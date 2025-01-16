Состав с Роналду, Месси и Буффоном или новое поколение? Лучшие команды года от ФИФА

ФИФА проводит премию The Best с 2016 года. Победители в различных номинациях определяются в результате голосования главных тренеров и капитанов национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. Главная награда – приз лучшему футболисту мира. Но не меньше интереса вызывает и команда года, которая каждый раз вызывает яркую дискуссию. Угодить болельщикам трудно. Но мы предлагаем всё же выбрать самый крутой состав команды года от ФИФА.

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