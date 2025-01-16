У «Локомотива» много трансферных целей. Какая — главная?

В межсезонье «Локомотив» потерял с десяток игроков и закрыл трансферами не все ослабшие позиции. Поэтому кажется, что именно железнодорожникам нужно больше всего новичков среди топ-команд РПЛ, чтобы остаться в борьбе за медали. Однако бюджет московского клуба не даёт действовать на рынке с размахом. Необходимо выделить главные цели в зимнее окно – и добиться их. Михаил Галактионов ждёт усиления.

Примите участие в голосовании и помогите составить рейтинг позиций, на которые требуются новички «Локомотиву». Делитесь своим мнением в комментариях. Если считаете, что железнодорожникам не надо никого подписывать, то есть и такая опция для выбора.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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