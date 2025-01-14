Анчелотти в «Реале» — всё? Худший период тренера в клубе заставляет думать об отставке

Тяжелейший период у «Реала». В воскресенье команда второй раз в сезоне уступила «Барсе» в «класико». Хотя уступила – слабое слово. 2:5 – это не просто поражение. Тем более после 0:4 осенью в Примере. Да и по сезону стабильным выступление «Реала» не назвать. Ничьи с «Райо», «Атлетико», «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой», поражение от «Атлетика» и «Барсы», плюс слабое выступление в ЛЧ (там три поражения и 20-е место). С победами тоже бывает тяжеловато, хороший пример – матч с «Валенсией» в начале января). Так что логично, что вопросов к главному тренеру Карло Анчелотти становится всё больше.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Ужасный матч. От начала до конца. Я понимаю, насколько фанатам сейчас грустно. «Барселона» заслужила победу. Мбаппе был хорош, но остальным лучше забыть этот вечер. «Реал» вообще не играл, а задуманный план никак не воплотился на поле. Мы плохо оборонялись, это стало нашей проблемой. «Барса» слишком легко забивала голы, а мы плохо действовали как при высоком прессинге, так и в глубокой обороне. В перерыве я сказал, что для начала нужно попытаться играть в футбол, потому что в первом тайме мы вообще не делали этого. Можно уступать в матчах, но не так, как мы это сделали в первом тайме».

Конечно, сразу пошли слухи. Например, журналист Onda Cero Фернандо Бургос (не самый авторитетный источник, но всё же) сообщил, что если «Реал» уступит «Сельте» в 1/8 финала Кубка Испании, то Анчелотти уволят. А пост исполняющего обязанности главного тренера займёт Сантьяго Солари.

AS (тут уже доверия больше) выступает менее радикально, сообщая, что мадридцы пока не принимают решений по будущему Анчелотти. Однако внутри «Реала» запустился процесс по анализу ситуации. В течение этой недели пройдёт ряд встреч на высшем уровне, включая совет директоров. В «Мадриде», конечно, планируют узнать причину проблем и исправить положение. Журналист Феликс Диас подтверждает предстоящую встречу босса «Реала» Флорентино Переса с Анчелотти.

И да, к президенту мадридцев тоже есть вопросы. «Реал» по ходу сезона потерял несколько важных игроков: Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао выбыли из-за травмы крестообразных связок. Однако Перес не планирует трансферы. Как отмечает Onda Cero, «Реал» не выйдет на рынок зимой. Хотя наличие кадровых проблем очевидно. Если ранее Анчелотти идеально маскировал проблемы с травмами внутренними резервами, то сейчас трюк не проходит. Нужна помощь.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Но никто не снимает ответственности с Анчелотти. Карло проводит самый сложный сезон в должности тренера «Реала». Ещё никогда итальянец разом не сталкивался с таким количеством проблем. Да, ситуация со сложной адаптацией Килиана Мбаппе происходит по большей части из-за Переса. Именно президент «Реала» мечтал видеть француза в клубе. Анчелотти же ищет оптимальное место на поле для форварда. Но дело ведь не только в Мбаппе.

Конечно, болельщики «Реала» любят Карло. Тренер принёс клубу уже три трофея Лиги чемпионов и два золота Примеры. У итальянца есть право на ошибку, и даже несколько. И всё же важно признать: ещё никогда Анчелотти так часто не ошибался в Испании. И главное: не ошибался системно. «Полузащитник на позиции центрального защитника, вингер на фланге обороны, система, которая оставляет пробелы. Расположение «Реала» (в матче с «Барселоной». – Прим. «Чемпионата») на поле было крайне плохим. Это связано и с планом команды на игру, и с тактической схемой. Футболисты также не проявили должного рвения. «Реал» вышел на «класико» неподготовленным. И это произошло не только в этой игре. Это случается по ходу всего сезона в целом», — отмечается в материале испанской Marca.

Анчелотти упорно ставит на важные матчи Орельена Тчуамени в центр защиты. Эдер Милитао травмирован, Давид Алаба всё ещё восстанавливается после тяжёлого повреждения, поэтому француз составляет пару с Антонио Рюдигером. Однако Тчуамени – не профильный защитник, а опорный полузащитник. Да, Орельен способен «закрыть дыру» во встречах с середняками. Но против атаки уровня «Барселоны» возникают проблемы с позиционной обороной.

Какая альтернатива? Рауль Асенсио. Воспитанник «Реала» подтягивается к основе и, например, вышел в старте на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 21-летний испанец действует не идеально, но потенциал для роста всё ещё имеется. Да и Тчуамени в таком случае получает возможность сыграть на удобной позиции опорника. Оттуда Орельен способен эпизодически помогать паре центральных защитников и действовать эффективнее.

Также «Реал» испытывает большие проблемы на флангах обороны. Лукас Васкес – не профильный защитник. Благодаря своей работоспособности и альтруизму он освоил эту роль, однако в топ-матчах испанец нестабилен. Не хватает ему и скорости. Перес мечтает о трансфере Трента Александер-Арнольда (возможен только летом) и не собирается делать покупки. Карвахаль травмирован до конца сезона, так что Анчелотти нужны варианты. Альтернатива – перевод Федерико Вальверде на фланг защиты в важных матчах. В таком случае «Реал» потеряет крутую опцию в полузащите + уругваец также не является игроком обороны. Однако разница с Васкесом всё же имеется: Вальверде намного быстрее + прекрасен в любой роли, которую ему отводит Анчелотти.

Федерико Вальверде Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Непростая ситуация складывается и с левым флангом. Ферлан Менди после череды травм так и не вышел на топ-уровень. В конце 2024-го Анчелотти принял решение выпускать слева Эдуарду Камавинга (вышел во встречах Примеры с «Севильей» и «Валенсией»), однако Карло совсем не доверяет Франу Гарсии. Испанец – воспитанник «Реала», вернувшийся в клуб летом 2023-го. Но Анчелотти доверяет больше Менди (даже проблемному). Почему бы в трудный момент не попробовать Гарсию в качестве основного? Ответа пока нет.

Идём дальше. Ситуация с Мбаппе и Винисиусом выглядит трудноразрешимой. Оба футболиста тяготеют к левому флангу, откуда им удобнее выполнять привычные действия. По одиночке и француз, и бразилец ощущают себя комфортнее. А когда на поле оба, то кому-то приходится включать режим альтруиста. Мбаппе играет на позиции центрфорварда, которая для него не так комфортна. Сейчас Килиан выглядит убедительнее (в «класико» вовсе был лучшим в «Реале»), но первые месяцы получились совсем мрачными.

Ещё раз скажем, что эта ситуация создана Пересом, мечтавшем о Мбаппе в «Мадриде». Но и Анчелотти ещё не нашёл идеального баланса. Хотя Карло стал великим как раз благодаря тому, что умеет «сочетать несочетаемое», находя каждому удобное место.

Кризис «Реала» — одна из главных интриг второй части сезона. Вряд ли Перес психанёт и уволит Анчелотти в ближайшее время. Как минимум у Флорентино нет замены: Зинедин Зидан ждёт место в сборной Франции, а Хаби Алонсо не кинет «Байер» в январе. Так что следим, что придумает великий Анчелотти. Пока время ещё есть.