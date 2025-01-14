Забыли, что Ионов взял главный трофей в карьере в 17? Играл с «Зенитом» ещё в Кубке УЕФА!

Алексей Ионов попрощался с карьерой футболиста. Сначала «Урал» объявил об уходе игрока. Потом президент клуба Григорий Иванов заявил, что решение о расторжении контракта принял сам Алексей. Чуть позже Ионов сообщил о завершении карьеры. Мало кто помнит, но в карьере Алексея есть победа в Кубке УЕФА.

В 2008 году «Зенит» стал вторым российским клубом, поднявшим над головой еврокубковый трофей. 17 лет назад сине-бело-голубые обыграли шотландский «Рейнджерс» (2:0), забив два мяча в концовке. В заявке «Зенита» на игру оказался интересный персонаж. Алексей Ионов, 19 лет, 57-й номер. На поле он так и не вышел, зато разделил радость с одноклубниками после финального свистка.

«Зенит» начал поход к трофею в августе 2007 года, когда легко убрал с дороги словацкий «ВиОн» в квалификации — 2:0 и 3:0. Главный тренер российского клуба Дик Адвокат выпустил тогда ещё 18-летнего Ионова на 15 минут в первом матче. Алексей не подвёл — забил мяч в добавленное время. Через две недели Ионову и вовсе доверили место в основном составе. Он вышел на поле «Петровского» вместе с Александром Анюковым, Анатолием Тимощуком, Константином Зыряновым, Игорем Денисовым, Павлом Погребняком. На этот раз Ионов не забил, но отыграл ответную встречу целиком.

На групповом этапе (тогда команды проводили по четыре матча) Ионов дважды не попал в заявку, один раз просидел всю игру в запасе и получил всего 18 минут в матче с «Нюрнбергом». Ионов вышел на поле при счёте 0:1, но уже через шесть минут «Зенит» вышел вперёд. Второй гол оформил сам Алексей — воспользовался передачей Андрея Аршавина. Жаль, что «Зенит» не удержал победу — матч завершился со счётом 2:2. В плей-офф Ионов почти не играл. Его регулярно включали в заявку, но парень сидел в запасе. Выпустили только на одну минуту в легендарной игре с «Баварией» (4:0). Впрочем, при том подборе футболистов, что был в «Зените», молодому футболисту было тяжело рассчитывать на большие минуты.

Алексей Ионов победил с «Зенитом» в Кубке УЕФА, РПЛ, Кубке России и Суперкубке страны Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В сезоне-2008 (РПЛ тогда ещё не перешла на систему «осень-весна») Ионов отбегал всего пять встреч в чемпионате. Суммарно он провёл на поле 51 минуту. И если в первом круге парня выпустили на замену четыре раза, то во втором — только в Перми. На том отрезке Ионов гораздо чаще играл в МФЛ — 19 матчей, шесть голов за вторую команду «Зенита».

Алексей ушёл из «Зенита» в начале 2012 года — подписал контракт с «Кубанью». Перед этим Ионов пару раз громко заявил о себе. Сначала забил победный мяч ЦСКА в Суперкубке (1:0). 18 минут — столько потребовалось молодому футболисту, чтобы отличиться после выхода на замену. Через полтора месяца Алексей забил дебютный мяч за «Зенит» в РПЛ, а спустя ещё два — установил клубный рекорд. Забил на 12-й секунде встречи с «Ростовом» — на тот момент это был самый быстрый гол в новейшей истории «Зенита». Спустя несколько лет Сердар Азмун превзошёл достижение Ионова на одну секунду.

«Вернусь ли в «Зенит» когда-нибудь, сейчас даже загадывать не хочу. Как бы то ни было, в моей памяти навсегда останется победа в Кубке УЕФА. И тот самый быстрый в истории клуба гол, который я на «Петровском» забил «Ростову», — говорил Ионов после переезда в «Кубань». В «Зенит» он так больше и не вернулся.

Самым успешным с точки зрения статистики для Алексея оказался сезон-2014/2015. Тогда он забил 13 мячей за московское «Динамо» (девять — в РПЛ, четыре — в Лиге Европы). Алексей поиграл в еврокубках за пять разных клубов («Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар») и провёл суммарно на поле 1779 минут (восемь голов, два результативных паса).

Алексей Ионов в форме сборной России Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ионов отыграл 39 матчей за сборную России. Самый памятный для Алексея — товарняк с чехами в сентябре 2018 года. Тогда и команда разгромила соперника (5:1), и Ионов отгрузил двушку. Первый и единственный дубль Алексея в составе сборной. Ещё он дважды забивал в квалификации Евро-2020, но тогда в соперниках были не самые сильные Кипр и Сан-Марино. Заключительную встречу за сборную Ионов провёл в ноябре 2021 года. Та самая игра с хорватами, которую не хочется вспоминать.

Ионов — последний футболист из состава «Зенита», победившего в Кубке УЕФА, кто завершил карьеру (речь о тех, кто был в заявке на финальный матч). Алексей уже сообщил, что планирует заняться тренерской деятельностью. Пожелаем ему удачи!