Топ-матчи вторника: Даниил Медведев на Australian Open, хоккей и АПЛ

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Посмотреть все события 14 января в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг
- 🏒 12:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 21-й тур
- ⚽️ 22:30: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 21-й тур
- ⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: ожил ли Матвей Мичков?
Матвей Мичков после бурного старта в НХЛ в последнее время сбавил обороты, опустился в третье звено и на время даже выпадал из первой спецбригады большинства. Но в последнем матче Матвей наконец забил и сбросил груз с плеч. В прошлой встрече команды выдали феерию, забросив аж 12 шайб на двоих. С учётом нестабильности обеих команд в последние дни, стоит ли рассчитывать на такую же результативность?
🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «мишки» с Морантом во главе возьмут реванш?
Команды встречались между собой в последнем матче регулярного чемпионата НБА. «Хьюстон Рокетс» оказался сильнее на выезде – 119:115. На этот раз противостояние пройдёт на домашнем паркете клуба из Техаса. Джа Морант в прошлой встрече набрал 27 очков, вернувшись после травмы. Настало время вернуть должок?
🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой первый матч после рождения второй дочки?
Лидер российского тенниса Даниил Медведев пропустил предсезонные турниры по уважительной причине. У него совсем недавно родилась вторая дочка. Теперь наш теннисист готовится стартовать на Australian Open, где он трижды был финалистом. Первый соперник Даниила — таиландец Касидит Самрей — практически никому не известен. Победитель матча сразится во втором круге с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Лёнер Тин.
🏒 12:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Амур» серию поражений?
Хабаровчане так и не могут обрести стабильность, хотя отсутствие распродажи на дедлайне, казалось бы, должно сыграть на руку. «Амур» привёз с выезда только два очка, проиграл «Куньлуню» и «Сочи» и так и не выбрался со дна турнирной таблицы. Казанцы же находятся в трёх очках от первого места в конференции, а Александр Барабанов сейчас в огне – форвард набрал восемь очков в последних четырёх играх. Получится ли у лидера «Ак Барса» ещё улучшить личную статистику?
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: доставят ли Пилипенко и Аймурзин проблемы «Динамо»?
Первую игру в новом календарном году команды провели между собой, и тогда «Динамо» осталось сильнее со счётом 7:3. После этого москвичи ни разу не проиграли, а в последнем матче вырвали в концовке важнейшую победу над СКА. «Северсталь», имея куда меньшие ресурсы, отстаёт от соперника всего на два очка в турнирной таблице. Нас ждёт боевой матч?
⚽️ 22:30: «Челси» — «Борнмут», АПЛ, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Челси» прервёт серию без побед?
«Челси» не побеждает в четырёх турах АПЛ подряд. Лондонцы сильно отстали от «Ливерпуля» (на 13 очков по потерянным). Вернуть команду в гонку за титул может только чудо. Но сдаваться нельзя: впереди борьба за место в зоне Лиги чемпионов и ещё 18 туров. В следующем матче «Челси» сыграет дома с «Борнмутом». «Вишенки» любят огорчать топ-клубы, поэтому команде Энцо Марески никто не гарантирует три очка.
⚽️ 22:30: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Юве» выдаст очередную ничью?
«Ничейный синдром» не позволяет «Ювентусу» бороться за золото. В нынешнем сезоне команда Тьяго Мотты уже 12 раз делила очки с соперником за 19 туров. «Юве» косплеит «Сатурн» образца середины 2000-х. Впереди — матч с «Аталантой». Бергамаски находятся в гонке за титул, хотя в последних двух встречах потеряли очки. Теперь команде Джан Пьеро Гасперини нужно догонять «Интер» и «Наполи». Но обыграть «Ювентус» — непростая задача. Да, туринцы часто катают вничью, а вот поражений в нынешнем сезоне Серии А нет.
⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ноттингем» снова отберёт очки у «Ливерпуля»?
«Ноттингем» — единственный клуб АПЛ в нынешнем сезоне, обыгравший «Ливерпуль». Это случилось в 4-м туре на «Энфилде». С того времени «Ноттингем» на удивление не посыпался. Наоборот, команда сенсационно находится в гонке за топ-4 к середине января. «Ноттингем» всего на шесть очков отстаёт от «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). В следующем туре есть шанс обыграть лидера снова и приблизиться к… гонке за титул. Верите в сказку «Ноттингема»?