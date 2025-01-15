Большая миграция вратарей в РПЛ. Кто и куда может перейти в ближайшее время?

Идеальный сценарий для любого тренера – это не только побеждающая команда, сильная атака или крутая оборона. Не менее важна грамотная конфигурация вратарей. Должен быть стабильный основной голкипер, перспективный второй номер, который может сыграть в малозначимых турнирах и подстраховать, а также желательно юный третий. Он сможет расти и постепенно заменить первого или второго. Но так работает далеко не всегда. Не каждый согласится быть альтернативным выбором. Может, поэтому вратари частенько меняют клубы.

В ближайшие два трансферных окна уже можно ожидать большой миграции киперов. Зимой практику будут искать те, кто хочет играть. А летом некоторые ветераны наверняка завершат карьеру. И их нужно будет тоже заменять.

Кто из вратарей может сменить клуб уже сейчас?

Есть как минимум два кандидата. Первый – голкипер «Спартака» Александр Селихов. 10 января бывший спортивный директор клуба Александр Шикунов заявил, что уход вратаря – уже решённый вопрос. Якобы он сам хочет получать больше игровой практики и не видит возможности делать это в нынешнем клубе. И не хочет досиживать до конца контракта, который истечёт летом. В связи с этим, по информации Metaratings, «Спартак» может пойти на расторжение соглашения уже сейчас, а Селихов станет свободным агентом. Хоть у вратаря и 0 матчей в РПЛ, однако в Кубке России он выходил на поле восемь раз. А в нынешнем договоре есть пункт, что соглашение продлевается автоматически, если голкипер сыграет определённое число встреч. А в пролонгации не заинтересована ни одна из сторон. Так что, возможно, проще и правда отпустить.

Александр Селихов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой вопрос – куда. Ещё с лета назывались разные варианты продолжения карьеры. От «Ростова» и «Рубина» до махачкалинского «Динамо». При этом каждый из этих клубов явно хотел бы подписать Селихова бесплатно. И не тратить бюджет на футболиста, который летом так или иначе может стать свободным агентом. Другой момент, какой вариант может быть интересен самому Александру. Странно в 30 лет резко менять «Спартак» на условного аутсайдера РПЛ, который и близко не повторит его зарплату. Так что в той же Махачкале этот вариант скорее исключили. «Ростов» и «Рубин» же пока публично не высказывались.

Второй кандидат – Помазун. Илья вернулся в ЦСКА летом после очередного сильного периода в «Урале». Да, екатеринбургская команда вылетела, но в этом мало вины голкипера. Он начал работу на сборах, но не попадал в заявку. А в сентябре был официально отстранён от тренировочного процесса из-за интервью, где допустил теоретическую возможность перейти в «Спартак». С того момента Илья работал индивидуально. Зимой его заметили на медосмотре вместе с командой, однако в заявку ЦСКА на первый сбор Помазуна не включили.

Агент футболиста Алексей Сафонов не раз говорил о вариантах в Европе и России. В последние полтора года даже сообщалось об интересе «Спартака» и «Зенита». Но пока до какой-либо конкретики не дошло. Да и сложно представить, что сейчас кто-либо готов будет заплатить за голкипера хоть какие-то деньги. Полугодовая пауза в карьере в этом вопросе играет важную роль.

А что будет летом?

Там ещё интереснее. Ведь у ряда возрастных киперов заканчиваются контракты. Михаил Кержаков с высокой долей вероятности покинет «Зенит» и завершит карьеру. Так что Питеру точно придётся искать третьего вратаря. А возможно, и второго. Ведь Денис Адамов не выглядит счастливым человеком, когда выходит только в Кубке России. А выиграть конкуренцию у Евгения Латышонка очень трудно. Здесь, кстати, на Помазуна можно было бы обратить внимание. Если вдруг с Европой не сложится.

Есть ещё Давид Волк в Махачкале. Об интересе к нему со стороны «Спартака» писали пару месяцев назад. Вряд ли вратарь сменит команду зимой, но после сезона (и если его команда вылетит) вратарь сборной точно пригодится клубам, которые ставят в РПЛ задачи посерьёзнее.

С серьёзными проблемами столкнутся «Крылья Советов». У них соглашения истекают сразу с тремя вратарями, два из которых важны для команды в нынешнем сезоне. То есть теоретически – минус Илья Ломаев, Сергей Песьяков и Богдан Овсянников. Но если по первому проблемы вряд ли возникнут и он наверняка останется, то по второму есть вопросы. Всё-таки Песьякову уже 36 лет. И, возможно, он всё-таки решит закончить.

Сергей Песьяков и Илья Ломаев Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

В РПЛ есть ещё несколько его ровесников, которые могут уступить своё место тем, кто помоложе. Летом соглашение закончится у голкипера «Краснодара» Юрия Дюпина, вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии и у их коллеги из «Факела» Александра Беленова. Все эти мужчины уже много лет играют на высоком уровне. Возможно, пора сделать тот самый шаг, который неизбежен?