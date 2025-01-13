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Расписание спортивных матчей 14 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Даниил Медведев на Australian Open, хоккей и АПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 14 января: «Аталанта» — «Ювентус» в Серии А, регулярка НБА, а ещё «Амур» — «Ак Барс» и «Динамо» — «Северсталь» в КХЛ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ожил ли Матвей Мичков?

Матвей Мичков после бурного старта в НХЛ в последнее время сбавил обороты, опустился в третье звено и на время даже выпадал из первой спецбригады большинства. Но в последнем матче Матвей наконец забил и сбросил груз с плеч. В прошлой встрече команды выдали феерию, забросив аж 12 шайб на двоих. С учётом нестабильности обеих команд в последние дни, стоит ли рассчитывать на такую же результативность?

Последний матч для «Филадельфии» и Мичкова вышел фееричным:
Мичков забил, а «Филадельфия» вынесла соперника! Помогло безумное поведение Тортореллы?
Мичков забил, а «Филадельфия» вынесла соперника! Помогло безумное поведение Тортореллы?

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «мишки» с Морантом во главе возьмут реванш?

Команды встречались между собой в последнем матче регулярного чемпионата НБА. «Хьюстон Рокетс» оказался сильнее на выезде – 119:115. На этот раз противостояние пройдёт на домашнем паркете клуба из Техаса. Джа Морант в прошлой встрече набрал 27 очков, вернувшись после травмы. Настало время вернуть должок?

Невероятный Морант!
Что за цирковое зрелище! Джа Морант сотворил невероятный победный бросок
Видео
Что за цирковое зрелище! Джа Морант сотворил невероятный победный бросок

🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой первый матч после рождения второй дочки?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев пропустил предсезонные турниры по уважительной причине. У него совсем недавно родилась вторая дочка. Теперь наш теннисист готовится стартовать на Australian Open, где он трижды был финалистом. Первый соперник Даниила — таиландец Касидит Самрей — практически никому не известен. Победитель матча сразится во втором круге с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Лёнер Тин.

Даниил серьёзно настраивается на успешное выступление в Мельбурне:
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open

🏒 12:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Амур» серию поражений?

Хабаровчане так и не могут обрести стабильность, хотя отсутствие распродажи на дедлайне, казалось бы, должно сыграть на руку. «Амур» привёз с выезда только два очка, проиграл «Куньлуню» и «Сочи» и так и не выбрался со дна турнирной таблицы. Казанцы же находятся в трёх очках от первого места в конференции, а Александр Барабанов сейчас в огне – форвард набрал восемь очков в последних четырёх играх. Получится ли у лидера «Ак Барса» ещё улучшить личную статистику?

Несмотря на четыре набранных очка, Барабанов остался недоволен последней игрой:
«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Ак Барса» Барабанов — о матче с «Барысом»

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: доставят ли Пилипенко и Аймурзин проблемы «Динамо»?

Первую игру в новом календарном году команды провели между собой, и тогда «Динамо» осталось сильнее со счётом 7:3. После этого москвичи ни разу не проиграли, а в последнем матче вырвали в концовке важнейшую победу над СКА. «Северсталь», имея куда меньшие ресурсы, отстаёт от соперника всего на два очка в турнирной таблице. Нас ждёт боевой матч?

Ожиганов — о победе над СКА:
Эксклюзив
«Выиграть такой матч — дорогого стоит». Капитан «Динамо» прокомментировал победу над СКА

⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» прервёт серию без побед?

«Челси» не побеждает в четырёх турах АПЛ подряд. Лондонцы сильно отстали от «Ливерпуля» (на 13 очков по потерянным). Вернуть команду в гонку за титул может только чудо. Но сдаваться нельзя: впереди борьба за место в зоне Лиги чемпионов и ещё 18 туров. В следующем матче «Челси» сыграет дома с «Борнмутом». «Вишенки» любят огорчать топ-клубы, поэтому команде Энцо Марески никто не гарантирует три очка.

Салах — один из упущенных топов «Челси»:
Сейчас Салаха называют лучшим в мире. А помните, как в АПЛ над ним натурально смеялись?
Сейчас Салаха называют лучшим в мире. А помните, как в АПЛ над ним натурально смеялись?

⚽️ 22:30: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» выдаст очередную ничью?

«Ничейный синдром» не позволяет «Ювентусу» бороться за золото. В нынешнем сезоне команда Тьяго Мотты уже 12 раз делила очки с соперником за 19 туров. «Юве» косплеит «Сатурн» образца середины 2000-х. Впереди — матч с «Аталантой». Бергамаски находятся в гонке за титул, хотя в последних двух встречах потеряли очки. Теперь команде Джан Пьеро Гасперини нужно догонять «Интер» и «Наполи». Но обыграть «Ювентус» — непростая задача. Да, туринцы часто катают вничью, а вот поражений в нынешнем сезоне Серии А нет.

Туринцы близки к сделке по Араухо:
«Барса» избавляется от главного актива в обороне. Араухо сломал 2024 год
«Барса» избавляется от главного актива в обороне. Араухо сломал 2024 год

⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ноттингем» снова отберёт очки у «Ливерпуля»?

«Ноттингем» — единственный клуб АПЛ в нынешнем сезоне, обыгравший «Ливерпуль». Это случилось в 4-м туре на «Энфилде». С того времени «Ноттингем» на удивление не посыпался. Наоборот, команда сенсационно находится в гонке за топ-4 к середине января. «Ноттингем» всего на шесть очков отстаёт от «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). В следующем туре есть шанс обыграть лидера снова и приблизиться к… гонке за титул. Верите в сказку «Ноттингема»?

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