Барселона» по такому случаю должна считаться фаворитом встречи, но нет: команда Ханс-Дитера Флика растеряла былой тонус и сейчас явно не напоминает себя образца сентябрьско-октябрьского отрезка сезона.

Команды подходят к «класико» не в лучшем состоянии. У «Реала» недоступны Дани Карвахаль, Давид Алаба и Хесус Вальехо. У «Барселоны» не будет Марка-Андре тер Штегена.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.