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Танец отца Ямаля после победы «Барсы» над «Реалом»
Танец отца Ямаля после победы «Барсы» над «Реалом»
Отец Ламина Ямаля красиво отметил победу «Барселоны» в Суперкубке Испании. Мунир Насрауи станцевал на фоне фотографии своего сына и отдал должное крутой игре парня!
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Танец отца Ямаля после победы «Барсы» над «Реалом». Видео
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