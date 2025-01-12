Жестокий вылет «Арсенала» от «МЮ»! Хаверц нарисовал пенальти, а потом подвёл команду

Кубок Англии — настолько суровое соревнование, что у него нет сеяных команд при жеребьёвке. Клубы АПЛ вступили в турнир на стадии 1/32 финала, и мы сразу же получили топ-матч — «Арсенал» против «МЮ». И это было тот случай, когда градус игры соответствовал вывеске.

В первом тайме голов не было, но отрезок всё равно получился событийным. Правда, разбираться во встрече было чуть сложнее, чем обычно. «Арсенал» вышел в полностью белоснежной форме в рамках акции против насилия «no more red» («больше без красного»). В трансляции с основной камеры было невозможно разглядеть номера футболистов, что сбивало и зрителей, и комментаторов.

Футболки «Арсенала» Фото: кадр из трансляции

В какой-то момент «Арсенал» создал чистый выход один на один с вратарём. Благодаря повторам с крупным планом стало понятно, что этот момент был у Мартинелли. Бразилец забил, но его гол отменили из-за офсайда. Даже с учётом того, что мяч пришёл к нападающему с рикошетом от Магуайра.

Ещё один важный момент первого тайма — на 39-й минуте Жезус наступил на пятку Бруну Фернандешу. Судья не заметил фола, который, вероятно, тянул и на жёлтую карточку. Португалец так злился, что швырнул в газон слетевшую бутсу, за что получил предупреждение. Но ещё важнее, что Жезус в этом эпизоде сам получил травму и покинул поле лишь на носилках. Вместо него вышел Стерлинг.

Травмированный Габриэл Жезус Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ну а после перерыва пошли голы. Причём сначала забили гости: Габриэл поскользнулся в центре поля и позволил убежать по флангу Гарначо, который сделал ассист на Фернандеша. Португалец на эмоциях рванул к гостевой трибуне и сбил рекламный щит. Правда, радость «МЮ» быстро закончилась.

Гости весь матч много фолили, и привело это к тому, что Дало получил вторую жёлтую карточку. Причём он не коснулся соперника, но его прыжок шипами вперёд выглядел действительно агрессивно. И сразу после этого «Арсенал» сравнял счёт. Причём отличился тот самый Габриэл, чьё падение привело к первому голу. Кстати, на этот раз защитник забил не головой, как обычно, а ногой, положив корпус. Для бразильца это 20-й гол за «Арсенал».

Гол Габриэла Магальянса Фото: Julian Finney/Getty Images

Спустя пять минут хозяева ещё и пенальти заработали. Правда, показалось, что Хаверц приукрасил падение, начав заваливаться раньше времени. Магуайр коснулся рукой соперника, но на повторах было весьма сложно разглядеть фол. Большой привет всем, кто не любит VAR. В этом и следующем раунде Кубка Англии у судей нет повторов, поэтому изменить решение они уже не могут. А ещё им тяжело с ходу оценить ситуации, когда футболисты толкаются чуть ли не стенка на стенку, как это было после хитрого падения Хаверца.

Однако с 11 метров Эдегор пробил не лучшим образом, оставив шансы вратарю «МЮ». И Байындыр выдал шикарный сейв. А через минуту – ещё один, когда Райс бил головой под перекладину с линии вратарской. Ближе к концу матча такой же убойный момент упустил Хаверц, пробив в сантиметрах над перекладиной. А в дополнительное время Байындыр выдал ещё один классный сейв.

Удар Райса Фото: кадр из трансляции

В результате встреча перешла в овертаймы, где инициатива оставалась за «Арсеналом», а «МЮ» терпел и старался взять своё на контратаках. При этом гости, само собой, никуда не торопились. Игру во многом удалось успокоить, и в овертаймах команда Аморима выглядела уже не хуже соперника, в отличие от того, что было в основное время.

Дело дошло до серии пенальти, в которой единственным, кто не забил, остался Хаверц. Снова вытащил Байындыр, который провёл выдающийся матч. «Арсенал» был лучше по игре, но в 1/16 финала прошёл «МЮ».