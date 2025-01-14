«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде

В 1990-х годах «Ротор» для российского футбола был как «Краснодар» сейчас. Те же нахальная атакующая игра, претензии на медали, регулярный «биток» на домашнем стадионе и симпатии по всей стране. Только иностранцев в той дивной команде не было — как, впрочем, и во всех остальных. А заправляли в атаке «Ротора» Веретенников, Есипов, Нидергаус — «олды» эту лихую тройку прекрасно помнят.

Дольше всех Волгограду прослужил Есипов. До 2016 года Валерий оставался рекордсменом всей РПЛ по количеству матчей за один клуб (349), пока не уступил это звание Акинфееву. Он же дальше товарищей продвинулся в роли главного тренера, но в последнее время пропал из виду. Мы разыскали легенду «Ротора» дома, в неспокойном сегодня Белгороде, и расспросили о жизни, работе и футболе. Душевно поговорили — не пожалейте времени. Таких искренних собеседников нечасто встретишь.

О чём расскажем:

Какая сейчас обстановка в Белгороде

— Как отметили Новый год?

— Всё хорошо. Съездили к родственникам жены в Горловку. Там отметили Новый год и вернулись домой, в Белгород.

— На столе был классический набор: оливье, шуба, шампанское?

— Набор-то стандартный, но ощущения были такие, будто икру ешь и красной рыбой заедаешь — настолько радушно нас встретили. Самое большое впечатление — сало. Просто сумасшедшее! Самогон под сало тоже был, как полагается (улыбается).

— Как город живёт?

— Понятно, что не вся инфраструктура работает, воду на два часа в день дают. Есть нюансы — СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») идёт. Но народ — добродушный. Храм в Горловке шикарный. Хороших впечатлений, несмотря ни на что, осталось больше, чем плохих.

— Домой без проблем добрались?

— Путь, конечно, нелёгкий. «Грады» слышали. Федеральные дороги — идеальные, а в самом городе — не очень. Но доехали нормально.

Валерий Есипов с женой и дочерью в машине Фото: Из личного архива Есипова

— А в Белгороде как обстановка?

— Летом было особенно громко. Беспилотники сейчас долетают и до Москвы, и до Раменского, и до Грозного, Волгограда. Вся страна так живёт. Иногда читаешь, что куда попало. Ну упадёт беспилотник — что поделаешь? Человек ко всему привыкает.

— Разве к этому можно привыкнуть?

— С неприятными ощущениями, но можно.

— Вам же Горюнов, бывший президент «Ротора», предлагал в Волгоград перебраться?

— Как только в Белгороде стало громко, позвонил: «Чего там сидишь? Собирай вещи, жену, детей и давай к нам в Волгоград». Я тоже его всегда жду: потише станет — пусть приезжает.

— Почему не поехали?

— На семейном совете так решили. Только дочка на три месяца уезжала в Ставрополь. А мы с супругой и собакой остались — куда мы поедем? Как-нибудь переживём.

— У вас частное хозяйство?

— Ой, у нас тут полный пакет: картошка, огурцы, помидоры, кабачки, перец, баклажаны, лук, морковь, свекла. Даже арбузы в этом году были. Надо же чем-то заниматься, пока работы нет. И чтобы было что на стол поставить, когда друзья приезжают: свежий помидорчик с огорода, огурчик, перчик. А что-то засолишь-закрутишь на зиму.

— Сам Горюнов как поживает?

— Не стареют душой ветераны! В сентябре Владимиру Дмитриевичу 75 исполнилось, но по-прежнему бодр и энергичен. Мы встречались в прошлом году, когда в Волгограде ретроматч проводился. На кухне — всё та же чистота и порядок. Он набрал группу детей, нанял двух тренеров и ведёт ребятишек. Двумя возрастами в первенстве области участвуют. Конечно, есть трудности, и футбольные, и финансовые. Но каждому бы такой дух, как у Горюнова!

— А в Белгороде в футбол играют?

— Команда мастеров играет в Старом Осколе. Такая же ситуация в Курске: «Авангард» в Орле принимает соперников. Практически по всей приграничной зоне похожая картина. У нас тут рядом Шебекино — шикарнейший, красивейший город с хорошей детской школой. Ребята оттуда живут сейчас кто где: Тула, Воронеж. Надеюсь, что скоро всё это закончится и все вернутся назад, в родные пенаты.

— Надежды не теряете?

— 100% так и будет. Без сомнения.

Где теперь звёзды незабываемого «Ротора» 1990-х

— 5 января Олегу Веретенникову 55 стукнуло. Поздравили многолетнего партнёра?

