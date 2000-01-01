Лучшие голкиперы по «сухим» матчам в 2024 году
Transfermarkt составил список лучших вратарей по «сухим» встречам в 2024 году за клуб и сборную. Кто вошёл в шестёрку лидеров?
5-6-е место — Эмилиано Мартинес
На счету голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины 24 «сухих» матча из 61 сыгранного.
5-6-е место — Алекс Ремиро
Вратарь «Реала Сосьедад» и сборной Испании провёл 50 матчей, 24 из которых отыграл «на ноль».
4-е место — Ян Зоммер
Голкипер «Интера» и сборной Швейцарии сыграл 50 матчей, в 26 сохранив ворота «сухими».
1-3-е место — Диогу Кошта
На счету вратаря «Порту» и сборной Португалии 29 «сухих» встреч из 59 сыгранных.
1-3-е место — Каспер Шмейхель
Вратарь провёл за сборную Дании, «Селтик» и «Андерлехт» 59 матчей, 29 из которых отыграл «на ноль».
1-3-е место — Давид Райя
Голкипер сборной Испании и «Арсенала» сыграл 54 матча, в 29 из которых сохранил ворота «сухими».
Лучшие голкиперы по «сухим» матчам в 2024 году
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