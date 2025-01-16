У «Локомотива» много трансферных целей. Какая — главная?

В межсезонье «Локомотив» потерял с десяток игроков и закрыл трансферами не все ослабшие позиции. Поэтому кажется, что именно железнодорожникам нужно больше всего новичков среди топ-команд РПЛ, чтобы остаться в борьбе за медали. Однако бюджет московского клуба не даёт действовать на рынке с размахом. Необходимо выделить главные цели в зимнее окно – и добиться их. Михаил Галактионов ждёт усиления.
Примите участие в голосовании и помогите составить рейтинг позиций, на которые требуются новички «Локомотиву». Делитесь своим мнением в комментариях. Если считаете, что железнодорожникам не надо никого подписывать, то есть и такая опция для выбора.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Локомотиву» нужен новичок на позицию нападающего
Подписание забивного нападающего – пожалуй, обязательная задача для московского клуба. Вопреки мнению скептиков прижился и расцвёл в «Локомотиве» Дмитрий Воробьёв, тем не менее у летнего новичка только пять голов, включая один с пенальти. Тимур Сулейманов был очень результативен в Кубке России, а вот в чемпионате отличился всего однажды. От других номинальных форвардов – молодого Вадима Ракова и Владислава Сарвели – тренерский штаб железнодорожников тоже, очевидно, хочет большего. Каких-то форвардов связывали с «Локо» трансферные слухи, значит, работа ведётся.
«Локомотиву» нужен новичок на позицию центрального полузащитника
У «Локомотива» есть тройка основных центрхавов Дмитрий Баринов – Артём Карпукас – Алексей Батраков. А вот за ними – пустота. Точнее, всего один центральный полузащитник Артём Тимофеев. Этого, конечно же, недостаточно для Галактионова при той модели игры, которую он использует. Можно двигать фигуры, закрывать ту или иную позицию универсалами, но если где-то прибудет, то где-то и убудет. Тренеру «Локо» нужен элегантный костюм, а не тришкин кафтан. Без покупки полузащитника железнодорожникам никак не обойтись.
«Локомотиву» нужен новичок на позицию флангового защитника
У Галактионова недостаточно большой выбор фланговых защитников. Есть Максим Ненахов и Александр Сильянов, можно использовать слева в обороне или в полузащите Наира Тикнизяна. И это всё, если не возвращать в линию защиты Илью Самошникова, которого мы уже привыкли видеть в «Локомотиве» в роли правого хавбека. Железнодорожникам необходимо подписать ещё одного игрока данного амплуа, тем более Ненаховым и Сильяновым, если верить трансферным слухам, интересуются другие топ-клубы РПЛ. Замена всегда должна быть наготове.
«Локомотиву» нужен новичок на другую позицию
На те позиции, которые не выделены отдельно в нашем рейтинге, новички «Локомотиву» как будто бы не нужны. Но если у вас иное мнение, то голосуйте за эту опцию. Возможно, вы убеждены, что пары голкиперов Илья Лантратов – Антон Митрюшкин недостаточно для команды. Ведь у первого номера действительно были крайне неудачные матчи в этом сезоне. А кто-то из болельщиков, наверное, хотел бы укрепить центр обороны более быстрыми защитниками, чем Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Евгений Морозов, Егор Погостнов и восстанавливающийся от травмы Лукас Фассон.
«Локомотиву» нужен новичок на позицию вингера
Возможно, железнодорожникам не помешает ещё один вингер, хотя количественно игроков на эту позицию хватает. Справа есть конкуренция между Ильёй Самошниковым и Эдгаром Севикяном, слева можно использовать Наира Тикнизяна и Никиту Салтыкова. А Сергея Пиняева – вообще на обоих флангах. Но Севикян только в аренде, и пока нет информации о желании «Локомотива» выкупить его. Напротив, инсайдеры утверждали об обратном. Самошникова и Тикнизяна при подписании новичка можно вернуть на края обороны, где просто недостаточно защитников.
«Локомотиву» новички не нужны – команда полностью укомплектована
Самая удивительная опция с точки зрения «Локомотива», которую можно было бы вычеркнуть. Но раз мы использовали её в рейтинге других топ-клубов РПЛ, то оставим и для железнодорожников. Наверняка найдутся болельщики, которые скажут, что Галактионову не стоит «разбавлять» сложившийся коллектив – он и так прекрасно справится. Поэтому проголосуют за этот вариант. Не исключено, что ограниченные возможности не позволят «Локо» провести трансферы в зимнее окно. Однако без новичков будет невероятно трудно зацепиться за топ-3.