— Как раз был в дороге из Горловки. Связь там не берёт — только «Телеграм» кое-где пробивается. Сейчас Олег доедет до Китая, разберётся, что к чему. Обязательно позвоню и поздравлю.

— Удивило его назначение в «Шанхай»?

— Нет. Я удивился, что Слуцкий его сразу с собой в Китай не забрал. Они же вместе трудились в «Рубине». Наверное, были какие-то договорённости. А сейчас один из Березуцких уехал в Азербайджан, и Веретенников его заменил. Только рад за него. Это же хорошо, когда всё время работаешь. А тут — зарубежье, большая страна, клуб-лидер.

— Но в принципе вы на связи?

— Не всё время, но созваниваемся. Часто — нет, периодически — да.

— С кем из того «Ротора» остались наиболее тесные отношения?

— Мы очень хорошо дружили с Андреем Саморуковым, но потом у меня возникли семейные проблемы, развод, у него… Немножко разбежались в разные стороны. С Ромой Павлюченко созваниваемся, с Женей Алдониным, Захаром Дубенским, Пашей Могилевским, Мишей Мысиным — это уже поколение «двухтысячников». А из плеяды 1990-х даже не могу сказать, чтобы с кем-то прямо близок был. Я с Саморуковым дружил, Веретенников — с Сашей Беркетовым, царство небесное, Вова Нидергаус — с Саней Шмарко. Не может вся команда дружить. У всех же разные вкусы и интересы: кто-то любит на дискотеку сходить, кто-то — в бар, а кто-то — на рыбалку или охоту.

Футболисты «Ротора» в матче с «МЮ» Фото: Steve Morton/Getty Images

— Наиболее трагично из той плеяды сложились судьбы у Беркетова и Бахарева?

— Для меня Саша и Лёша были игроками высшей категории. Просто супер. Им бы жить да процветать. Всякое бывало, но получилось как получилось. Уверен, что, стань они тренерами, воспитали бы отличных футболистов, потому что сами были шикарными игроками.

— Почему, по-вашему, прославленный бомбардир Веретенников довольствуется в тренерстве ролями второго плана?

— Лучше бы этот вопрос напрямую Олегу задать. Надеюсь, он на меня не обидится, но вы представляете, чтобы все классные игроки были главными тренерами? Клубов не хватит (смеётся)! А потом кому-то просто помощником комфортнее работать, и он пользы в этой роли принесёт больше, чем главным. Каждый выбирает свою судьбу. Если бы Веретенников был плохим тренером, Слуцкий не брал бы его ассистентом, правильно? Когда помощники гармонично дополняют главного, такой штаб даёт результат. А Олег, думаю, ещё станет главным, когда время придёт.

— У вас есть представление, где сейчас Нидергаус?

— В Германии. Созваниваемся. У него всё хорошо: дети, внуки, занимается бизнесом, ездит на топ-матчи Лиги чемпионов. Так или иначе, остаётся в футболе.

— Жизнь удалась после «Ротора»?

— А чего ж ей не удаться? Володя в Израиле Кубок взял, в Казахстане чемпионом становился — попробуй тоже выиграть. Вот у нас Головин сколько проиграл в «Монако» — и никак титула не добьётся. А Сафонов — раз, и с первой попытки обладатель Суперкубка. И как вы думаете, у Головина удалась футбольная жизнь во Франции или нет?

— Смотря чем измерять.

— Вот-вот. Что брать за основу — количество игр или трофеев. Я, конечно, рад, что наш вратарь уже выиграл первый трофей в Европе, но надо ещё будет посмотреть, сколько он матчей за «ПСЖ» проведёт. У Саши-то за шесть с половиной лет их очень много набралось. Желаю ему ещё столько же в Европе отыграть. А вдруг возьмёт и выиграет Лигу Европы и Лигу чемпионов за два года? Может, у него накопительный эффект сработает: сейчас набирает обороты, а потом выстрелит?

— Разделяете досаду Мостового, что большие клубы не зовут великих футболистов?

— Я слышал Сашины высказывания, что он хочет в «Спартак», а его даже на стажировку не взяли. Мостовой — один из величайших футболистов, с кем мне пришлось хотя бы немножко в сборной поиграть. Почему его не зовут — для меня тоже загадка. Но Саша всё равно остаётся публичной личностью: в хоккей, в падел играет. Он вроде бы и везде, а команды нет. Наверное, хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки. Я на днях слушал интервью нашего прославленного спартача — он всё ругается, выступает, но говорит по справедливости.

— Ловчев?

