Состав с Роналду, Месси и Буффоном или новое поколение? Лучшие команды года от ФИФА

ФИФА проводит премию The Best с 2016 года. Победители в различных номинациях определяются в результате голосования главных тренеров и капитанов национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. Главная награда – приз лучшему футболисту мира. Но не меньше интереса вызывает и команда года, которая каждый раз вызывает яркую дискуссию. Угодить болельщикам трудно. Но мы предлагаем всё же выбрать самый крутой состав команды года от ФИФА.
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2017 год
Состав: Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ») – Андрес Иньеста («Барселона»), Лука Модрич («Реал»)», Тони Кроос («Реал») – Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»)
Тренер: Зинедин Зидан («Реал»)
2016 год
Состав: Мануэль Нойер («Бавария») – Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Дани Алвес («Барселона»/«Ювентус») – Андрес Иньеста («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал») – Криштиану Роналду («Реал»), Луис Суарес («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»)
Тренер: Клаудио Раньери («Лестер»)
2020 год
Состав: Алисон («Ливерпуль») — Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария») – Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»)
Тренер: Юрген Клопп («Ливерпуль»)
2018 год
Состав: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») – Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»), Дани Алвес («ПСЖ») – Н’Голо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Эден Азар («Челси») – Криштиану Роналду («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»)
Тренер: Дидье Дешам (сборная Франции)
2019 год
Состав: Алисон («Ливерпуль») — Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») – Эден Азар («Челси»/«Реал»), Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал») – Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»)
Тренер: Юрген Клопп («Ливерпуль»)
2024 год
Состав: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – Даниэль Карвахаль («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Антонио Рюдигер («Реал») – Родри («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Тони Кроос («Реал») – Ламин Ямаль («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Тренер: Карло Анчелотти («Реал»)
2021 год
Состав: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ») – Давид Алаба («Бавария»/«Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») – Жоржиньо («Челси»), Н’Голо Канте («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)
Тренер: Томас Тухель («Челси»)
2022 год
Состав: Тибо Куртуа («Реал») – Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария») – Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич («Реал») – Лионель Месси («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/«Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Тренер: Лионель Скалони (сборная Аргентины)
2023 год
Состав: Тибо Куртуа («Реал») – Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») – Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») – Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Тренер: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)