«Реал» унижен в финале! «Барса» забила пять и не сломалась даже в меньшинстве

Ханс-Дитер Флик крупно выиграл и второе своё «класико» с «Барселоной» – в октябре его команда разгромила «Реал» в Примере со счётом 4:0. Каталонский клуб в 15-й раз завоевал Суперкубок Испании. «Мадрид» остался с 13 трофеями, упустив возможность догнать самую титулованную команду турнира.

Главные новости перед стартом «эль класико» – Щенсны в воротах «Барселоны», а Ольмо – на скамейке запасных. Голкипер Пенья, казалось, проспал свой шанс выиграть трофей на поле. Флик, как и в полуфинале Суперкубка, доверился опытному польскому новичку.

Ох, какое начало было у этого «класико»! «Барселона» узурпировала мяч, максимально натянула тетиву и выстрелила. Один раз, потом – другой. Куртуа в течение первых четырёх минут совершил два феноменальных сейва после ударов Ямаля и Рафиньи, которого Васкес вежливо пригласил пробить головой с линии вратарской. Правый защитник вообще был слабым звеном в обороне «Реала», когда «Барса» в первые полтайма при 80% владения создала несколько голевых моментов. Васкес оказывался в полупозиции, не добегал до оппонентов.

Команда Флика давила, а забил «Реал»! Такое с ним нередко случается. Мбаппе использовал первый же шанс «сливочных». Чемпион Испании улетел в контратаку благодаря тому, что Винисиус Жуниор отодвинул Касадо от мяча со словами «вас здесь не стояло». Дальше Килиан решил эпизод за счёт выдающего индивидуального мастерства. Француз расправился один в один с Бальде, а Щенсны не сумел выступить в стиле Куртуа и потащить удар низом. Бросалось в глаза, что Мбаппе был невероятно заряжен на игру, словно чувствовал, что его шоу в этот вечер может продлиться недолго. Вскоре форвард получил повреждение (поехала нога на ровном месте), ему дважды потребовалась помощь врачей. Карло Анчелотти готовил замену, однако Килиан всё же остался на поле.

Килиан Мбаппе празднует гол Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

А вот Флик вынужден был сделать замену до перерыва – травмированного Мартинеса поменял Араухо, который одной ногой уже на испанском рынке, а второй – ещё в Саудовской Аравии. Случилось это при счёте 1:1. У «Реала» рвалось справа, а порвалось слева. Ямаль ответил на чудесный проход Мбаппе не менее чудесным своим. Да и вся атака «Барселоны» с диагональю от Кунде и пасом Левандовского в касание получилась очень красивой. В её концовке Ямаль превратил Тчуамени в тренировочную стойку, сместившись в центр под удар с левой низом. Тут даже Куртуа оказался бессилен.

«Реал» при счёте 1:1 мог дважды забить после угловых, которые завершились двойным сейвом по-польски – Щенсны кое-как отбил мяч на линии ворот, Левандовски заблокировал его мягким местом. Потом Мбаппе с Винисиусом несколько ушли в тень, хотя активно двигались и даже менялись позициями. А после получаса игры Камавинга въехал в собственной штрафной в бедро Гави – судья Мансано назначил очевидный пенальти только после изучения повтора. Левандовски безупречно исполнил 11-метровый, пробив на средней высоте.

Трёхминутный провал стоил «сливочным» двух пропущенных мячей. Каталонцы, перебив «Мадрид» до перерыва (13:8, в створ – 7:2), всё же воспользовались наименее прочным звеном в обороне «Реала». Ещё одна диагональ от Кунде, только теперь прямо в штрафную, завершилась воздушным голом Рафиньи – бразилец легко отклеился от Васкеса. Анчелотти смотрел на поле в позе недовольного учителя. Его одарённые ученики забыли домашнее задание.

Поразительно, но за 45 минут «Барса» с «Реалом» выполнили норму по голам прошлогоднего финала Суперкубка. Только тогда со счётом 4:1 победили «сливочные», а Вини оформил хет-трик. Теперь же четыре мяча влетели в ворота Куртуа, хотя бельгиец был последним, кто заслуживал критики в составе своей команды. На 10-й (!) компенсированной минуте первого тайма команда Флика организовала стремительный контрвыпад после углового «Реала» – Ямаль, Рафинья и Бальде нарисовали гол для учебников. Эти парни выучили всё, что просил профессор Флик.

Второй тайм тоже начался многообещающе. «Реал» раскрылся (а что ещё оставалось?), и в первой же опасной атаке Родриго залепил мяч в штангу. Забей бразилец, интрига подала бы признаки жизни. А в итоге через минуту команда Анчелотти пропустила пятый. Тчуамени словно заразился вирусом бездействия от Васкеса и не помешал Рафинье показать сумасшедшее соло. Бразилец оформил дубль.

Рафинья празднует гол Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

После этого Анчелотти поменял Васкеса на менее атакующего защитника Асенсио, очевидно, для того, чтобы хоть как-то закрыть проходной двор в обороне. «Барса» же потеряла концентрацию, и на исходе часа матча ей потребовались услуги Пеньи. Щенсны заработал удаление! Мбаппе открылся на линии с защитниками и избежал офсайда, исчерпав их запас ещё в предыдущем «класико», а перед штрафной был сбит вылетевшим на подстраховку поляком. Мансано, как ни странно, снова разглядел фол только при помощи VAR. Пенья вышел на поле – и пропустил первым ударом! Родриго забил прямым ударом со штрафного: мяч влетел в сетку, срикошетив от руки голкипера и штанги.

Отыграть у «Барсы» три гола за полчаса фактически невыполнимая задача. Даже если каталонцы в меньшинстве. Даже если ты – «Реал». Анчелотти двигал фигуры, добавил на поле ещё три пары свежих ног, но команда Флика держалась даже без Ямаля (его поменял Ольмо), успешно сбивала темп. Так «Барселона» взяла первый трофей под руководством немецкого тренера.