— Точно. Он очень хорошие слова сказал: тренеры, которые чего-то добивались, начинали с детей, потом прошли Вторую лигу, Первую — было поступательное движение. Я и сам к этому прихожу, хотя детей не тренировал. До высшей лиги пока не добрался, но, надеюсь, это дело времени. Согласен с Ловчевым, что тренер на каждом этапе набивает шишки и через эти ошибки растёт. А сразу раз — и запрыгнуть в топ — я не знаю, кто способен. Может, если бы Саша стартовал со Второй лиги, через год-два через Первую попал бы в высшую. У него грандиозный опыт, он шикарный футболист — в стране таких единицы. Может, сам он не хочет с низов начинать — у него спросить лучше.

— У вас ведь тоже тренерская карьера пока складывается не очень гладко. Есть понимание — почему?

— Возможно, сам где-то виноват. Или нет суперагента, который тебя будет дальше толкать (смеётся). А так — вполне хорошая карьера, и она продолжается. С Курском мы за два года вошли в Первую лигу. Что не удержались, так я сразу предупреждал: с такими финансовыми возможностями не зацепимся. Меня не послушали. Естественно — вылет. Потом был Мурманск. Выиграли с «Севером» два Кубка Астории, в первенстве одно время шли наверху. Но опять финансы… А город мне очень понравился. Раньше думал: Заполярье, страшно. А оказалось — очень комфортно. И лететь недалеко: до Питера полтора часа, до Москвы — два. Белые ночи — красота. Зимой — да, холодно, но мы в это время в Петербурге базировались. И руководство всегда шло навстречу. Нет, у меня о «Севере» остались только самые тёплые воспоминания. Сейчас за ними смотрю, переживаю. КФК выигрывают-выигрывают, но даже во Вторую лигу никак не могут зайти. Хотел бы пожелать, чтобы руководство области обратило внимание на футбол. Там богатый регион, и не такие большие деньги нужны, чтобы содержать клуб во Второй лиге. В Заполярье должна быть команда, как всегда там была. Нельзя её бросать.

— Что насчёт остальных ваших клубов?

— Ой, Тамбов — вообще родной город. Если в Курске и Мурманске я собирал футболистов, то в Тамбове уже была готовая команда. Мы с Павлом Борисовичем Худяковым взяли только доктора и одного-двух игроков. Была задача — первое место. Начинали тяжело, и ребята ко мне притиралась, но потом разогнались. В Кубке прошли «Арсенал», который рвался в РПЛ, и впервые в истории «Тамбова» дошли до 1/16 финала. Там, правда, проиграли «Крыльям Советов», но я был благодарен их тренеру Веркотерену за то, что привёз основной состав. Для города, болельщиков это было большое событие. На пятитысячный стадион, по-моему, набилось в два раза больше людей. И мы играли здорово, дважды вели в счёте и только в конце уступили — 2:3. Нам даже премиальные за это поражение дали! Вообще, условия клубу тогда создавались шикарные — спасибо Сазонову, вице-губернатору области, и Худякову. Все в клубе жили одной целью — выходом в ФНЛ. И мы с первого захода задачу решили, туров за пять до финиша!

Валерий Есипов и Андрей Тихонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Но и тут в Первой лиге не удержались.

— Такая же история, как с Курском. Я Павлу Борисовичу говорил: этим составом можем сыграть туров 5-10. Пока ребята на кураже, они будут соответствовать уровню. Так и случилось: стартанули удачно, но потом пошли ничьи, поражения… Бывает. С приходом Андрея Викторовича Талалаева клуб приобрёл новых игроков — и «Тамбов» пошёл вверх, за несколько сезонов добрался до РПЛ. У людей снова был праздник. На это по-разному можно посмотреть. В становление условного «Краснодара» ведь тоже много тренеров внесло вклад: кто-то работал во Второй лиге, кто-то — в Первой, кто-то выводил команду в еврокубки, а кто-то борется за чемпионство. Здесь обижаться нельзя ни на кого. У каждого своя доля.

— Развал «Тамбова» для вас — боль?

— Конечно. Всех нюансов не знаю, так как уже не был в команде. Самая большая проблема — отсутствие стадиона, который соответствовал бы требованиям Премьер-Лиги. В Первой лиге команду поддерживали, а кто на тебя пойдёт в чужом городе? Думаю, морально ребятам было тяжело разрываться между Тамбовом и Саранском и играть на пустом стадионе. А каково болельщикам? Представьте, они всю жизнь ходили на команду, а она взяла и уехала из города! Люди тоже хотели видеть «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», а их этого праздника лишили. И команда в конце концов тоже сломалась.

— Возвращение в родной «Ротор» главным тренером оставило противоречивые впечатления?

