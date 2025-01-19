Все говорят о звёздной молодёжи «Барсы». А что с ней у «Реала»?

«Реал» и «Барселона» снова устроили запоминающуюся битву за трофей в Суперкубке Испании. Мы привыкли к большому количеству собственной молодёжи в составе каталонцев, но и за «Мадрид» в этом сезоне сыграли несколько молодых воспитанников клуба. И сейчас, когда клуб попал в сложное положение, а трансферов в ближайшее время не предвидится, именно на них стоит обратить внимание.

Если защитник Рауль Асенсио уже неплохо знаком болельщикам, то Лоренцо Агуадо, Диего Агуадо, Чема Андрес и Даниэль Яньес пока ноунеймы для тех, кто не следит внимательно за «Реалом». Рассказываем об этом квартете талантов «сливочных».

Лоренцо Агуадо, защитник

Лоренцо Агуадо Фото: Angel Martinez/Getty Images

Многочисленные травмы защитников вынудили Карло Анчелотти поднимать в первую команду игроков обороны из фарм-клуба «Кастильи». Агуадо уже не юный футболист – ему 22 года. Дебют Лоренцо за основу «Реала» состоялся 6 января в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Минерой» (5:0). Правый защитник попал в стартовый состав и отыграл целый час. Выглядел достаточно хорошо на фоне слабого соперника – отметился 100-процентной точностью передач. Ещё несколько раз Агуадо включался в заявку команды Анчелотти в чемпионате и Суперкубке Испании.

Лоренцо – уроженец Мадрида, он попал в академию «Реала» в восемь лет. Агуадо может играть не только справа, но и в центре обороны (хотя недостаточно высок для этого со своим ростом 177 см) и даже полузащиты. На профессиональном уровне начинал, выступая на правах аренды за «Навалькарнеро». Потом поиграл за третью и вторую команды «Реала». В «Кастилье» у Лоренцо 24 матча, два гола и голевая передача. Интересно, что ни в одной из сборных Испании его не было.

В общем, путь в большой «Реал» был у Агуадо долгим и непростым. Он привлекался к тренировкам первой команды ещё при Зинедине Зидане, тем не менее так и не сыграл. Зато главный тренер «Кастильи», легенда мадридского клуба Рауль высоко ценил быстроту, выносливость и тактический интеллект защитника, поэтому пробовал парня на разных позициях. Однажды Лоренцо показал, насколько крепкий у него характер, доиграв встречу со сломанным ребром и забив гол. Теперь и Анчелотти доверяет ему.

Диего Агуадо, защитник

Диего Агуадо Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Диего Агуадо, как и Лоренцо, дебютировал за первую команду «Реала» в матче Кубка Испании с «Минерой». Было бы красивой историей, если бы в один день за основу «сливочных» впервые сыграли два брата, но эти защитники просто однофамильцы. Другое отличие состоит в том, что Диего не потребовалось ждать много лет, чтобы выйти на поле в футболке «Реала». Агуадо-младшему всего 17, и он игрок юношеской сборной Испании. Многообещающий центральный защитник!

Диего провёл полную встречу с «Минерой», действуя в связке с Асенсио. Не растерялся от волнения, обошёлся без «привозов» – это уже хорошо для футболиста его возраста. Не каждому так выстреливать в 17, как Пау Кубарси. Агуадо-младший также родился в Мадриде и воспитывался в академии «Реала». В нынешнем сезоне дебютировал за «Кастилью», играл в составе «Реала» в Юношеской лиге УЕФА. Будучи достаточно быстрым и хорошо пасующим защитником, Диего может действовать и на левом фланге обороны.

В детстве Агуадо мечтал быть пожарным. Но стал футболистом и теперь должен «гасить огонь» в собственной штрафной и следить за тем, чтобы не «пожарил» никто из партнёров по обороне. «По профилю это игрок вроде Алабы. Он потрясающе умеет двигать мяч, особенно за счёт длинных передач», – говорил про Диего источник Diario AS в «Реале».

Чема Андрес, полузащитник

Чема Андрес Фото: Angel Martinez/Getty Images

По информации Marca, оба Агуадо и Чема входят в так называемый «список Давиде Анчелотти». Сын и ассистент Карло выделяет молодых футболистов, которые, по его мнению, готовы реально помочь первой команде «Реала» в сложных кадровых обстоятельствах. 19-летний Чема – центральный полузащитник юношеской сборной Испании (победил с ней на Евро-2024 U19) – тоже впервые сыграл в футболке главного «Реала» в кубковом матче с «Минерой», выйдя на замену на последние полчаса.

«Эта футболка останется со мной на всю жизнь, – сказал после матча Чема. – Я отдам её своему дедушке, который собирает мою форму с тех пор, как я начал играть. Когда вы смотрите на первую команду со стороны, кажется, что она очень далеко. Но помощь, которую вы получаете от тренеров и остальных людей в клубе, делает всё очень простым».

Чема – уроженец «Валенсии», начинал заниматься футболом в школах клубов «Бетера» и «Леванте». В возрасте 13 лет попал в академию «Реала». Ещё в сезоне-2022/2023 стал играть за «сливочных» в Юношеской лиге УЕФА. В 2024-м дебютировал в «Кастилье», за которую провёл 18 встреч и сделал две голевые передачи.

Рослого Чему (вымахал до 190 см) сравнивают с Серхио Бускетсом. Возможно, для игрока «Реала» не слишком приятно, когда его ассоциируют с легендой «Барселоны», но в любом случае это большой комплимент. Анчелотти включал центрхава в заявку на матчи чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Чема уже чемпион Европы в своём возрасте, так что первый шаг к славе сделан.

Даниэль Яньес, вингер

Даниэль Яньес Фото: Irina R. Hipolito/Zuma/ТАСС

Ещё один 17-летний воспитанник «Реала», получивший в этом сезоне первые минуты от Анчелотти. Правда, в отличие от предыдущего трио, Яньес дебютировал не в кубковой встрече. Вингер поучаствовал в матче 16-го тура Примеры с «Жироной» (3:0), появившись на поле в концовке вместо Арды Гюлера. Папа Карло вознаградил Даниэля за старательную работу на тренировках и яркую игру на юношеском уровне.

Даниэль поучаствовал уже в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА в составе «Реала». В 12 встречах забил пять мячей, в том числе в ворота ровесников из «Ливерпуля» и «Милана». Достаточно результативен вингер был и в юношеских сборных Испании U15 и U17. В частности, на неудачном для испанцев Евро-2024 поразил ворота Португалии. Кроме того, в этом сезоне Яньес дебютировал за «Кастилью»: девять раз вышел на замены, однако пока не отметился голами или голевыми пасами.

Яньес родом из Кадиса, до 12 лет играл за местные команды. Потом попал в академию «Реала». Выделялся скоростью, умением обыгрывать один в один и результативностью. Его талант оценили также отец и сын Анчелотти.

«Моя мечта сбылась. Я думал об этом с самого детства, так как был фанатом «Реала» с рождения. Анчелотти и партнёры по команде сказали мне наслаждаться моментом – не нервничать на поле и делать, что умею», – признался после своей премьеры в основе «Реала» Яньес.