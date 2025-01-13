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Обзор мировых СМИ по итогам финала Суперкубка Испании, Реал Мадрид — Барселона — 2:5, Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Рафинья

«Из мертвеца — в яркую команду». Мир шокирован «Барсой» в «класико» и сочувствует Мбаппе
Никита Паглазов
Мир шокирован «Барсой» в «класико»
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А «Реал» тем временем утопает в кризисе.

«Барселона» разнесла мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. Каталонцы нанесли второе подряд болезненное поражение главному сопернику всего за 2,5 месяца. «Реалу» вдвойне обиднее, что это случилось в игре за трофей. Болельщики по всему миру эмоционально отреагировали на результат. Конечно, как и пресса. Собираем самые яркие цитаты мировых СМИ по итогам «класико».

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

Marca жёстко резюмировала выступление «Реала»: «Барса» разгромила «Мадрид». Карло Анчелотти волновался перед матчем и поплатился за это нелепой игрой своей команды. Пока одни упорно боролись, другие просто наблюдали. Либо тренер плохо объяснил план, либо игроки его не слушали. Результат – один из тех разрушительных ударов, которые оставляют неизгладимое впечатление».

Итоги финала Суперкубка:
«Реал» унижен в финале! «Барса» забила пять и не сломалась даже в меньшинстве
«Реал» унижен в финале! «Барса» забила пять и не сломалась даже в меньшинстве

«Историческая нелепость», – с таким заголовком вышла AS. «В этом Суперкубке мы увидели «Реал» со сломанной защитой и очень плохой атакой. «Барса» была более агрессивной, быстрой, амбициозной, точной – лучшей командой от начала до конца. Только Вальверде, Куртуа и прежде всего Мбаппе избавлены от насмешек со стороны каталонцев».

El Mundo пишет: «Барса» смела «Реал» с поля, нанеся сопернику ещё одно досадное поражение и выиграв Суперкубок. За несколько месяцев Ханс-Дитер Флик превратил футбольного мертвеца в солидную, мужественную и яркую команду».

Игроки «Барсы» с кубком

Игроки «Барсы» с кубком

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Sport.es не щадит тренера «Реала»: «Карло Анчелотти так и не нашёл нужный план, чтобы противостоять «Барсе». Ему не удалось этого сделать в «класико» в октябре (0:4), не говоря уже о «класико» в Джидде. Когда в этом сезоне «Мадрид» сталкивается с сильным соперником, то его система полностью рушится. Это было видно в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и особенно – во встречах с «Барсой».

«Барселона» воспользовалась слабостями защиты «Мадрида»: Лукас Васкес и Орельен Тчуамени были ужасны. Флорентино Перес (президент «Реала». – Прим. «Чемпионата») не хочет проявлять активность на трансферном рынке. Посмотрим, передумает ли он. И что Перес скажет об Анчелотти, который рисковал своим постом после осеннего «класико». Девять пропущенных мячей в двух встречах с «Барсой» причинили адскую боль», – говорится в материале итальянской La Gazzetta dello Sport.

«Реал» потерял свою главную фишку?
«Реал» больше не главные ментальные монстры. Лидеры «Барсы» их просто переварили
«Реал» больше не главные ментальные монстры. Лидеры «Барсы» их просто переварили

Английская газета The Guardian ёмко оценила итоги финала: «Это «класико» было безумным, но оно принадлежало «Барселоне».

Французская L’Equipe поделилась важной статистикой: «Нам придётся вернуться в 10 января 1943 года, чтобы найти последний матч, в котором «Барса» забила мадридскому «Реалу» четыре мяча до перерыва. То есть прошло 82 года».

«Никто не отразил трагедию мадридского «Реала» в финале Суперкубка лучше Винисиуса. Бразильский вингер проиграл дуэль невероятному Кунде. Главная опора «Реала» в важные дни не проявила того неукротимого и бунтарского духа, который характеризует Винисиуса в хорошие и плохие времена. Два исторических поражения подряд от «Барсы» ввергли команду Карло Анчелотти в новый кризис идентичности», – критикует Винисиуса и «Реал» Пепе Жиль-Верне из Mundo Deportivo.

Винисиус с мячом

Винисиус с мячом

Фото: Antonio Villalba/Getty Images

«В одну из самых адских ночей для современного «Реала» Мбаппе был просто невероятен. Единственный луч света посреди мадридского затмения в Джидде. Килиан схватил фонарик и показал путь остальным, но никто не последовал за ним. Это был лучший Мбаппе с тех пор, как он подписал контракт с «Реалом». В худший день для «Мадрида», возможно, со времён 1:4 с «Аяксом» в 2019 году», – журналист Карлос Форханес нашёл положительного героя в «Реале» и отметил Мбаппе. Напомним, Килиан забил свой первый мяч в «класико».

Экс-игрок «Реала», а ныне телеэксперт Альваро Бенито раскритиковал Винисиуса: «Хорошие игроки, которые отдают себя на поле ради плана, уже являются командой, которую любому сопернику сложно победить. Сейчас я не вижу подобного в «Реале». Я был удивлён игрой Винисиуса, потому что от него всегда можно ожидать лучшего. Но как он собирался побеждать в финале «Барселону»? Винисиус не шёл в борьбу и дриблинг, оставался безучастным. Это одна из вещей, которую я не принимаю от футболистов. Ни от Винисиуса, ни от кого-либо ещё».

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