— Туда я готов приезжать в любом статусе и состоянии. Это родной город, родные болельщики. Были нюансы, от которых никуда не денешься. Команду собирали за 20 дней до первенства. Финансы были на уровне. Единственное, никто не предупредил, что мы 14 первых матчей играем на выезде. Мы фактически жили в самолётах. Домашние матчи сначала проводили в Астрахани — это 500 км от Волгограда. Остальные игры переносили на чужие поля, пока стадион в Волгограде не допускали к ФНЛ. В первом матче после возвращения домой мы минимально уступили «Балтике», потом обыграли «Зенит-2», «Кубань». Обидное поражение от Нижнего свело на нет мою тренерскую карьеру в «Роторе».

— Незаслуженно?

— Вины с себя не снимаю, но сложно играть 14 матчей в гостях и только четыре — дома. Мы планировали провести перезагрузку команды после первой части сезона, но, к сожалению, до зимы не доработали. У меня не осталось претензий к клубу. От болельщиков не слышал грубого слова — всегда поддерживали. Это мой город, мне очень комфортно в нём.

Есть ли футбол в Крыму: кто играет, сколько платят

— Целых три заезда в Крым — это что, от безнадёги?

— Может, стоило мне после Волгограда дома посидеть, не спешить. А тут звонит друг: «Не хочешь в Феодосию съездить? Нужно команду в высшей крымской лиге удержать». Мне это показалось заманчивым — что-то совершенно новое. Поехал.

— И быстро разочаровались?

— Феодосия — хороший город, чтобы отдыхать, загорать. А там решили футболом заняться. Ребята были неплохие — некоторых я потом встречал и в Первой лиге России. Но руководитель «Кафы» считал футболистов рабами.

— В смысле?

— Как-то выдал уникальную фразу: «Я вас кормлю, вы здесь купаетесь, загораете, тренируетесь». Человек был убеждён, что футболисты должны за еду играть. Я за три месяца один раз получил зарплату, парни — где-то так же. Но я им сказал: раз приехали — нужно решить задачу. И мы в переходных матчах обыграли «Черноморец» Пятибратова, который сейчас в «Факеле». Остались в «вышке», но после этого я развернулся и уехал. Сказал, ноги моей там больше не будет.

— Но вскоре всё-таки вернулись.

— Позвали в ялтинский «Рубин». Опять-таки нужно было за три недели собрать команду. А кто поедет на 30-35 тысяч рублей в Крым, если в первенстве Краснодарского края платят в три раза больше? Сейчас-то зарплаты там приподнялись — тысяч до 50. И клуб развивается: шикарный стадион, свои болельщики, команда хорошо играет. Но я там не задержался: не везде всё складывается. А после был Белгород — особенная для меня история.

— Почему?

— У Олега Сергеева, кажется, лицензия закончилась, и меня пригласили на второй круг. Мы с ходу вылетели на первое место, потом был небольшой спад, а концовка опять получилась хорошая. И город сам по себе мне очень понравился. Мы как раз с женой искали дом. В Курске ни к одному варианту душа не лежала, а в Белгород за четыре месяца просто влюбились! Так и остались. Здесь шикарные места, а на стадион «Салют» я вообще прихожу, как к себе домой.

— Отчего же в команде не задержались?

— Вот вам пример для понимания: в 1993 году Владимир Максимович Сальков впервые в истории занял с «Ротором» второе место в чемпионате России. А уже в следующем его тура после 8-го заменили на Прокопенко. Как вы думаете, почему?

— Понятия не имею.

— А потому что Виктор Евгеньевич выводил команду в высшую лигу, и у него нормальные отношения были с Горюновым. Клуб хорошо играет, когда в тандеме президент — тренер есть хорошее взаимопонимание. За примерами далеко ходить не надо. Когда в Осетии президентом был Галазов, они с Газзаевым «Аланию» даже чемпионом делали. У Филатова с Сёминым в «Локо» прекрасные результаты были. Вот у Горюнова с Прокопенко такой же тандем сложился в «Роторе». А в Белгороде Кокорев с Навоченко в связке давали результат. И пусть работают, с моей стороны никаких обид. Здесь изначально всё было честно обговорено. Может быть, поэтому мы по сей день не опускаем глаз при встрече и за руку здороваемся.

— Но был же и третий заход в Крым?

— Вот он — самый правильный и лучший. Мне позвонил президент «Кызылташа»: «Валера, не хочешь в третий раз попробовать в Крыму?» Я сперва был категорически против: «Нет, хватит, даже не обсуждается». А потом жена говорит: «Ну что ты сидишь? Я же вижу, как скучаешь по футболу. Поедь, попробуй, не понравится — вернёшься». Я и поехал.

— На этот раз всё было по-другому?

