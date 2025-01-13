«Реал» больше не главные ментальные монстры. Лидеры «Барсы» их просто переварили

Сегодняшняя «Барселона» лучше всех в мире показывает, почему важно разделять команду и клуб. Да, в идеале эти составляющие должны быть единым целым. Только так возможно гармоничное развитие. Но иногда клуб и команда идут в разных направлениях. И в «Барселоне» происходит именно это.

Клуб — это рассадник дичи и скандалов. Самое свежее — проблемы с заявкой Дани Ольмо и Пау Виктора, которые привели к лавине хейта со стороны болельщиков, злой иронии в СМИ и разговорам об импичменте Жоану Лапорте. Футболистов в итоге всё же зарегистрировали, Ольмо даже вышел в финале Суперкубка. Процедура импичмента вроде как остановлена (возможно, временно). Но сути дела это не меняет: клуб «Барселона» — а именно офис, менеджмент — никак не способствует прогрессу. В основном клуб, наоборот, тормозит развитие.

А команда «Барселона» умудряется развиваться! Даже якоря вроде дикого финансового кризиса, Лапорты и Деку не в силах её сдержать. «Барса» Ханс-Дитера Флика — как росток, который пробился сквозь заполонившие всё вокруг каменные джунгли. До баобаба этому росточку, конечно, ещё далеко. Но происходит активный фотосинтез! И постепенно становятся видны его результаты. «Барселона» становится сильнее.

Это касается не только футбола, яркостью которого команда Флика поразила всех уже в начале сезона. «Барселона» становится более зрелой. И нет соперника более подходящего, чем «Реал», чтобы можно было оценить эту зрелость.

«Мадрид» в последние годы — абсолютный чемпион мира по ментальности. Что бы ни происходило на поле, сколько бы ни было проблем, «Реал» найдёт выход. За время работы Карло Анчелотти это стало аксиомой. Даже на кризисных отрезках, когда «Реал», к примеру, терял очки с командами ниже себя по статусу, эту команду нельзя было списывать со счетов. В по-настоящему важных, больших матчах она собиралась и давала качество ровно в те моменты, когда это было особенно нужно. На длинной дистанции никто другой так не мог.

Сейчас «Реал» очень проблемный — как никогда за последние годы. Ушли сенаторы Тони Кроос и Начо, ещё старше стал Лука Модрич, целый вагон причин мешает в полной мере раскрыться Килиану Мбаппе. Плюс команде банально не хватает обоймы, у Анчелотти недокомплект. Дыры свистят то тут, то там. В финале Суперкубка больше всего сквозило слева в обороне, а также везде, где оказывался Орельен Тчуамени, пока его не заменили.

Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

И тем не менее «Реал» остаётся «Реалом». Сенаторов по сравнению с прошлым сезоном стало меньше, но они всё ещё есть. Винисиус считает себя лучшим в мире и намерен доказать это всем после того, как его «прокатили» с «Золотым мячом». Джуд Беллингем долго не мог забить, затем наконец «развязался» и снова готов царить. Мбаппе при всех его проблемах остаётся топ-футболистом. Матч за титул с «Барсой» — достойная арена, чтобы наконец показать себя по максимуму. А ещё есть Феде Вальверде. А ещё — Тибо Куртуа. А ещё — Антонио Рюдигер.

Наконец, в октябре «Реал» дома получил от «Барселоны» 0:4! Такое не забывается. Такое «Мадрид» не прощает.

Первый раз свою большую ментальную силу «Барселона» показала как раз тогда, в октябре. До сих пор смеются над восемью офсайдами Мбаппе, но на самом деле до счёта 0:1 «Реал» играл интереснее. Он больше созидал, искал шансы впереди. Мбаппе даже забил — но из «вне игры». Да, «барселонская» защита справилась, капканы Флика сработали. Но было очень-очень на тоненького.

Ханс-Дитер Флик Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

А потом «Барселона» забила гол. И после этого на поле осталась только она, «Реала» больше не было. Роберт Левандовски, Рафинья, Ламин Ямаль и их сине-гранатовые братья поймали волну и утопили «Мадрид» в комбинациях и красивых голах. Где надо, «Барса» перетерпела, а затем включилась в самый нужный момент и сделала результат. Ничего не напоминает? «Реал» наконец понял, что обычно чувствуют его соперники. Он понял, как это бывает.

В матче за Суперкубок «Мадрид» не просто активно начал — он быстро забил. Перед этим мог пропустить, но выручил Куртуа. И тут — 1:0! Мощнейший буст для «Реала». А «Барса», напротив, могла быть деморализована: так здорово начали, создали два момента, не забили. А потом ещё и пропустили в контратаке, которая к тому же началась по-дурацки: у чужой штрафной неловко сыграл Марк Касадо, и его тут же «съел» Винисиус.

Потом Мбаппе получил травму, игра зависла, и Рафинья на эмоциях выволок за пределы поля сумку врачей «Реала». Возникла стычка, и в этот момент показалось, что «Барселона» действительно слегка «поплыла», не может совладать с эмоциями. Но не тут-то было. Как только игра возобновилась, команда Флика вновь показала свою ментальную силу. И вновь сделала это на фоне «Реала».

Лидеры «Барселоны» снова оказались круче лидеров «Мадрида». После голевой передачи на Мбаппе Винисиус занимался исключительно хамством. А в это время Ламин Ямаль разрывал левый фланг мадридской обороны и забил блистательный гол. Винисиус кипел, а Ямаль, напротив, был абсолютно спокоен. Всю свою энергию, в отличие от бразильца, он направил на созидание.

Беллингем полностью растворился, а Рафинья намайнил 2+1. Мбаппе из звёзд «Реала» сыграл полезнее всех — забил гол и заработал удаление. Но и Левандовски, пусть он и не был ярок, тоже забил и сделал ассист.

Роберт Левандовски Фото: Jose Breton/Getty Images

Ошибок у обеих команд тоже хватало. Но лидеры «Барселоны» круче воспользовались недочётами «Реала», чем лидеры «Реала» — недочётами «Барселоны». Когда «Мадрид» получил численное большинство и забил Иньяки Пенье первым же ударом, на секунду мелькнула мысль, что ещё не всё кончено. Но «Барса» своего не упустила. Да и «Реал» большинством совершенно никак не воспользовался.

«Барселона» Флика снова отлично сыграла в большом матче. И снова не надломилась. Две игры с «Реалом», встречи с «Баварией» и «Боруссией» в Дортмунде — эти матчи складывались по-разному, во всех этих встречах у «Барсы» были проблемы. Но и «Боруссию», и «Баварию», и дважды «Реал» команда Флика победила.

Ламин Ямаль Фото: Jose Breton/Getty Images

Конечно, особняком стоит игра с «Атлетико». Этот большой матч «Барселона» проиграла. Но это не вопрос ментальности. То поражение действительно можно списать на нефарт. «Барселона» абсолютно заслуженно повела в счетё, потом пропустила первым же ударом в створ — однако не сломалась и продолжила давить. У каталонцев было множество моментов, но великую игру провёл Ян Облак. И дальше — «Атлетико» забивает победный гол в компенсированное время. Отреагировать на такое у «Барсы» уже банально не было времени.

В больших матчах банда Флика действительно хороша. Она не просто здорово играет — у неё виден характер, это очень важное качество. Осталось поставить на поток победы над теми, кто уступает в классе. С этим в последние месяцы большие проблемы. И решить эту проблему, возможно, даже сложнее, чем научиться круто играть против топов.