Кто нужен лидеру РПЛ в зимнее окно? Выбираем новичков для «Краснодара»

Перед решающим отрезком в чемпионате России новички, кажется, нужны всем топ-клубам РПЛ. Лидер «Краснодар» – не исключение. Появляются слухи о возможных покупках «быками» того или иного игрока в зимнее окно, а мы в сегодняшнем материале поговорим о том, какие позиции необходимо усилить команде Мурада Мусаева.
Принимайте участие в голосовании, чтобы составить рейтинг новичков для «Краснодара». Делитесь своим мнением в комментариях. Если же, на ваш взгляд, лидеру РПЛ нечего делать на трансферном рынке, то есть возможность выбрать и такую опцию.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
«Краснодару» нужен новичок на позицию флангового защитника
«Краснодару» просто количественно не хватает крайних защитников. Если на правом фланге есть конкуренция между Джованни Гонсалесом и Сергеем Петровым, то слева одна безальтернативная фигура – Лукас Оласа. Конечно, при необходимости Мусаев может передвинуть с фланга на фланг универсала Петрова либо закрыть дыру кем-то другим (например, продолжать использовать в разных ролях Олакунле Олусегуна), но всё это не то. «Быкам» требуется ещё один левоногий защитник для борьбы за все трофеи. Возможен трансфер в зимнее окно.
«Краснодару» нужен новичок на позицию центрального защитника
Судя по всему, в «Краснодаре» задумываются о подписании новичка на позицию центрального защитника. Близок к уходу из клуба его воспитанник Георгий Арутюнян, которого привлекла венгерская «Академия Пушкаша». Под вопросом будущее Витора Тормены. Кроме того, переделанный когда-то из опорника в центрбека Кайо остаётся игроком, который может начудить в любой момент. Очевидно, что претендующей на чемпионский титул команде требуются более классные центральные защитники. Такие, например, как купленный летом Диего Коста.
«Краснодару» нужен новичок на позицию нападающего
Стихия «Краснодара» – атака. Результаты «быков» особенно зависят от количества забитых голов, ведь сзади никогда не будет спокойно. Исключение из этого правила составил только период Владимира Ивича. Лучший бомбардир команды Кордоба наколотил в первой части сезона восемь мячей, а вот у его сменщика Смолова – всего один. Третий нападающий Александр Кокшаров не сыграл ни минуты в РПЛ после травмы и сейчас ушёл на правах аренды в «Пари НН». Возможно, «Краснодару» хватит для чемпионства двух оставшихся форвардов, но и новичок был бы не лишним.
«Краснодару» новички не нужны — команда полностью укомплектована
Для тех, кто полагает, что «Краснодару» не нужны новички в зимнее трансферное окно, есть эта опция. Хотя состав команды Мусаева не самый глубокий, если сравнивать длину скамеек у лидера РПЛ и его конкурентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Вдобавок отправился в аренду Александр Кокшаров и близок к уходу Георгий Арутюнян. В общем, мало сомнений в том, что хотя бы одного-двух новых футболистов «Краснодар» подпишет перед второй частью сезона. «Быки» почувствовали запах трофея в последние полтора года и созрели, чтобы выиграть его.
«Краснодару» нужен новичок на позицию правого вингера
«Краснодару» не помешает усиление на флангах атаки. По этой причине у лидера РПЛ есть интерес к потенциальным новичкам-легионерам, в частности, нынешней зимой назывались имена бразильца Уэсли Рибейро и аргентинца Пабло Солари. Если левый вингер Виктор Са – одна из самых стабильных фигур команды Мусаева, то про Олакунле Олусегуна, Мозеса Кобнана или даже Жоау Батчи такого не скажешь. Подпишет «Краснодар» вингера уровня того же Виктора Са – существенно повысит свои шансы на завоевание первого в истории золота.
«Краснодару» нужен новичок на другую позицию
Остальные позиции, помимо выделенных, у «Краснодара» укомплектованы хорошо. В воротах есть пара классных, по меркам РПЛ, голкиперов – Станислав Агкацев и Юрий Дюпин. Вряд ли нужен ещё один игрок этого амплуа, ведь в крайнем случае можно дать шанс ещё кому-то из молодых талантов академии. Вратарей школа «быков» готовит здорово. В центре поля тоже большой выбор футболистов, довольно высокая конкуренция – как в опорной зоне, так и среди «восьмёрок». Но если у вас иное мнение и вы ждёте новичков в эти линии, то голосуйте за данный вариант.