— Игроков было мало, но зато времени до сезона — около двух месяцев. Что меня подкупило — это перспектива выхода во Вторую лигу России. И спонсор у клуба шикарный — завод «Крымсода». Зарплату платили день в день. Для Крыма — довольно-таки неплохие деньги. Мы взяли хороших футболистов, команда сложилась. Тот чемпионат, наверное, был сильнейшим под эгидой Крымского футбольного союза.

— Что имеете в виду?

— Изначально разговор был такой: три первых призёра идут во Вторую российскую лигу. В турнире участвовали монстры крымского футбола — «Таврия» (Симферополь) и «Севастополь». Плюс «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь). «Алустон», как и «Кызылташ», собирал команду под задачу выхода. Была ещё «Крымтеплица» — команда с фантастическими условиями, стадионом, базой, традициями. Они в своё время играли в первой украинской лиге. Короче, почти все клубы — с задачами. А мы в первом круге обыграли и «Таврию», и «Севастополь», и «Рубин», и Керчь.

— Но так никуда и не вышли.

— К сожалению! После первого круга во Вторую лигу перевели Ялту с третьего места и Севастополь — с четвёртого.

— А как же спортивный принцип?

— Не знаю, возможно, сказались политические или финансовые факторы. В любом случае сезон был фантастический. И руководство делало всё возможное, чтобы клуб процветал. Когда стало ясно, что больше никто никуда не выходит, группа футболистов уехала, рисунок игры поменялся. Но тот гандикап очков, который у нас был, позволил не напрягаясь остаться на втором месте. После двух первых поездок в Крым я думал, что больше никогда улыбаться не буду. В Феодосии был беспредел, в Ялте — не всё получилось, но в Бахчисарае мне очень понравилось работать. Мы по сей день на связи с руководством и ребятами. Это единственный клуб в Крыму, который я покидал с сожалением.

Валерий Есипов Фото: kzt.com.ru

— Вы дважды выигрывали тренером Вторую лигу. К РПЛ никогда не были близки?

— Был один вариант — не сложилось. Надеюсь, ещё получится — нельзя рук опускать.

— Без агента туда реально попасть?

— Вряд ли.

— У вас такой человек есть?

— Знакомых очень много, но пока не получается. Может, время ещё не пришло.

— Простите за нескромный вопрос: на что сейчас живёт легенда «Ротора»?

— Что-то мы, играя в футбол, покупали — в виде офисов, рынков. Теперь это сдаётся в аренду. Плюс жена работает. Виктор Евгеньевич [Прокопенко] хорошо говорил: «Когда очень много денег, за них могут убить. Мало — будешь бомжевать. Денег должно быть столько, чтобы хватало на жизнь и тебе за это ничего не было». По такому принципу я и живу.

— Хватает?

— Конечно. Но любой человек всегда хочет, чтобы было лучше.

Станет ли «Спартак» чемпионом и в чём польза европейского бана для РПЛ

— За чемпионатом России с какими чувствами наблюдаете?

— Какие-то команды интересно смотреть, какие-то — не очень. Думаю, у всех так.

— Есть за кого и за что зацепиться взглядом?

— У нас есть топ-команды — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо». Есть клубы поменьше — типа «Ростова», Самары, Махачкалы, «Акрона». Но все играют нестабильно, даже «Зенит». Одно время «Локо» так заиграл, что все заговорили, что это чуть ли не будущие чемпионы. А потом — раз — провал. Потом «Динамо» — провал. «Краснодар» — провал. ЦСКА тоже — вверх-вниз. Хотя бы радует, что есть семь команд, которые конкурируют за медали. В последнее время понравился «Спартак», хотя я за него ещё со времён «Ротора» не болею. Это же наш главный соперник был. Но признаю: в последних турах года на «Спартак» было любо-дорого смотреть. «Краснодар» в прошлом сезоне должен был становиться чемпионом. Но в нужный момент не сыграли правильно. И «Динамо» — так же, в последнем туре. «Зенит» более стабилен, как бы то ни было. Из-за спины выскочил — и снова чемпион. Здесь нужно говорить про тренерский штаб, который там работает. Мы с Сергеем Богданычем ещё играли друг против друга, а теперь он меня удивляет как тренер. К нему у меня симпатии. Думаю, тренировать команду миллионеров-профессионалов очень тяжело. А он из года в год находит для них мотивацию.

— Это удивляет?

— Конечно. Представляете, ты год-второй всё выиграл — как дальше мотивировать себя и команду? Это качество дорогого стоит.

— С какой из современных команд РПЛ сравнили бы «Ротор» 1990-х?

