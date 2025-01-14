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Реал Мадрид, Карло Анчелотти, возможная отставка: результаты, подробности, матчи, причины кризиса, кто может прийти

Анчелотти в «Реале» — всё? Худший период тренера в клубе заставляет думать об отставке
Никита Паглазов
Анчелотти в «Реале» — всё?
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Карло систематически ошибается в нынешнем сезоне. Хотя прямо сейчас итальянцу нет готовой альтернативы.

Тяжелейший период у «Реала». В воскресенье команда второй раз в сезоне уступила «Барсе» в «класико». Хотя уступила – слабое слово. 2:5 – это не просто поражение. Тем более после 0:4 осенью в Примере. Да и по сезону стабильным выступление «Реала» не назвать. Ничьи с «Райо», «Атлетико», «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой», поражение от «Атлетика» и «Барсы», плюс слабое выступление в ЛЧ (там три поражения и 20-е место). С победами тоже бывает тяжеловато, хороший пример – матч с «Валенсией» в начале января). Так что логично, что вопросов к главному тренеру Карло Анчелотти становится всё больше.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

«Ужасный матч. От начала до конца. Я понимаю, насколько фанатам сейчас грустно. «Барселона» заслужила победу. Мбаппе был хорош, но остальным лучше забыть этот вечер. «Реал» вообще не играл, а задуманный план никак не воплотился на поле. Мы плохо оборонялись, это стало нашей проблемой. «Барса» слишком легко забивала голы, а мы плохо действовали как при высоком прессинге, так и в глубокой обороне. В перерыве я сказал, что для начала нужно попытаться играть в футбол, потому что в первом тайме мы вообще не делали этого. Можно уступать в матчах, но не так, как мы это сделали в первом тайме».

Конечно, сразу пошли слухи. Например, журналист Onda Cero Фернандо Бургос (не самый авторитетный источник, но всё же) сообщил, что если «Реал» уступит «Сельте» в 1/8 финала Кубка Испании, то Анчелотти уволят. А пост исполняющего обязанности главного тренера займёт Сантьяго Солари.

Как мировые СМИ отреагировали на разгром «Реала» в «класико»:
«Из мертвеца — в яркую команду». Мир шокирован «Барсой» в «класико» и сочувствует Мбаппе
«Из мертвеца — в яркую команду». Мир шокирован «Барсой» в «класико» и сочувствует Мбаппе

AS (тут уже доверия больше) выступает менее радикально, сообщая, что мадридцы пока не принимают решений по будущему Анчелотти. Однако внутри «Реала» запустился процесс по анализу ситуации. В течение этой недели пройдёт ряд встреч на высшем уровне, включая совет директоров. В «Мадриде», конечно, планируют узнать причину проблем и исправить положение. Журналист Феликс Диас подтверждает предстоящую встречу босса «Реала» Флорентино Переса с Анчелотти.

И да, к президенту мадридцев тоже есть вопросы. «Реал» по ходу сезона потерял несколько важных игроков: Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао выбыли из-за травмы крестообразных связок. Однако Перес не планирует трансферы. Как отмечает Onda Cero, «Реал» не выйдет на рынок зимой. Хотя наличие кадровых проблем очевидно. Если ранее Анчелотти идеально маскировал проблемы с травмами внутренними резервами, то сейчас трюк не проходит. Нужна помощь.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Но никто не снимает ответственности с Анчелотти. Карло проводит самый сложный сезон в должности тренера «Реала». Ещё никогда итальянец разом не сталкивался с таким количеством проблем. Да, ситуация со сложной адаптацией Килиана Мбаппе происходит по большей части из-за Переса. Именно президент «Реала» мечтал видеть француза в клубе. Анчелотти же ищет оптимальное место на поле для форварда. Но дело ведь не только в Мбаппе.

Конечно, болельщики «Реала» любят Карло. Тренер принёс клубу уже три трофея Лиги чемпионов и два золота Примеры. У итальянца есть право на ошибку, и даже несколько. И всё же важно признать: ещё никогда Анчелотти так часто не ошибался в Испании. И главное: не ошибался системно. «Полузащитник на позиции центрального защитника, вингер на фланге обороны, система, которая оставляет пробелы. Расположение «Реала» (в матче с «Барселоной». – Прим. «Чемпионата») на поле было крайне плохим. Это связано и с планом команды на игру, и с тактической схемой. Футболисты также не проявили должного рвения. «Реал» вышел на «класико» неподготовленным. И это произошло не только в этой игре. Это случается по ходу всего сезона в целом», — отмечается в материале испанской Marca.

