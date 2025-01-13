«Спартак» готовит самый большой трансфер зимы. Но есть опасения

Летом Илич не перешёл в «Зенит», а теперь договориться по условиям, вероятно, будет ещё сложнее.

10 декабря «Чемпионат» сообщил, что полузащитник «Торино» Иван Илич — в сфере интересов «Спартака». С уточнением: хоть окружение Деяна Станковича и в близком контакте со стороной футболиста, но трансфер осуществить будет тяжело из-за финансовых условий. В течение двух дней история утекла за пределы российских медиа: 11 декабря итальянский журналист Никола Скира написал на своей станице в социальной сети, что «Спартак» действительно присматривается к Иличу. А позже аккаунт Mundo Toro, близкий к «Торино», подтвердил информацию, но отметил, что переговоров пока нет.

Последние вводные, по информации «Чемпионата», следующие: «Спартак общается по трансферу, «Торино» не против продать Илича, сам футболист пока не против уйти. Пока это всё ещё не срослось в сделку, но шансы есть.

Подождите, это же тот Илич, который почти перешёл в «Зенит». Что тогда не сложилось?

Действительно, летом фамилия сербского полузащитника несколько месяцев обсуждалась в контексте петербургского клуба. Ещё в июне портал Tuttosport сообщил о готовности «Зенита» вложиться в игрока, с учётом предстоящего столетия. И даже выпустил детали: якобы игроку предложили € 3 млн в год, люксовый автомобиль, виллу в престижном районе и безлимит на билеты до Сербии. После разные итальянские и российские инсайдеры информировали о развитии сделки, поднимали или уменьшали суммы, но казалось, что она максимально близка.

И вот 17 июля Никола Скира сообщил, что трансфер осуществлён. «Зенит» заплатит € 25 млн, зарплата — € 5 млн, контракт до лета 2029 года. Но через несколько часов в Питере всё опровергли. И с того момента история ушла с пика информационного вовлечения. Количество слухов уменьшилось, а в августе стало финально понятно: действующие чемпионы вышли из переговоров.

Иван Илич в «Торино» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Основной причиной, по различным данным, стала высокая трансферная стоимость. При этом с самим игроком якобы обо всём договорились. Неудивительно. В Италии не раз подчёркивали, что, хоть Иван и много играл при Юриче, в клубе не были довольны его самоотдачей. И считали, что он может гораздо больше. Сам серб тоже чувствовал себя некомфортно из-за давления. Поэтому был не против сменить обстановку. При этом в «Торино» хотели получить за игрока около € 25 млн. Питер был готов заплатить сначала € 20 млн, потом, согласно информации «СЭ», € 23 млн. Однако это не устроило туринский клуб.

Плюс якобы к концу июля сам Илич, судя по всему, стал сомневаться в целесообразности ухода. Ведь в клубе сменился главный тренер, который вроде бы разрядил обстановку вокруг полузащитника. Дал ему много свободы и ставил в стартовый состав, несмотря на все слухи. Это было оценено.

Так и зачем Иличу сейчас уходить в «Спартак»?

С одной стороны, причин и правда немного. «Торино» выдал крутой старт и к сентябрю находился среди лидеров Серии А. Потом случился предсказуемый откат: сейчас команда на 10-м месте без особых шансов попасть в еврокубки, но и до зоны вылета тоже далеко. Илич же с первых туров стал важным игроком центра поля. И был таковым до середины октября. А потом — травмы.

Причём одна наслаивалась на другую. Сначала мышечная проблема, из-за которой игрок выбыл на три недели, потом – два матча в составе и повреждение колена, а это ещё минус месяц. Снова три встречи и очередные мышечные проблемы, из-за которых он не играл в последнем матче с «Ювентусом». Да, отсутствие в заявке не связано с переговорами со «Спартаком». Всё дело – в очередной травме.

Паоло Ваноли Фото: Timothy Rogers/Getty Images

При этом Паоло Ваноли в каждом интервью с момента прихода подчёркивает: ему очень важны качества Илича. И тренер считает его важнейшим игроком команды. Такое же мнение у большинства экспертов. Общий посыл — универсализм Ивана, его умение продвигать мяч и конструировать атаки очень важны в идеях Паоло. А спад, который начался у «Торино» с конца сентября, некоторые связывают как раз с травмами серба.

Понятно, что «Спартаку» вряд ли будет легко осуществить трансфер. Летом, когда Илич был ценным, но не ключевым активом, за него запросили около € 25 млн. Сейчас ценник теоретически может быть ещё выше, если учитывать важность игрока для команды и главного тренера. Сам Иван наверняка прекрасно понимает разницу: с одной стороны — предложение от «Зенита» со всеми титулами, с другой — «Спартака», который постоянно качает. Да, важна фигура Деяна Станковича. Но станет ли это определяющим моментом?