— Я тоже об этом думал. Чтобы выигрывать решающие матчи, команда должна пройти путь и хотя бы раз стать чемпионом, почувствовать этот вкус победы. «Спартак» — многолетний чемпион, и те игры, которые они должны были вытащить, они в 1990-х вытаскивали. А мы — не смогли. Клубу, который хочет стать чемпионом сейчас, тоже придётся этот путь преодолеть.

— Кто сейчас к этому ближе — «Краснодар» или «Динамо»?

— Я бы отдал симпатии «Динамо».

— Неожиданно. Почему?

— Там есть группа футболистов, которые мне очень нравятся. В «Краснодаре» тоже есть интересные ребята, но «Динамо», на мой взгляд, играет более ярко. Поэтому я за них.

— «Спартак» может выиграть чемпионат?

— Может. Если продолжат весной играть так, как в концовке 2024 года — станут чемпионами.

— Видите в современной РПЛ таких скоростных крайков, каким был Есипов?

— Слушайте, это было так давно. Да и при чём тут Есипов? Раньше в каждой команде были скоростные футболисты. Они и сейчас есть. Но тогда были умнейшие футболисты: Илюша Цымбаларь, Андрюша Пятницкий, Игорь Добровольский, Игорь Ледяхов — вся сборная такая была! В «Краснодаре» сегодня Сперцян такой, в «Динамо» — Тюкавин. В «Локомотиве» есть группа интересных ребят. Подход Карпина в «Ростове» мне импонирует. У него нет супердорогих футболистов — зато молодые растут. И команда до санкций боролась за медали! А посмотрите, как играет Махачкала: без звёзд, но выстроенная игра, все знают, куда бежать и что делать, все терпят. «Акрон» тоже неплох, а Дзюба снова «Зениту» забил победный. Чемпионат у нас своеобразный, и то, что многие выстреливают — очень хорошо.

Валерий Есипов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В целом ярких индивидуальностей стало поменьше?

— Нет, в каждом поколении есть свои звёзды, и играют они очень ярко.

— «Ротора» не хватает чемпионату России?

— Не только «Ротора». И «Алании» не хватает, и Новороссийска. Это же всё южный регион, и все команды играли в еврокубках.

— Вы всё так же считаете, что РПЛ без еврокубков не сильно пострадала?

— На эту тему я как-то говорил, и кому-то было обидно. Но повторюсь: я даже рад, что еврокубков у нас пока нет. Всё-таки в 1990-е и «Спартак», и «Ротор», и «Торпедо» там играли, и периодически неплохо. А теперь сравните с последней Лигой чемпионов «Зенита». Пару очков набрали. Зачем тогда вообще выходить в еврокубки?

— Молодые сейчас вам возразят: у него-то были «Манчестер Юнайтед», «Бордо», а у нас — нет.

— Да, возможности сравнить себя с лучшими клубами нет. Это плохо. Но пусть сейчас будет так. Есть промежуток времени, чтобы приподнять детские спортивные школы. Посмотрите, сколько молодых сейчас играет в «Урале», «Ростове», «Локомотиве», «Динамо». И у них есть возможность окрепнуть. Санкции — они же не только на футбол распространялись. Вот наши пловцы несколько лет не участвовали в международных турнирах. А как только допустили до чемпионата Европы в Венгрии — дали шороху! Это разве не приятно? Надеюсь, когда Россию допустят до еврокубков, у нас уже будет поколение футболистов, которое будет обыгрывать в том числе «Манчестер». Это дело времени. Я думаю, через год-два так и будет.

— Вы видите предпосылки к появлению этого поколения?

— Так уже в каждой команде есть ребята. В «Спартаке», «Локомотиве», «Ростове»…

— Но в «Спартаке» вся атака завязана на иностранцах.

— Такое можно и про «Зенит» сказать. В наше время их не было. Может быть, потому что детские школы работали хорошо.

— А сейчас они хорошо работают? Те, что в отдалении от Москвы.

— Вы знаете, как бы хорошо ни работали школы в Москве, пробиваются-то в основном ребята с периферии. Странно, правда?

— По-моему, наоборот, закономерно. Для многих из них это редкий социальный лифт.

— Это да. Парень с периферии понимает: если он не вырвется, то всю жизнь там и будет играть. У него есть шанс и есть стремление. А если москвич не заиграл в «Спартаке», он перейдёт в «Локомотив» или «Динамо» и при худшем раскладе устроится где-то в Первой лиге. Из глубинки же ребята, попав в тот же «Спартак», вгрызаются в свой шанс, потому что второго может не быть.

Почему Есипов не пошёл к Лобановскому, Романцеву и Сёмину

— Вас самого футболистом приглашали великие Лобановский, Романцев и Сёмин. За какой случай обиднее всего?

