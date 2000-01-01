Лидеры по хет-трикам в 2024 году
В 2024 году футболисты частенько радовали нас хет-триками. А кто оказался в списке лидеров по этому показателю в матчах за сборную и клубы из топ-15 лиг?
2-3-е место — Виктор Дьёкереш
Форвард «Спортинга» и сборной Швеции оформил пять хет-триков в 63 матчах.
2-3-е место — Гарри Кейн
На счету нападающего сборной Англии и «Баварии» пять хет-триков в 57 встречах.
1-е место — Эрлинг Холанд
Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» оформил шесть хет-триков в 59 матчах.
Лидеры по хет-трикам в 2024 году за сборную и клубы
Читайте также
Лучшие голкиперы по «сухим» матчам в 2024 году
Вирц удивил цирковым трюком на тренировке. Видео
Бензема встретился с игроками «Реала». Видео
Рекордсмены топ-клубов Европы по количеству матчей
Моуринью удивил своей выходкой после матча
Самые длинные беспроигрышные серии в 2024 году
Вратарь перешёл в «Ланс» на один день. Зачем?
Лидеры топ-клубов АПЛ по количеству матчей
Сын Кински мило отметил дебют за «Тоттенхэм»
Телохранитель Месси удивил своими тренировками
5 самых подорожавших команд за год в топ-5 лигах
Владелец клуба проплыл по полю на байдарке. Видео
5 самых подешевевших клубов в 2024-м в топ-5 лигах
У экс-игрока «Спартака» тренерский антирекорд
Аморим устроил сюрприз юному фанату «МЮ». Видео
5 лидеров по количеству матчей в 2024-м