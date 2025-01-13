Топ-матчи вторника: Даниил Медведев на Australian Open, хоккей и АПЛ

Спорт 14 января: «Аталанта» — «Ювентус» в Серии А, регулярка НБА, а ещё «Амур» — «Ак Барс» и «Динамо» — «Северсталь» в КХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ожил ли Матвей Мичков?

Матвей Мичков после бурного старта в НХЛ в последнее время сбавил обороты, опустился в третье звено и на время даже выпадал из первой спецбригады большинства. Но в последнем матче Матвей наконец забил и сбросил груз с плеч. В прошлой встрече команды выдали феерию, забросив аж 12 шайб на двоих. С учётом нестабильности обеих команд в последние дни, стоит ли рассчитывать на такую же результативность?

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 14 января 2025, вторник. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «мишки» с Морантом во главе возьмут реванш?

Команды встречались между собой в последнем матче регулярного чемпионата НБА. «Хьюстон Рокетс» оказался сильнее на выезде – 119:115. На этот раз противостояние пройдёт на домашнем паркете клуба из Техаса. Джа Морант в прошлой встрече набрал 27 очков, вернувшись после травмы. Настало время вернуть должок?

🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой первый матч после рождения второй дочки?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев пропустил предсезонные турниры по уважительной причине. У него совсем недавно родилась вторая дочка. Теперь наш теннисист готовится стартовать на Australian Open, где он трижды был финалистом. Первый соперник Даниила — таиландец Касидит Самрей — практически никому не известен. Победитель матча сразится во втором круге с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Лёнер Тин.

🏒 12:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Амур» серию поражений?

Хабаровчане так и не могут обрести стабильность, хотя отсутствие распродажи на дедлайне, казалось бы, должно сыграть на руку. «Амур» привёз с выезда только два очка, проиграл «Куньлуню» и «Сочи» и так и не выбрался со дна турнирной таблицы. Казанцы же находятся в трёх очках от первого места в конференции, а Александр Барабанов сейчас в огне – форвард набрал восемь очков в последних четырёх играх. Получится ли у лидера «Ак Барса» ещё улучшить личную статистику?

Несмотря на четыре набранных очка, Барабанов остался недоволен последней игрой: «Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Ак Барса» Барабанов — о матче с «Барысом»

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доставят ли Пилипенко и Аймурзин проблемы «Динамо»?

Первую игру в новом календарном году команды провели между собой, и тогда «Динамо» осталось сильнее со счётом 7:3. После этого москвичи ни разу не проиграли, а в последнем матче вырвали в концовке важнейшую победу над СКА. «Северсталь», имея куда меньшие ресурсы, отстаёт от соперника всего на два очка в турнирной таблице. Нас ждёт боевой матч?

⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 21-й тур

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Интрига: «Челси» прервёт серию без побед?

«Челси» не побеждает в четырёх турах АПЛ подряд. Лондонцы сильно отстали от «Ливерпуля» (на 13 очков по потерянным). Вернуть команду в гонку за титул может только чудо. Но сдаваться нельзя: впереди борьба за место в зоне Лиги чемпионов и ещё 18 туров. В следующем матче «Челси» сыграет дома с «Борнмутом». «Вишенки» любят огорчать топ-клубы, поэтому команде Энцо Марески никто не гарантирует три очка.

⚽️ 22:30: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 21-й тур

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Интрига: «Юве» выдаст очередную ничью?

«Ничейный синдром» не позволяет «Ювентусу» бороться за золото. В нынешнем сезоне команда Тьяго Мотты уже 12 раз делила очки с соперником за 19 туров. «Юве» косплеит «Сатурн» образца середины 2000-х. Впереди — матч с «Аталантой». Бергамаски находятся в гонке за титул, хотя в последних двух встречах потеряли очки. Теперь команде Джан Пьеро Гасперини нужно догонять «Интер» и «Наполи». Но обыграть «Ювентус» — непростая задача. Да, туринцы часто катают вничью, а вот поражений в нынешнем сезоне Серии А нет.

⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур

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Интрига: «Ноттингем» снова отберёт очки у «Ливерпуля»?

«Ноттингем» — единственный клуб АПЛ в нынешнем сезоне, обыгравший «Ливерпуль». Это случилось в 4-м туре на «Энфилде». С того времени «Ноттингем» на удивление не посыпался. Наоборот, команда сенсационно находится в гонке за топ-4 к середине января. «Ноттингем» всего на шесть очков отстаёт от «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). В следующем туре есть шанс обыграть лидера снова и приблизиться к… гонке за титул. Верите в сказку «Ноттингема»?