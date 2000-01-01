Пике потроллил Касильяса после Суперкубка. Видео
«Барселона» обыграла «Реал» (5:2) в матче за Суперкубок Испании. Экс-защитник каталонцев Жерар Пике по этому поводу забавно потроллил бывшего вратаря мадридцев Икера Касильяса.
Пике потроллил Касильяса после победы «Барселоны» в Суперкубке Испании. Видео
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