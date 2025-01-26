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Трансферы футбола, успешные зимние кампании европейских топ-клубов, МЮ, Ливерпуль, Реал, Челси, Арсенал, Боруссия Д

Самые яркие зимние трансферные кампании клубов Европы. Какая была лучшей?
Кирилл Закатченко
Яркие зимние трансферные кампании клубов Европы
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«МЮ»-2006, «Реал»-2007 или другой вариант?

Как правило, зимние трансферные окна получаются не такими интересными, как летние. За последние 20 лет было всего несколько масштабных зимних трансферных кампаний от европейских клубов. Предлагаем вам сформировать рейтинг и выбрать лучшую.
Список полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие зимние трансферные кампании европейских клубов
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
1 место

«Манчестер Юнайтед», сезон-2005/2006

Кто пришёл: Неманья Видич («Спартак», € 10,5 млн), Патрис Эвра («Монако», € 8 млн)

«МЮ» в течение пяти январских дней приобрёл сразу двух защитников на долгие годы вперёд. И Эвра, и Видич играли в команде на протяжении восьми лет — до конца сезона-2013/2014. Любопытно, что оба потом уехали в Италию и сделали это в статусе свободных агентов. Видич укатил в «Интер», а Эвра подписал контракт с «Ювентусом». Да, «МЮ» не выручил за футболистов ничего, но он потратил на них смешные по нынешним временам € 18,5 млн. С того момента Видич отыграл за манкунианцев 300 матчей, Эвра — 379.

А теперь загибаем пальцы. Каждый из них стал победителем АПЛ (пять раз), победителем Кубка английской лиги (три раза), победителем Лиги чемпионов и клубного ЧМ. Видич брал Суперкубок Англии пять раз, Эвра — четыре. Впечатляет, не правда ли? Глядя на то, чего добились эти мужчины, нужно похвалить менеджмент «МЮ» за работу в январе 2006 года. Это было легендарно!

Фото: Jean Catuffe/Getty Images
2 место

«Боруссия» Дортмунд, сезон-2019/2020

Кто пришёл: Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург», € 20 млн), Эмре Джан («Ювентус», аренда за € 1 млн)

Зимой 2020 года клуб из Дортмунда заполучил талантливого нападающего Холанда. «Боруссия» заплатила € 20 млн за 19-летнего футболиста, и тот за полсезона в Бундеслиге забил 13 мячей в 15 матчах. В сезоне-2020/2021 норвежец и вовсе отличался в среднем по разу за игру — 41 гол в 41 встрече во всех турнирах. За два с половиной года в Германии Холанд забил 86 мячей в 89 матчах. Неудивительно, что парня забрал «Манчестер Сити», которому пришлось заплатить € 60 млн. «Боруссия» на 2,5 гола закрыла позицию центрального нападающего, а потом получила в три раза больше денег, чем заплатила.

Джан перешёл в «Боруссию» на правах аренды и с ходу забрал место в основном составе. Игра немецкого полузащитника так впечатлила боссов клуба, что они выкупили его трансфер через полгода за € 25 млн. Джан по-прежнему играет за «Боруссию» и уже провёл за команду 183 встречи. В этом сезоне Эмре нередко выходит на поле с капитанской повязкой.

Фото: Getty Images
3 место

«Реал», сезон-2006/2007

Кто пришёл: Фернандо Гаго («Бока Хуниорс», € 20,5 млн), Гонсало Игуаин («Ривер Плейт», € 12 млн), Марсело («Флуминенсе», € 6,5 млн)

В начале 2007 года «Реал» серьёзно прошерстил южноамериканский рынок и приобрёл сразу трёх новичков, потратив на них € 39 млн. Игуаина нельзя назвать идеальным нападающим, поскольку он нередко попадал в подборки курьёзных моментов. Но трансфер всё равно стоит признать успешным. Во-первых, аргентинец наколотил 121 мяч и приплюсовал к этому 56 голевых передач в 264 матчах за «Реал». Во-вторых, летом 2023 года мадридский клуб продал Гонсало в «Наполи» за € 39 млн, то есть ценник футболиста, если рассуждать сухими цифрами, вырос почти в три раза с момента его прибытия в столицу Испании.

Трансферы таких игроков, как Марсело, можно назвать «кражей». В том смысле, что «Реал» заплатил всего € 6,5 млн за футболиста, ставшего настоящей легендой клуба. Марсело играл за мадридский клуб в течение 15 лет, а это уже невероятное достижение в наше время. Бразилец отбегал за «Реал» 546 встреч и собрал впечатляющую коллекцию из 25 трофеев. Только вдумайтесь в эти цифры!

Трансфер Гаго оказался, пожалуй, самым слабым из этой тройки с точки зрения «выхлопа». Аргентинец отыграл в Мадриде четыре с половиной года, после чего его отправили в аренду в «Рому», а потом продали в «Валенсию» за € 3,5 млн (покупали почти в семь раз дороже). В последнем сезоне в Мадриде Гаго провёл всего четыре встречи в Примере — мешали разнообразные травмы. Этот трансфер нельзя назвать таким же успешным, как два других, хотя Фернандо и взял вместе с клубом четыре трофея. Но в целом «Реал» проделал хорошую работу зимой 2007-го.