— Вообще ни за какой. Это предмет моей гордости! Меня и Козьмич, Иванов, лет семь приглашал в «Торпедо». Если тебя зовут такие топ-тренеры, значит, чего-то ты стоил.

— И ни об одном несостоявшемся переходе ни разу не жалели?

— Мне не на что обижаться. Мне комфортно было играть в Волгограде, всё устраивало. Как можно уйти из команды, где вы с ребятами с 20 лет вместе и перед каждым сезоном процентов на 80 уверен, что будешь в медалях и еврокубках? При этом Горюнов собирал нас всех с Первой лиги за минимальные деньги. Того же Олега — из Свердловска, меня — по сути, из Воронежа (я же в Киеве всего ничего побыл). Нидергаус и Жуненко из Алма-Аты приехали, Лёша Герасименко — из Краснодара, Нечай — из Таганрога. Наверное, единственным человеком, который пришёл в «Ротор» из высшей лиги, был Андрей Мананников. Остальные — из Первой союзной лиги. И мы все играли на протяжении семи лет, друг друга знали, понимали. Болельщики любили, руководители ценили — какой игрок о таком не мечтает?

— Кажется, по своим характеристикам вы идеально подходили под футбол Лобановского, нет?

— Два года меня в Киев приглашали, в 1996-м и 1997-м. А в 2000-м Виктор Евгеньевич позвонил из Донецка: «Валера, надо ехать в «Шахтёр».

— А вы что?

— Я не отказывался — ни от Киева, ни от Донецка. Но есть нюансы: взаимоотношения с президентом, главным тренером. У меня и ребёнок лежал в ожоговом центре в очень тяжёлом состоянии, и у брата был рак мочевого пузыря. Горюнов тогда очень помог. Как ты можешь этого человека предать? Если бы отпустил — я бы ушёл. Но Дмитриевич попросил остаться. Я и в 2001-м хотел уйти в «Локомотив», чтобы попробовать себя в Лиге чемпионов. Сёмин приезжал в Волгоград, я уже добро дал. Но всё-таки не уехал. Главное — это человеческие отношения. Если ты никого не предал, не сдал, то и совесть твоя чиста.

Валерий Есипов и Юрий Жирков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Неужели не обидно, что так и не стали чемпионом?

— Это единственное упущение, что нет золотой медали. Если сегодня у футболистов спросить: «Деньги или медаль?» — наверное, многие выберут деньги. А я отвечу: медаль. Это то, к чему стремишься всю жизнь. Мне матушка говорила: «Всех цветов в поле не сорвёшь». Так и деньги — приходящее и уходящее. Ты можешь проиграть всю жизнь в высшей лиге, но так и не стать мастером спорта. А медаль — это ещё выше. Это самое дорогое.

— Игроки вашего и более старшего поколения иногда приговаривают: «Раньше и пили, и играли. А сейчас не пьют и не играют». Подпишетесь?

— Подпишусь. Приведу другой пример: когда в 1990-е я пришёл в «Ротор», в команде не курили Бурлаченко, Царенко, Шмарко и Нидергаус. А когда в 2000-м пришла плеяда из интерната — Павлюченко, Алдонин, Романов, Гайдуков — в команде нас, курящих, было трое всего. Но в 1990-е мы за золото боролись, а тут — 9-10-е. Однако все эти молодые ребята были качественными футболистами, быстро освоились в «вышке» и потом долго и успешно выступали. И коллектив в 2000-е был более дружный, хотя денег платили меньше, зарплату то по шесть, то по девять месяцев не получали. Но никто не филонил даже на тренировке, не говоря уже об игре. Потом-то с нами рассчитались, но представьте, что было бы с современным «Спартаком», если бы игрокам не платили полгода?

— Бунт.

— Вот. А у нас никто не бунтовал. Спрашивали, конечно, а нам в ответ: «Ребята, подождите». И все терпели. Ты же играешь не за деньги — за медали.

— Сейчас-то ценности явно поменялись.

— Может быть, мы плохо учили. При Союзе киевляне дважды брали Кубок кубков, «Динамо» Тбилиси выигрывало. Люди из того поколения — Бессонов, Михайличенко — учили меня, молодого, уму-разуму. Может, мы молодых не доучили, и наша вина в этом есть?

— Сергей Юран мне красочно описывал, как его «старики» — Бессонов, Демьяненко — воспитывали в динамовской юности. У вас такое же было?

