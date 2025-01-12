Трансфер Хусанова в «Сити» — не сумасшествие. Статистика и факты об узбекистанце удивляют

Нереальный движ намечается в Ташкенте: отмечать трансфер узбекистанца Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» наверняка будут всей страной! Авторитетный журналист Фабрицио Романо уже дал знаменитое «here we go» — практически безошибочное подтверждение перехода. Сумма — € 40 млн плюс бонусы. Апогей развития футбола в республике за последние годы.

Ещё полтора года назад 20-летний защитник выступал в Беларуси за команду ныне третьего дивизиона страны. Как так вышло? Заиграет парень у Гвардиолы? Обо всём — в этом материале.

Интересовались 15 клубов, в том числе «Реал»

Абдукодир засиял в начале сезона и с ходу стал лидером обороны «Ланса», поэтому местная пресса писала: клуб не собирается продавать актив задёшево. Тем более другой центрдеф Кевин Дансо ещё в ноябре открыто заявлял о желании покинуть команду — логичнее продать сначала его.

Интерес к Абдукодиру нарастал как снежный ком. Так часто бывает, когда один клуб делает первый шаг, а после соответствующей публикации в СМИ резко подтягиваются остальные. Сначала реагируют вопросом вроде «что это за тип?», а потом, посмотрев внимательнее, реально заходят в гонку. Если в середине декабря не особо надёжные французские СМИ писали о расплывчатом интересе «Челси» и «Ньюкасла», то уже к началу января Sky Sports включал в список «Манчестер Сити», а испанская AS — мадридский «Реал». Где-то рядом похаживали «Милан», «Байер», «Тоттенхэм», «Лейпциг» и другие — в общей сложности около 15 клубов.

Абдукодир Хусанов Фото: Franco Arland/Getty Images

Вот почему трансфер «Сити» обошёлся недёшево. Потому что высокая конкуренция набивает ценник. И потому что «Сити» всегда при деньгах — об этом знают. И тем не менее трансфер можно назвать на 99% состоявшимся: и Sky Sports, и Фабрицио Романо отправили узбекистанскую жемчужину в «Сити», а журналист Фабрис Хоукинс (RMC Sport — авторитетно) сообщает, что медосмотр состоится в начале недели.

Чего вы могли не знать о Хусанове — 10 фактов

Трансфер молодого таланта с постсоветского пространства в гранд практически наверняка означает, что увернуться от новости будет невозможно — рассказывают абсолютно все. Поэтому основные штрихи вы почти наверняка уже знаете, а если нет — читайте о становлении таланта по ссылке ниже.

10 фактов об Абдукодире, которых вы могли не знать:

носит фамилию деда — отец специально её поменял, чтобы оградить от излишнего внимания. С детства также прививал правильное мышление — не давал «поймать звезду»; оказался в Беларуси в 16, но два года просто тренировался и ждал совершеннолетия; центральным защитником впервые стал в «Энергетике-БГУ». До этого играл на позиции опорника; признавался, что «Энергетик-БГУ» очень хорошо физически готовит футболистов — к чемпионату Франции адаптировался быстро; первое большое внимание получил после чемпионата мира U20. Узбекистан попал туда как победитель Кубка Азии и дошёл до 1/8 финала. Хусанов ярко проявил себя с первых матчей и, по слухам, уже тогда «зацепил» скаута «МЮ». Но менеджмент отверг потенциальную сделку. Зато «Ланс» довёл её; стал основным игроком «Ланса», воспользовавшись несостоявшимся трансфером конкурента. Кевин Дансо хотел уйти летом в «Рому», однако получил травму. Абдукодир подсуетился и больше не отдавал место в составе; до 2023 года экс-игрок сборной Казахстана Улугбек Асанбаев помогал с переездом в Беларусь и расходами; Уильям Стилл, главный тренер «Ланса», необычно хвалил Абдукодира: «Он мог бы пройти все дисциплины на Олимпиаде»; узбекистанский «Бунёдкор» получит около € 800 тыс. — это солидарные выплаты за воспитание игрока с 12 до 23 лет. «Энергетик» тоже претендует на свою часть; уже играл на «Олд Траффорд» — поле принципиального соперника «Сити» — во время предсезонки с «Лансом» в 2023-м. И это был лишь второй матч в новом клубе.

