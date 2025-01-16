От кого топ-клубы страдают в этом сезоне чаще всего. Главные «палачи» играют в АПЛ

В этом сезоне сразу несколько европейских команд неоднократно «кусали» топ-клубы. Правда, в основном это касается АПЛ. В наши список попали те, кто обыгрывал топов больше двух раз в нынешнем сезоне. Бонусом добавили один российский клуб. Естественно, учитывались только команды, которые сами не входят в число топов, а в расчёт принимались выступления во всех турнирах.

«Ньюкасл»

АПЛ

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:1

«Ньюкасл» — «Арсенал» — 1:0

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 0:2

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:2

Кубок лиги

«Ньюкасл» — «Челси» — 2:0

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 0:2

«Ньюкасл» нередко обыгрывает топов в этом сезоне Фото: Carl Recine/Getty Images

Дерзкая команда Эдди Хау регулярно доставляет проблемы топ-клубам Англии. Обыграть «Тоттенхэм» два раза в АПЛ? Сделано. Обыграть «Арсенал» два раза за сезон? Пожалуйста. Для «Ньюкасла» не имеет значения, где побеждать в матчах с топами. Он трижды обыгрывал соперников дома и трижды — на выезде. Команда взлетела на пятое место в АПЛ (до второго — пять очков), а чтобы пройти в финал Кубка лиги, ей достаточно не уступить дома «Арсеналу» с разницей более чем в один мяч.

Ещё обращает на себя внимание тот факт, что в победных матчах с топ-клубами «Ньюкасл» очень мало пропускает. Два гола в шести встречах — как вам такое? Кстати, «Ньюкасл» кошмарил топ-соперников и в прошлом сезоне. Правда, делал это на своём поле. Он обыграл в АПЛ «Арсенал» (1:0), «Челси» (4:1), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Тоттенхэм» (4:0). Думаете, это всё? Нет. «Ньюкасл» одолел «Манчестер Сити» (1:0) в 1/16 финала Кубка лиги, а в следующем раунде раскромсал на выезде «МЮ» (3:0).

«Борнмут»

АПЛ

«Борнмут» — «Арсенал» — 2:0

«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 2:1

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 1:0

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 0:3

Ещё одна команда АПЛ, которая взобралась относительно высоко (седьмое место в таблице). И «Борнмут» знает, как обыгрывать топов. Сначала команда Андони Ираолы «прибивала» ведущие команды исключительно на своём поле. От неё пострадали и «Арсенал», и «Ман Сити», и «Тоттенхэм». А в конце 2024 года «Борнмут» раскатал «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 3:0. Антуан Семеньо, Джастин Клюйверт и Деан Хёйсен — сразу три футболиста «Борнмута» забивали по два мяча в четырёх победных встречах с топами.

«Борнмут» трижды обыграл топов на своём поле и один раз — на выезде Фото: James Gill/Getty Images

В этом сезоне команда набрала больше очков, чем «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». А «Манчестер Сити» опережает «Борнмут» всего на одно очко. В прошлом сезоне «Борнмут» победил в матчах с топ-клубами всего один раз — разгромил «МЮ» на выезде (3:0).

«Ноттингем Форест»

АПЛ

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 0:1

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 2:3

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 1:0

«Ноттингем Форест» — одно из открытий сезона в АПЛ Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Ноттингем» — вторая команда чемпионата Англии. Нет, это не шутка. Единственная команда, обыгравшая «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ. И это опять не розыгрыш. Более того, «Ноттингем» победил и на «Энфилде», и на «Олд Траффорд». Команду можно смело назвать главным открытием сезона в АПЛ. Кстати, «Ноттингем» пропускает в АПЛ на уровне «Ливерпуля» — по 20 мячей. Лучший результат у «Арсенала» — 18.

Кстати, «Ноттингем» одержал всего девять побед за весь прошлый сезон в чемпионате Англии. Но топ-клубы пострадали от него дважды. «Челси» проиграл дома (0:1), а «МЮ» — в гостях (1:2). Любопытно, что «Ноттингем» набрал в нынешнем сезоне уже больше очков (41), чем в прошлом сезоне (36, но четыре очка сняли по решению местной федерации футбола). Кстати, 14 января «Ноттингем» снова отобрал очки у «Ливерпуля» — 1:1.

