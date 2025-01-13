«Из мертвеца — в яркую команду». Мир шокирован «Барсой» в «класико» и сочувствует Мбаппе

«Барселона» разнесла мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. Каталонцы нанесли второе подряд болезненное поражение главному сопернику всего за 2,5 месяца. «Реалу» вдвойне обиднее, что это случилось в игре за трофей. Болельщики по всему миру эмоционально отреагировали на результат. Конечно, как и пресса. Собираем самые яркие цитаты мировых СМИ по итогам «класико».

Marca жёстко резюмировала выступление «Реала»: «Барса» разгромила «Мадрид». Карло Анчелотти волновался перед матчем и поплатился за это нелепой игрой своей команды. Пока одни упорно боролись, другие просто наблюдали. Либо тренер плохо объяснил план, либо игроки его не слушали. Результат – один из тех разрушительных ударов, которые оставляют неизгладимое впечатление».

«Историческая нелепость», – с таким заголовком вышла AS. «В этом Суперкубке мы увидели «Реал» со сломанной защитой и очень плохой атакой. «Барса» была более агрессивной, быстрой, амбициозной, точной – лучшей командой от начала до конца. Только Вальверде, Куртуа и прежде всего Мбаппе избавлены от насмешек со стороны каталонцев».

El Mundo пишет: «Барса» смела «Реал» с поля, нанеся сопернику ещё одно досадное поражение и выиграв Суперкубок. За несколько месяцев Ханс-Дитер Флик превратил футбольного мертвеца в солидную, мужественную и яркую команду».

Игроки «Барсы» с кубком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Sport.es не щадит тренера «Реала»: «Карло Анчелотти так и не нашёл нужный план, чтобы противостоять «Барсе». Ему не удалось этого сделать в «класико» в октябре (0:4), не говоря уже о «класико» в Джидде. Когда в этом сезоне «Мадрид» сталкивается с сильным соперником, то его система полностью рушится. Это было видно в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и особенно – во встречах с «Барсой».

«Барселона» воспользовалась слабостями защиты «Мадрида»: Лукас Васкес и Орельен Тчуамени были ужасны. Флорентино Перес (президент «Реала». – Прим. «Чемпионата») не хочет проявлять активность на трансферном рынке. Посмотрим, передумает ли он. И что Перес скажет об Анчелотти, который рисковал своим постом после осеннего «класико». Девять пропущенных мячей в двух встречах с «Барсой» причинили адскую боль», – говорится в материале итальянской La Gazzetta dello Sport.

Английская газета The Guardian ёмко оценила итоги финала: «Это «класико» было безумным, но оно принадлежало «Барселоне».

Французская L’Equipe поделилась важной статистикой: «Нам придётся вернуться в 10 января 1943 года, чтобы найти последний матч, в котором «Барса» забила мадридскому «Реалу» четыре мяча до перерыва. То есть прошло 82 года».

«Никто не отразил трагедию мадридского «Реала» в финале Суперкубка лучше Винисиуса. Бразильский вингер проиграл дуэль невероятному Кунде. Главная опора «Реала» в важные дни не проявила того неукротимого и бунтарского духа, который характеризует Винисиуса в хорошие и плохие времена. Два исторических поражения подряд от «Барсы» ввергли команду Карло Анчелотти в новый кризис идентичности», – критикует Винисиуса и «Реал» Пепе Жиль-Верне из Mundo Deportivo.

Винисиус с мячом Фото: Antonio Villalba/Getty Images

«В одну из самых адских ночей для современного «Реала» Мбаппе был просто невероятен. Единственный луч света посреди мадридского затмения в Джидде. Килиан схватил фонарик и показал путь остальным, но никто не последовал за ним. Это был лучший Мбаппе с тех пор, как он подписал контракт с «Реалом». В худший день для «Мадрида», возможно, со времён 1:4 с «Аяксом» в 2019 году», – журналист Карлос Форханес нашёл положительного героя в «Реале» и отметил Мбаппе. Напомним, Килиан забил свой первый мяч в «класико».

Экс-игрок «Реала», а ныне телеэксперт Альваро Бенито раскритиковал Винисиуса: «Хорошие игроки, которые отдают себя на поле ради плана, уже являются командой, которую любому сопернику сложно победить. Сейчас я не вижу подобного в «Реале». Я был удивлён игрой Винисиуса, потому что от него всегда можно ожидать лучшего. Но как он собирался побеждать в финале «Барселону»? Винисиус не шёл в борьбу и дриблинг, оставался безучастным. Это одна из вещей, которую я не принимаю от футболистов. Ни от Винисиуса, ни от кого-либо ещё».