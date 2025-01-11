«Сити» разнёс соперника — 8:0! Даже Грилиш отличился впервые за 392 дня

Для «Солфорда» этот матч был принципиальным, но получилось без шансов.

«Манчестер Сити» одержал третью победу подряд. На этот раз – в Кубке Англии, уничтожив «Солфорд» из четвёртого по силе дивизиона. Эту игру вполне можно отнести к дерби, потому что обе команды – из графства Большой Манчестер. И для скромного «Солфорда» матч был во многом принципиальным, с учётом того, что владельцами клуба являются Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы, Ники Батт, а также Райан Гиггз. Последний работает ещё и спортивным директором команды.

«Сити» выпустил полуторный состав. С первых минут вышли в том числе Джахмай Симпсон-Пьюзи (19 лет), Джеймс Макэйти (22), Нико О'Райли (19) и Дивин Мубама (20). В результате «Солфорд» продержался лишь восемь минут, пока не отличился Доку. До перерыва забили ещё Мубама и О'Райли.

Во втором тайме «Сити» окончательно размазал соперника, положив ещё пять мячей в ворота гостей. Макэйти оформил хет-трик и получил приз лучшему игроку матча. Он стал первым англичанином, забившим за «Сити» три мяча, со времён Робби Фаулера в январе 2006 года. После встречи воспитанник «Сити» забрал с собой мяч на память.

Джеймс Макэйти Фото: Gareth Copley/Getty Images

Отметился и другой англичанин – Джек Грилиш, который отдал ассист при первом и последнем голе. Но, что важнее, забил! Отличился впервые с позапрошлого года. Его предыдущий мяч был забит 392 дня назад (16 декабря 2023 года в матче с «Кристал Пэлас»). «Сити» узнает своего соперника по 1/16 финала в воскресенье вечером. При жеребьёвке посев команд не предусмотрен – каждый может сыграть с каждым.

Последний нюанс: в заявку на игру не попал капитан команды Кайл Уокер. Возможно, это говорит о скором трансфере футболиста. После матча Хосеп Гвардиола сказал, что игрок попросил отпустить его за границу.