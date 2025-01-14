Кто нужен лидеру РПЛ в зимнее окно? Выбираем новичков для «Краснодара»

Перед решающим отрезком в чемпионате России новички, кажется, нужны всем топ-клубам РПЛ. Лидер «Краснодар» – не исключение. Появляются слухи о возможных покупках «быками» того или иного игрока в зимнее окно, а мы в сегодняшнем материале поговорим о том, какие позиции необходимо усилить команде Мурада Мусаева.

Принимайте участие в голосовании, чтобы составить рейтинг новичков для «Краснодара». Делитесь своим мнением в комментариях. Если же, на ваш взгляд, лидеру РПЛ нечего делать на трансферном рынке, то есть возможность выбрать и такую опцию.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.