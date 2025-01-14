Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима 2025: какие позиции нужно усилить Краснодару — кого купят, рейтинг, голосование

Кто нужен лидеру РПЛ в зимнее окно? Выбираем новичков для «Краснодара»
Анатолий Романов
Кто нужен лидеру РПЛ в зимнее окно?
Аудио-версия:
Комментарии
Какую позицию надо усилить?

Перед решающим отрезком в чемпионате России новички, кажется, нужны всем топ-клубам РПЛ. Лидер «Краснодар» – не исключение. Появляются слухи о возможных покупках «быками» того или иного игрока в зимнее окно, а мы в сегодняшнем материале поговорим о том, какие позиции необходимо усилить команде Мурада Мусаева.

В этих текстах мы обсуждали новичков для «Спартака» и ЦСКА:
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Рейтинг
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Какие трансферы больше всего нужны ЦСКА? Новички не требуются только на одну позицию
Рейтинг
Какие трансферы больше всего нужны ЦСКА? Новички не требуются только на одну позицию

Принимайте участие в голосовании, чтобы составить рейтинг новичков для «Краснодара». Делитесь своим мнением в комментариях. Если же, на ваш взгляд, лидеру РПЛ нечего делать на трансферном рынке, то есть возможность выбрать и такую опцию.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какую позицию должен усилить «Краснодар»?
Фото: fckrasnodar.ru
1 место

«Краснодару» нужен новичок на позицию флангового защитника

«Краснодару» просто количественно не хватает крайних защитников. Если на правом фланге есть конкуренция между Джованни Гонсалесом и Сергеем Петровым, то слева одна безальтернативная фигура – Лукас Оласа. Конечно, при необходимости Мусаев может передвинуть с фланга на фланг универсала Петрова либо закрыть дыру кем-то другим (например, продолжать использовать в разных ролях Олакунле Олусегуна), но всё это не то. «Быкам» требуется ещё один левоногий защитник для борьбы за все трофеи. Возможен трансфер в зимнее окно.

Фото: fckrasnodar.ru
2 место

«Краснодару» нужен новичок на позицию центрального защитника

Судя по всему, в «Краснодаре» задумываются о подписании новичка на позицию центрального защитника. Близок к уходу из клуба его воспитанник Георгий Арутюнян, которого привлекла венгерская «Академия Пушкаша». Под вопросом будущее Витора Тормены. Кроме того, переделанный когда-то из опорника в центрбека Кайо остаётся игроком, который может начудить в любой момент. Очевидно, что претендующей на чемпионский титул команде требуются более классные центральные защитники. Такие, например, как купленный летом Диего Коста.

Фото: fckrasnodar.ru
3 место

«Краснодару» нужен новичок на позицию нападающего

Стихия «Краснодара» – атака. Результаты «быков» особенно зависят от количества забитых голов, ведь сзади никогда не будет спокойно. Исключение из этого правила составил только период Владимира Ивича. Лучший бомбардир команды Кордоба наколотил в первой части сезона восемь мячей, а вот у его сменщика Смолова – всего один. Третий нападающий Александр Кокшаров не сыграл ни минуты в РПЛ после травмы и сейчас ушёл на правах аренды в «Пари НН». Возможно, «Краснодару» хватит для чемпионства двух оставшихся форвардов, но и новичок был бы не лишним.

Фото: fckrasnodar.ru
4 место

«Краснодару» новички не нужны — команда полностью укомплектована

Для тех, кто полагает, что «Краснодару» не нужны новички в зимнее трансферное окно, есть эта опция. Хотя состав команды Мусаева не самый глубокий, если сравнивать длину скамеек у лидера РПЛ и его конкурентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Вдобавок отправился в аренду Александр Кокшаров и близок к уходу Георгий Арутюнян. В общем, мало сомнений в том, что хотя бы одного-двух новых футболистов «Краснодар» подпишет перед второй частью сезона. «Быки» почувствовали запах трофея в последние полтора года и созрели, чтобы выиграть его.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/РИА Новости
5 место

«Краснодару» нужен новичок на позицию правого вингера

«Краснодару» не помешает усиление на флангах атаки. По этой причине у лидера РПЛ есть интерес к потенциальным новичкам-легионерам, в частности, нынешней зимой назывались имена бразильца Уэсли Рибейро и аргентинца Пабло Солари. Если левый вингер Виктор Са – одна из самых стабильных фигур команды Мусаева, то про Олакунле Олусегуна, Мозеса Кобнана или даже Жоау Батчи такого не скажешь. Подпишет «Краснодар» вингера уровня того же Виктора Са – существенно повысит свои шансы на завоевание первого в истории золота.

Фото: РИА Новости/Сергей Апенькин, «Чемпионат»
6 место

«Краснодару» нужен новичок на другую позицию

Остальные позиции, помимо выделенных, у «Краснодара» укомплектованы хорошо. В воротах есть пара классных, по меркам РПЛ, голкиперов – Станислав Агкацев и Юрий Дюпин. Вряд ли нужен ещё один игрок этого амплуа, ведь в крайнем случае можно дать шанс ещё кому-то из молодых талантов академии. Вратарей школа «быков» готовит здорово. В центре поля тоже большой выбор футболистов, довольно высокая конкуренция – как в опорной зоне, так и среди «восьмёрок». Но если у вас иное мнение и вы ждёте новичков в эти линии, то голосуйте за данный вариант.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android