— Конечно. У нас ещё в Курске капитаном команды был Смирнов, царство небесное. Он тебе и затрещину, и подзатыльник мог дать. Там целая плеяда «стариков» была. Не дай бог сфилонишь на тренировке или в игре пас неточный отдашь — могли за ушко потрепать. Это нормальное явление. В Киеве я был недолго, но там играли Олег Лужный, Паша Яковенко. Это мы сейчас в нежной форме всё объясняем, а тогда всё было жёстче. Спустя время понимаешь, что тебя просто хотели научить, направить в правильное русло, чтобы дальше играл. А в «Роторе» 1990-х мы все были погодки. Когда двухтысячники пришли — уже я кричал, и возмущался, и затрещины давал. Но мы с ребятами дружим по сей день, вспоминаем эти истории с юмором.

— В Киеве вы застали Саленко и Леоненко. Кто из них был большим пивоманом?

— А я с ними за одним столом не сидел. Вот Цвейба меня приглашал в гости, на шашлыки. Компания собиралась серьёзная: Лужный, Заец, Шматоваленко, Яковенко.

Ахрик наливал мне самый большой стакан красного вина и говорил: «Валера, это от радиации». Встречаясь потом в сборной или на матчах чемпионата России, мы тепло вспоминали время, проведённое в киевском «Динамо». Цвейба, Ваня Яремчук — не только футболисты шикарные, но и учителя.

Валерий Есипов в национальной команде Фото: Neal Simpson/Getty Images

— Прокопенко часто вспоминаете?

— Практически каждый день. Это больше чем тренер — практически отец. Мы же все вместе время проводили после игр: охота, рыбалка.

— Его манчестерский перл про танк ушёл в фольклор. Были менее известные?

— Есть хороший фильм «Сердце тренера», Ахметов (владелец «Шахтёра». — Прим. Чемпионата) делал. В этой документалке собрали много высказываний Виктора Евгеньевича. Мне Прокопенко говорил: «Есипов, ты должен бежать так, чтобы номер от майки отрывался!»

— Прекрасно сказано.

— В том фильме у него корреспондент спрашивает: «Скажите, вы украинский тренер или российский?» А он: «Я — советский». Прокопенко на любую тему мог ярко высказаться. Есть одна история, характеризующая Евгеньича как педагога и психолога.

— Давайте.

— Играли в Бордо, вели 1:0, и на последней минуте судья «занёс» нарушение из-за пределов штрафной в штрафную. Проиграли — 1:2. Естественно, в раздевалке все разочарованы. У них Зидан, Витчге, Банкарель, но мы-то ни в чём не уступали! Сидим, головы повесили. Заходит Виктор Евгеньевич: «Я не могу понять, а что все такие грустные?» Кто-то буркнул: «Так 1:2 попали». Прокопенко и говорит: «Ребята, а вы представьте, что 0:2 проигрываете и на последней минуте забиваете гол. Какое у вас сейчас было бы настроение?» Мы как-то сразу приободрились. А он: «У нас ещё ответная игра впереди — поехали». Разрядил обстановку. Психолог был шикарный.

— Лоськов за пять лет до вас был близок к «Шахтёру» и чудом разминулся с эпицентром взрыва в Донецке. Какой самый большой экстрим в 1990-е был у вас?

— То время у многих ассоциируется с бандитизмом, криминалом, но я могу сказать, что у нас в Волгограде ни одной квартиры в 1990-е не вскрыли, ни одной машины не угнали. Если слово давали — держали. И я ни в какие тёмные истории ни разу не попадал. Была только раз интересная игра на «Уралмаше».

— Чем интересная?

— Выходим на матч: с одной стороны стоят местные вышибалы, с другой — наши, волгоградские. Все ребята серьёзные, в кожанках. И мы идём по этому коридору, друг на друга косимся. Ощущения были необычные… В 1999 или 2000 году была другая история, но это скорее не про криминал, а про отношение.

— Давайте.

— Ехали на дачу, и жена попросила по дороге купить сковородку. Притормозил на трассе у магазина, а дверь закрыть забыл. Возвращаюсь — барсетки нет. А в ней всё — ключи от трёх машин, от квартиры, паспорта, документы, деньги. Это было в два часа дня. В 11 вечера всё вернули — с гарантией, что и слепков с ключей не делалось.

— Горюнов порешал вопросы?

— Нет. Авторитетные люди. Мне сказали: «Если не залётные — не переживай». Нашли. Через несколько часов обрадовали: подойдёшь к такому-то месту и заберёшь барсетку.

— Как в кино.

— Это ещё не всё! Я спросил: «Ребята, что я должен?» Ответили: ящик водки. Не вопрос. А это было перед игрой с «Торпедо». Если не ошибаюсь, на 89-й я забиваю со штрафного, 1:0 выигрываем. После матча уточняю: куда водку-то везти? А мне говорят: «Ничего не нужно. Мы были на игре — ты свой долг отдал».