«Брайтон»

АПЛ

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

«Брайтон» — «Тоттенхэм» — 3:2

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 2:1

«Брайтон» обыграл в этом сезоне оба клуба из Манчестера Фото: Adam Davy/Getty Images

Этот клуб обыграл трёх топов. Но пока команда справляется с такими соперниками только на своём поле. Если «Брайтон» обыгрывает топ-клуб, то делает это эпично. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 90+5-й минуте, «Тоттенхэм» влетел после того, как вёл в счёте с разницей в два мяча. В матче с «Сити» «Брайтон» превратил 0:1 в 2:1 благодаря голам на 78-й и 83-й минутах. Похоже, у команды всё в порядке с характером. С другой стороны, «Брайтон» не побеждает в чемпионате Англии на протяжении восьми встреч. Сейчас команда находится на 11-м месте в АПЛ — выше, чем «Тоттенхэм» и «МЮ». Любопытно, что «Брайтон» одержал шесть побед в этом сезоне АПЛ. Три — в матчах с топами.

«Астон Вилла»

АПЛ

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1

ЛЧ

«Астон Вилла» — «Бавария» — 1:0

«РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» — 2:3

«Астон Вилла» обыграла и «Ман Сити», и «Баварию» Фото: Joe Prior/Getty Images

Команда Унаи Эмери одержала две из трёх побед над топами в Лиге чемпионов (мы считаем «РБ Лейпциг» топ-клубом Германии). В обоих случаях он оформляла победный гол в концовке встречи. Джон Дуран забивал в каждом из трёх матчей, в которых «Астон Вилла» обыгрывала топ-клубы. Пока команда из Бирмингема располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Англии, хотя до четвёртого места всего пять очков. С другой стороны, «Вилла» очень прилично смотрится в Лиге чемпионов. Четыре победы в шести встречах, пятое место в таблице, всего три пропущенных мяча. Интересно, не помешает ли выступление в нескольких турнирах команде Эмери добиться хорошего результата в АПЛ?

Кто ещё заслуживает упоминания

Английские команды — главные специалисты по победам в матчах с топами. В других лигах в этом плане всё гораздо скромнее. К примеру, в Испании ни один клуб не одержал три победы в играх с топ-командами. В Германии приличную форму набрал «Майнц». Команда забралась на пятое место в таблице Бундеслиги, а ещё обыграла и дортмундскую «Боруссию» (3:1), и «Баварию» (1:0). Неплохо! Две победы в матчах с топами одержал и «Вольфсбург». Он разгромил «РБ Лейпциг» (5:1) в Бундеслиге и справился с «Боруссией» (1:0) в Кубке Германии. Две победы в активе и у «Штутгарта». Разгромил «Боруссию» (5:1) в чемпионате и одолел «Ювентус» (1:0) в Лиге чемпионов. В Италии две победы одержал «Лацио». Любопытно, что римляне в обоих случаях одолели «Наполи». Сначала в Кубке (3:1), а потом — в Серии А (1:0). Во Франции никому не удалось трижды обыграть топ-клубы.

Бонус: «Ростов»

РПЛ

ЦСКА — «Ростов» — 1:2

Кубок России

«Спартак» — «Ростов» — 0:1

«Ростов» — «Спартак» — 2:1

«Ростов» дважды в сезоне обыграл «Спартак» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главный палач топ-клубов в России. По крайней мере, это касается первой части сезона. «Ростов» дважды обыграл «Спартак» в Кубке России и в обоих случаях сделал это с минимальным счётом. И, конечно, все мы помним камбэк команды Валерия Карпина в игре РПЛ с ЦСКА. Донской клуб проиграл первый тайм, а потом ответил дуплетом ближе к концу встречи. Тогда сработала замена тренера — Егор Голенков дважды огорчил вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Впрочем, «Ростов» довольно часто уступает топ-клубам в чемпионате.