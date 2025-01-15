«Краснодар» — лидер зимы по трансферным слухам. Кого к ним только не отправляют!

Топ-клубы РПЛ удивительно тихо проводят январь. В прошлом году к середине месяца многие уже закупились и начали сборы в обновлённом составе. Сейчас ничего этого нет. А подписаниями занимаются либо середняки, либо аутсайдеры. Зато слухов – масса. Ещё одна странность в том, что со «Спартаком» или «Зенитом» связаны далеко не все из них. Визуальный лидер в этом отношении – действующий лидер РПЛ «Краснодар». С конца декабря, если верить различной информации, они уже могли расстаться с несколькими лидерами и пригласить минимум пять игроков.

Однако пока клуб объявил разве что об аренде нападающего Александра Кокшарова в «Пари НН». Возможно, это только начало?

Так кто может прийти в «Краснодар» зимой?

Начинаем загибать пальцы. Очевидно, что приоритетная задача клуба – усиление трёх позиций. Левый защитник, чтобы добавить конкуренции Оласе. Фланговый игрок атаки, ведь с Са и Батчи, даже если они в топ-форме, чемпионство выиграть не так уж и просто. Плюс возможный переход нападающего: по первой части сезона Смолова было тяжело назвать полноценной альтернативой Кордобе.

Теперь – информация. Первая фамилия, которая начала мелькать в контексте «Краснодара» – атакующий полузащитник «Интернасьоналя» Уэсли. Ещё в декабре бразильские медиа ежедневно обновляли данные о ходе якобы ведущихся переговоров. Фигурировали суммы в € 9-10 млн за переход. Но потом в один момент всё закончилось. Судя по всему, переговоры если и были, то не привели к позитивному финалу. Похоже, вопрос заключался в цене. Стороны просто не смогли договориться.

Следствие срыва – новая фамилия. 17 декабря «СЭ» сообщил о возобновившемся интересе клуба к Адемиру Сантосу из бразильской «Баии». Позже факт переговоров подтвердили и источники «Чемпионата». Интересно, что первая информация об интересе к нему от «Краснодара» появилась ещё в 2023-м. И с того момента каждый год одно и то же. Однако Адемир всё ещё очень далеко.

В том же декабре бразильский портал RTI Esporte проинформировал, что российский клуб присматривается к центральному полузащитнику «Гремио» Франко Кристальдо. По их информации, клуб предложил € 6 млн за 80% прав на игрока. Однако коллеги не поддержали слух. Он так и остался недокрученным.

Адемир Сантос и Франко Кристальдо Фото: Getty Images

Наступил январь – и мы услышали ещё несколько новых фамилий. Первая – Гастона Мартирены: это левый защитник, которого хотели купить у «Расинга». Потом в историю, судя по инсайдам, включился и «Зенит». Однако в любом случае игрок никому не достался. В Аргентине сообщили, что «Расинг» не устроила предложенная сумма и переговоры завершены.

Ещё одна фамилия защитника – Анхело Мартино. Sport24 сообщил, что «Краснодар» предложил € 1 млн аргентинскому «Ньюэллс Олд Бойз» за переход игрока, однако пока никаких официальных подтверждений с какой-либо стороны не получено. Хотя вариант интересный.

Анхело Мартино Фото: Mateo Occhi/Getty Images

Есть в этом круговороте и российская фамилия – Максима Осипенко. В том же декабре появилась информация, что парня готовы выкупить из «Ростова» с уточнением: переговоры осложняются нежеланием дончан отпускать лидера и сложностью коммуникации со спортивным директором Алексеем Рыскиным. Видимо, всё это очень тормозит возможный переход.

А кто — уйти?

По информации «Чемпионата», следующий очевидный претендент на выход — 20-летний защитник Георгий Арутюнян. В нынешнем сезоне у него 0 матчей в РПЛ, парень выходил только в Кубке России. И за сборную Армении. Желание сменить обстановку объяснимо. Парня хочет видеть у себя венгерская «Академия Пушкаша». По нашим данным, это будет полноценный трансфер.

Также наши источники утверждают, что турецкие клубы присматриваются к защитнику команды Диего Косте. Однако клуб не намерен его отпускать. Неудивительно, ведь тогда есть риск остаться без двух центральных защитников за пару месяцев. Ведь ранее сообщалось, что Витор Тормена не прочь сменить обстановку и перейти в «Трабзонспор», о чём он уже проинформировал руководство. Там вроде бы даже не против его отпустить. И сейчас ведутся переговоры. А вот потерять ещё и Косту – это слишком.

Витор Тормена Фото: fckrasnodar.ru

Кевин Кастаньо – ещё один претендент «на выход». Парень совсем мало играл в этом сезоне, перестал вызываться в сборную Колумбии и чувствует себя некомфортно в тактических идеях Мусаева. Один из вариантов – переход в «Ривер Плейт». Тем более там у «Краснодара» тоже может быть интерес. В том самом Пабло Солари, которого сейчас куда только не отправляют. Агент игрока подтвердил, что если «Краснодар» захочет приобрести атакующего полузащитника, то в сделку может быть включён как раз Кастаньо. Но пока движения в этом направлении нет.