Фото: Andrew Powell/Getty Images
4 место

«Ливерпуль», сезон-2012/2013

Кто пришел: Дэниел Старридж («Челси», € 15 млн), Филиппе Коутиньо («Интер», € 13 млн)

Старридж образовал крутую связку в атаке с Луисом Суаресом. Они вдвоём «кошмарили» оборону соперников, и Дэниел прекрасно проявил себя в сезоне-2013/2014 (22 гола в 29 матчах АПЛ). Команде не хватило чуть-чуть, чтобы взять золото чемпионата Англии. Казалось, что в «Ливерпуле» появился ещё один классный нападающий на долгие годы, однако травмы загубили карьеру Старриджа. Он стал проводить на поле всё меньше времени и реже забивать. Несмотря на это, Дэниел победил вместе с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, хотя провёл на поле всего 163 минуты в турнире.

Коутиньо задержался в «Ливерпуле» на пять лет и провёл за это время 201 игру. 54 гола и 43 результативные передачи — статистика бразильца в английском клубе. Он принёс немалую пользу, а потом «Ливерпуль» очень выгодно продал футболиста. В январе 2018-го Коутиньо перешёл в «Барселону», которая отвалила за него € 135 млн. Получается, «Ливерпуль» прокачал ценник южноамериканца почти в 10 раз.

Фото: Getty Images
5 место

«Арсенал», сезон-2005/2006

Кто пришёл: Тео Уолкотт («Саутгемптон», € 10,5 млн), Эммануэль Адебайор («Монако», € 10 млн), Абу Диаби («Осер», € 3 млн), Карлос Вела («Гвадалахара», € 3 млн)

Трансфер Уолкотта оказался успешным во всех смыслах. «Арсенал» заплатил € 10,5 млн за футболиста без опыта игры в АПЛ. Тео задержался в Лондоне на 12 лет и провёл за это время 397 матчей (108 голов, 67 результативных передач) в составе «Арсенала». Более того, его продали в «Эвертон» за € 22,5 млн. То есть «Арсенал» получил существенную пользу от Уолкотта в течение длительного времени, а потом продал его дороже, чем купил (без учёта инфляции, само собой). Сам Тео взял с лондонским клубом пять трофеев.

Адебайор отыграл за «Арсенал» 3,5 года. Забил 62 мяча в 142 встречах и не завоевал с командой ни одного трофея. С другой стороны, в 2008 году его признали лучшим футболистом года в Африке. Важно, что летом 2009-го «Арсенал» продал Эммануэля в «Манчестер Сити» за € 29 млн. То есть лондонский клуб выручил в три раза больше денег, поскольку покупал нападающего всего за € 10 млн.

За Абу Диаби заплатили всего € 3 млн, и период игры француза в Англии был омрачён огромным количеством травм. Он ушёл из «Арсенала» только в 2015 году, однако в течение последних сезонов очень редко выходил на поле. Тем не менее Абу провёл за команду в общей сложности 180 матчей (29 — в Лиге чемпионов).

Вела так и не стал своим в «Арсенале». Парня купили, когда ему было всего 16 лет. С того момента он провёл за лондонский клуб всего 62 встречи (11 голов, восемь результативных передачу) и пять раз уезжал в аренду. С другой стороны, летом 2014 года мексиканца продали в «Реал Сосьедад» за € 14 млн, то есть «Арсенал» получил почти в пять раз больше, чем потратил на трансфер в 2006-м.

Фото: David Price/Getty Images
6 место

«Арсенал», сезон-2017/2018

Кто пришёл: Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д, € 63,75 млн), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», € 34 млн)

«Арсенал» получил двух футболистов высокого уровня, каждому из которых ещё не было 30 лет. Правда, ради этого пришлось выложить почти € 100 млн. Мхитарян отыграл в Лондоне всего полтора года, но помог команде дойти до финала Лиги Европы. А Обамеянг прекрасно проявил себя с точки зрения результативности — 92 гола и 20 результативных передач в 163 матчах.

В отличие от Мхитаряна, африканец задержался в «Арсенале» на четыре года и стал победителем Кубка и Суперкубка Англии. Единственный минус — «Арсенал» потерял его бесплатно. В начале 2022 года Обамеянг уехал в «Барселону» и сделал это в статусе свободного агента.

Фото: Getty Images
7 место

«Челси», сезон-2022/2023

Кто пришёл: Энцо Фернандес («Бенфика», € 121 млн), Михаил Мудрик («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиль («Монако», € 38 млн), Нони Мадуэке (ПСВ, € 35 млн), Мало Гюсто («Лион», € 30 млн), Андрей Сантос («Васко да Гама», € 12,5 млн), Давид Фофана («Мольде», € 12 млн), Жоау Феликс («Атлетико», аренда за € 11 млн)

Вряд ли эта кампания займёт первое место в рейтинге, но нельзя пройти мимо неё, учитывая огромную сумму, которую потратил лондонский клуб. Она точно вошла в историю. € 329,5 млн в зимнее окно — просто какое-то безумие! С того момента Фернандес отыграл 88 матчей за «Челси» (10 голов и 13 результативных передач), Мудрик — 73 (10+9), Мадуэке — 71 (17+7), Гюсто — 59 (11 ассистов), Бадьяшиль — 45 (2+1). Фофана пока провёл всего четыре встречи (сейчас он в аренде в «Гёзтепе»), а Андрей Сантос ещё ни разу не сыграл в «Челси» (сейчас в аренде в «Страсбурге»). Феликса после аренды выкупили за € 52 млн. Он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи в 40 матчах за лондонский клуб.

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