Лука — одна из главных легенд «Реала»:
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Анчелотти упорно ставит на важные матчи Орельена Тчуамени в центр защиты. Эдер Милитао травмирован, Давид Алаба всё ещё восстанавливается после тяжёлого повреждения, поэтому француз составляет пару с Антонио Рюдигером. Однако Тчуамени – не профильный защитник, а опорный полузащитник. Да, Орельен способен «закрыть дыру» во встречах с середняками. Но против атаки уровня «Барселоны» возникают проблемы с позиционной обороной.

Какая альтернатива? Рауль Асенсио. Воспитанник «Реала» подтягивается к основе и, например, вышел в старте на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 21-летний испанец действует не идеально, но потенциал для роста всё ещё имеется. Да и Тчуамени в таком случае получает возможность сыграть на удобной позиции опорника. Оттуда Орельен способен эпизодически помогать паре центральных защитников и действовать эффективнее.

Также «Реал» испытывает большие проблемы на флангах обороны. Лукас Васкес – не профильный защитник. Благодаря своей работоспособности и альтруизму он освоил эту роль, однако в топ-матчах испанец нестабилен. Не хватает ему и скорости. Перес мечтает о трансфере Трента Александер-Арнольда (возможен только летом) и не собирается делать покупки. Карвахаль травмирован до конца сезона, так что Анчелотти нужны варианты. Альтернатива – перевод Федерико Вальверде на фланг защиты в важных матчах. В таком случае «Реал» потеряет крутую опцию в полузащите + уругваец также не является игроком обороны. Однако разница с Васкесом всё же имеется: Вальверде намного быстрее + прекрасен в любой роли, которую ему отводит Анчелотти.

Федерико Вальверде

Федерико Вальверде

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Непростая ситуация складывается и с левым флангом. Ферлан Менди после череды травм так и не вышел на топ-уровень. В конце 2024-го Анчелотти принял решение выпускать слева Эдуарду Камавинга (вышел во встречах Примеры с «Севильей» и «Валенсией»), однако Карло совсем не доверяет Франу Гарсии. Испанец – воспитанник «Реала», вернувшийся в клуб летом 2023-го. Но Анчелотти доверяет больше Менди (даже проблемному). Почему бы в трудный момент не попробовать Гарсию в качестве основного? Ответа пока нет.

Идём дальше. Ситуация с Мбаппе и Винисиусом выглядит трудноразрешимой. Оба футболиста тяготеют к левому флангу, откуда им удобнее выполнять привычные действия. По одиночке и француз, и бразилец ощущают себя комфортнее. А когда на поле оба, то кому-то приходится включать режим альтруиста. Мбаппе играет на позиции центрфорварда, которая для него не так комфортна. Сейчас Килиан выглядит убедительнее (в «класико» вовсе был лучшим в «Реале»), но первые месяцы получились совсем мрачными.

Ещё раз скажем, что эта ситуация создана Пересом, мечтавшем о Мбаппе в «Мадриде». Но и Анчелотти ещё не нашёл идеального баланса. Хотя Карло стал великим как раз благодаря тому, что умеет «сочетать несочетаемое», находя каждому удобное место.

И всё это сказывается на психологии:
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Кризис «Реала» — одна из главных интриг второй части сезона. Вряд ли Перес психанёт и уволит Анчелотти в ближайшее время. Как минимум у Флорентино нет замены: Зинедин Зидан ждёт место в сборной Франции, а Хаби Алонсо не кинет «Байер» в январе. Так что следим, что придумает великий Анчелотти. Пока время ещё есть.

У Карло есть опции для усиления. Но он не даёт им игровое время:
Шанс «Реала» выйти из кризиса — скамейка. Анчелотти незаслуженно даёт ей мало шансов?
Шанс «Реала» выйти из кризиса — скамейка. Анчелотти незаслуженно даёт ей мало шансов?
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