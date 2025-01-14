«У него уровень Холанда и Мбаппе». «МЮ» ошибся и потерял топ-форварда?

Мэйсон Гринвуд разрывает! Полузащитник «Марселя» признан лучшим футболистом декабря в Лиге 1 (уже во второй раз в сезоне – ещё в августе). Англичанин забил два мяча в трёх матчах в последний месяц 2024-го. «Марсель» уверенно занимает второе место в чемпионате Франции. Большая заслуга в этом принадлежит именно Мэйсону. Гринвуд за полгода прошёл путь от изгоя в «Манчестер Юнайтед» до звезды Лиги 1.

Мэйсон Гринвуд в «МЮ» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кратко напомним предысторию. Гринвуд – воспитанник «МЮ», но в начале 2022 года футболист попал в секс-скандал. За этим последовали судебное разбирательство и отстранение от тренировок. Гринвуда в итоге оправдали, однако сезон-2023/2024 он провёл в «Хетафе» (на правах аренды). Мэйсон набрал 16 (10+6) очков по системе «гол+пас» в 36 матчах. А летом 2024 года в «МЮ» посчитали, что игрока с сомнительной репутацией лучше продать. И «Марсель» не пожалел € 26 млн ради покупки англичанина. Не все болельщики восприняли топ-трансфер с радостью. Главное, что Гринвуд оказался нужен тренеру «Марселя» Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби главный тренер «Марселя» «Биография Гринвуда не имеет значения. Игроки, которые подписывают контракт с нашим клубом, становятся моими детьми. Я защищаю их, несмотря ни на что. На публике я защищаю их как сыновей».

И Мэйсон включился с первых туров. Дубль «Бресту» (5:1), гол «Реймсу» (2:2) и снова два мяча – «Тулузе» (3:1). Мощно! Конечно, Гринвуда признали лучшим футболистом Лиги 1 в августе. А о «Марселе» заговорили как о претенденте на титул. Гринвуд стал главным летним трансфером, но клуб взял под Роберто Де Дзерби и других качественных игроков (Элье Ваи, Херонимо Рульи, Пьер-Эмиля Хёйбьерга, Исмаэля Коне). В общем, Мэйсон ощущал себя лидером в сильной команде. Именно на это он рассчитывал в «МЮ», но получилось только во Франции.

Президент «Марселя» Пабло Лонгория в октябре на саммите Thinking Football Summit рассказал, что решение по трансферу Гринвуда было непростым: «Мы приняли решение внутри клуба. Были определённые разногласия, но мы были объективны. В то же время потратили немного времени на расследование, хотя мы и не судьи. Мы использовали всю информацию, чтобы принять наилучшее решение, и я считаю, что нам это удалось.

Мэйсон Гринвуд в «Марселе» Фото: Franco Arland/Getty Images

В первую очередь мы поговорили с Роберто Де Дзерби. Очевидно, тренер знал Мэйсона раньше, и разговор был очень коротким. Мы верим в талант Гринвуда и рады, что Мэйсон в порядке. В начале сезона он был великолепен. Гринвуд фантастически показывает себя, и мы очень гордимся тем, что он играет в «Марселе».

А Give me Sport сообщил, что часть людей в руководстве «Манчестер Юнайтед» сожалеют о продаже Гринвуда. Боссы манкунианцев поняли, что потеряли в деньгах. Они считают, что трансферная стоимость Мэйсона в будущем составит до £ 100 млн. Да и в нынешнем кризисном «МЮ» Гринвуд вряд ли бы затерялся.

Джои Бартон экс-игрок «Марселя» «Гринвуд — один из самых талантливых игроков в Европе. Если он продолжит в том же духе, в конце концов он сможет вернуться в Англию, возможно, даже однажды сыграть в «Реале» или «Барселоне». Как по мне, у него тот же уровень, что у Холанда или Мбаппе».

Гринвуд – лидер бомбардирской гонки в Лиге 1. После 17 матчей на его счету 11 забитых мячей, а на один гол ему нужно 132,64 минуты. Мэйсон сначала почувствовал уверенность на поле в аренде в «Хетафе». А в «Марселе» англичанин снова заявляет о себе как о потенциальном топ-футболисте. Ситуация с Мэйсоном – хороший пример для Маркуса Рашфорда. Форварда «выгоняют» из «Манчестер Юнайтед», где он перестал показывать хорошую игру. Возможно, ему также пойдёт на пользу смена обстановки?