Абдукодир Хусанов Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

А что будет в «Сити»? Правда, что Хусанов плох на мяче?

Абдукодира описывают как мобильного, не сильно высокого защитника с хорошим отбором. Он в 1% лучших по перехватам в топ-5 чемпионатах. Он любимец Уильяма Стилла — тренера с желанием разрушать соперника за счёт динамики, давления и агрессии. Не стесняется стелиться в наглый подкат, постоянно выбрасывается и не слезает с оппонента. Читает игру. Иногда перебарщивает, но всё в рамках лёгкой корректировки.

Если прямо сейчас сравнить статистические оборонительные показатели Хусанова и защитников «Сити», то можно кайфануть: открытие французского чемпионата бьёт Стоунза, Аканджи и Диаша по всем показателям. Отборы? 1,38 за игру против 1,37 у Стоунза (остальные — ещё хуже). Перехваты? 2,4 против 0,99 у Диаша. Воздушные дуэли? 2,58 против 1,64 у Стоунза. Даже если делать поправку на разный стиль команд, выглядит круто.

ФК «Манчестер Сити» Фото: Joe Prior/Getty Images

Но у Хусанова есть две потенциальные слабости. Во-первых, передачи: в «Лансе», имея даже хорошие вертикальные варианты для начала атаки, узбекистанец будто на автомате катил по ленточке. Иногда тупо закидывал свечу вперёд: да, это в целом соответствует концепции вертикальной игры «Ланса», но защитник «Гвардиола-стайл» выцелил бы искусный длинный пас в духе Пау Кубарси. Хотя бы Пау Кубарси.

Абдукодир привык к тому, что у него нет времени на творчество в созидании — за всю карьеру просто не было таких команд! И рос он в первую очередь как разрушитель.

Ещё критики приводят второй недостаток Хусанова — скромноватый рост для центрального защитника (186 см). И бонусом к нему — не выдающаяся игра вверху. Хотя мы выяснили, что показатель по выигранным дуэлям вверху у Абдукодира лучше, чем у защитников «Сити», процент выигранных, наоборот, уступает. 64,8% — довольно посредственный показатель даже для чемпионата Франции.

Так зачем «Сити» отдаёт более € 40 млн за неоднозначный вариант в кризисное время? Есть ряд доводов.

Во-первых, Кайл Уокер хочет уйти из клуба уже зимой. И здесь есть связь с Хусановым, потому что Уокер так и не смог прижиться в роли защитника в тройке. Абдукодир играл в тройке за сборную Узбекистана U20 и за «Ланс», а теперь сможет стать заменой для Кайла.

Во-вторых, проблемы с пасом не фатальны. У Хусанова есть главное качество на мяче для «Сити» — хладнокровие под прессингом. Он не спешит, не бьёт по аутам и укрывает мяч корпусом. А уже от этого навыка можно отталкиваться: Натан Аке рассказывал, что, когда он пришёл в «Сити», Гвардиола прокачал его передачи — научил ждать соперника максимально возможное время перед пасом, разрушая форму прессинга. Ничто не мешает попытаться повторить программу с новым учеником.

Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

В-третьих, Хусанов начинал как опорник и даже сейчас вполне подойдёт под эту роль: мобильный, быстрый (разгонялся до 37 км/ч в этом сезоне), компенсирует недостаток роста и подойдёт под агрессивный стиль отбора. Мэтчится с нынешней системой Гвардиолы, где крайний центральный защитник во время атаки из тройки поднимается выше.

«Манчестер Сити» проворачивает необычный переход и отдаёт крупную сумму за несостоявшегося игрока. Но это не трата денег впустую а-ля «Барса» Бартомеу и не сумасшедшая скупка молодёжи в стиле «Челси» Боули. Это обдуманное решение и взвешенный риск со своей логикой.

Теперь нам с этим жить и следить за становлением первого узбекистанца в истории АПЛ. Trust the process.