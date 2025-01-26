Самые яркие зимние трансферные кампании клубов Европы. Какая была лучшей?

«Арсенал», сезон-2005/2006

Кто пришёл: Тео Уолкотт («Саутгемптон», € 10,5 млн), Эммануэль Адебайор («Монако», € 10 млн), Абу Диаби («Осер», € 3 млн), Карлос Вела («Гвадалахара», € 3 млн)

Трансфер Уолкотта оказался успешным во всех смыслах. «Арсенал» заплатил € 10,5 млн за футболиста без опыта игры в АПЛ. Тео задержался в Лондоне на 12 лет и провёл за это время 397 матчей (108 голов, 67 результативных передач) в составе «Арсенала». Более того, его продали в «Эвертон» за € 22,5 млн. То есть «Арсенал» получил существенную пользу от Уолкотта в течение длительного времени, а потом продал его дороже, чем купил (без учёта инфляции, само собой). Сам Тео взял с лондонским клубом пять трофеев.

Адебайор отыграл за «Арсенал» 3,5 года. Забил 62 мяча в 142 встречах и не завоевал с командой ни одного трофея. С другой стороны, в 2008 году его признали лучшим футболистом года в Африке. Важно, что летом 2009-го «Арсенал» продал Эммануэля в «Манчестер Сити» за € 29 млн. То есть лондонский клуб выручил в три раза больше денег, поскольку покупал нападающего всего за € 10 млн.

За Абу Диаби заплатили всего € 3 млн, и период игры француза в Англии был омрачён огромным количеством травм. Он ушёл из «Арсенала» только в 2015 году, однако в течение последних сезонов очень редко выходил на поле. Тем не менее Абу провёл за команду в общей сложности 180 матчей (29 — в Лиге чемпионов).

Вела так и не стал своим в «Арсенале». Парня купили, когда ему было всего 16 лет. С того момента он провёл за лондонский клуб всего 62 встречи (11 голов, восемь результативных передачу) и пять раз уезжал в аренду. С другой стороны, летом 2014 года мексиканца продали в «Реал Сосьедад» за € 14 млн, то есть «Арсенал» получил почти в пять раз больше, чем потратил на трансфер в 2006-м.