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Лидеры по хет-трикам в 2024 году
Лидеры по хет-трикам в 2024 году
В 2024 году футболисты частенько радовали нас хет-триками. А кто оказался в списке лидеров по этому показателю в матчах за сборную и клубы из топ-15 лиг?
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2-3-е место — Виктор Дьёкереш
2-3-е место — Виктор Дьёкереш
Форвард «Спортинга» и сборной Швеции оформил пять хет-триков в 63 матчах.
2-3-е место — Гарри Кейн
2-3-е место — Гарри Кейн
На счету нападающего сборной Англии и «Баварии» пять хет-триков в 57 встречах.
1-е место — Эрлинг Холанд
1-е место — Эрлинг Холанд
Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» оформил шесть хет-триков в 59 матчах.
Лидеры по хет-трикам в 2024 году за сборную и клубы
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