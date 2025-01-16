Рекордные зимние окна в РПЛ. Однажды на трансферы потратили всего € 6 млн!

На трансферном рынке России пока тишь на гладь – минимум подписаний. Тем не менее ждём интересных покупок от «Спартака», «Зенита» и других топ-клубов по ходу сборов. Вообще, зимние окна в РПЛ поменяли своё содержание после перехода нашего чемпионата с сезона-2012/2013 на систему «осень-весна». Теперь команды рассматривают усиление состава с прицелом прежде всего на короткий финишный отрезок, а не на целый год. Едва ли зимнее окно 2025-го будет рекордным, но не случится ли антирекорд? Всё возможно! Вспоминаем, сколько тратили участники РПЛ на новичков в январе-феврале за последние 12 лет.

Самые затратные зимние окна в РПЛ

Сезон-2012/2013 – на трансферы ушло € 111,8 млн

Первое зимнее окно после перехода чемпионата России на систему «осень-весна» и остаётся до сих пор самым затратным. Команды как с цепи сорвались, желая усилиться перед решающим отрезком сезона. Тогда общими усилиями потратили более сотни миллионов в евро.

Главным игроком на рынке в тот период был отнюдь не «Зенит». Самую дорогую покупку сделал боровшийся за чемпионство «Анжи», который занимал второе место перед зимней паузой и отставал на два очка от лидера ЦСКА. Разбогатевший благодаря Сулейману Керимову южный клуб выложил € 35 млн за вингера «Шахтёра» Виллиана. Впрочем, приход бразильца не помог «Анжи» взять даже серебро.

Виллиан в «Анжи» Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

Достаточно крупное подписание совершил и «Рубин». Казанский клуб не пожалел € 12 млн, чтобы заполучить опорного полузащитника «Ренна» Янна М’Вила. «Рубин» ушёл на зимний перерыв на седьмом месте и пытался при помощи новичков зацепиться за зону еврокубков.

В топ-5 тогда вошли также трансферы Юры Мовсисяна в «Спартак» (€ 7 млн), Луиша Нету в «Зенит» (€ 6,5 млн) и Вагнера Лава, вернувшегося в ЦСКА из Бразилии (€ 6 млн).

Сезон-2021/2022 – на трансферы ушло € 80,7 млн

Подобных зимних окон с тех пор не было. После этого больше всего участники РПЛ потратили на новичков в январе-феврале 2022-го. Что самое обидное, как раз перед тем, как ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Самый дорогой трансфер три года назад совершил «Зенит», заплативший € 25 млн, по данным Transfermarkt, «Интернасьоналу» за Юри Алберто. Нападающий всего полгода провёл в РПЛ, выиграл чемпионский титул и отказался возвращаться в Россию. В итоге «Зенит» вынужден был провести многосторонний обмен, чтобы деньги не улетели в трубу.

Юри Алберто в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Остальные сделки оказались менее крупными. «Спартак» и «Краснодар» отдали по € 8 млн соответственно за нападающего Шамара Николсона и защитника Хуниора Алонсо. Клуб Сергея Галицкого приобрёл ещё за € 6 млн норвежского форварда Эрика Ботхейма, сыгравшего ровно… 0 матчей за «быков». «Локомотив» выложил € 5 млн за нападающего Яна Кухту, а летевший к очередному чемпионству «Зенит» – столько же за защитника Арсена Адамова.

Сезон-2023/2024 – на трансферы ушло € 68,9 млн

В тройку самых «щедрых» попало также прошлое зимнее окно. Год назад клубы РПЛ совместными усилиями оставили на рынке почти € 70 млн. Тогда на рынке доминировал «Зенит», ушедший на перерыв в двух очках отставания от «Краснодара» и очень не хотевший отдавать титул.

Петербургский клуб совершил крупнейшую покупку – забрал Артура из «Палмейраса» за € 15 млн. Интересно, что бразильский вингер в конце концов и стал автором «золотого» гола. Тем не менее Артур не заиграл до сих пор в Санкт-Петербурге так, как ждали.

Артур в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторым по стоимости стал переход в «Спартак» нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» за € 13 млн. Сначала эта сделка выглядела как огромный провал, а в этом сезоне – как гигантский успех. Ещё «Зенит» отдал € 9 млн за вингера Педро и € 5 млн – за защитника Нино, а «Краснодар» – € 7,3 млн – за полузащитника Кевина Кастаньо. Однако колумбиец не помог «быкам» удержаться на вершине.

Самые «скупые» зимние окна в РПЛ

Сезон-2019/2020 – на трансферы ушло € 19,5 млн

Топ-3 самых «скупых» при системе «осень-весна» открывает зимнее окно пятилетней давности. В январе-феврале 2020 года клубы РПЛ заплатили за новичков около € 20 млн. Меньше, чем «Анжи» за Виллиана или «Зенит» – за Юри Алберто в рекордные сезоны!

Тогда по большому счёту был сделан только один крупный трансфер: боровшийся за выживание «Рубин» не побоялся отдать за «проблемного» нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева € 7 млн. Сказать, что это подписание стало ошибкой, значит не сказать ничего. Ужасный фейл!

Иван Игнатьев в «Рубине» Фото: РИА Новости

В то зимнее окно случились ещё всего два миллионных трансфера. Причём оба оформило «Динамо». Московский клуб выкупил левого защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева за € 4,3 млн, а нападающего «Млады-Болеслав» Николая Комличенко – за € 3,5 млн.

Сезон-2020/2021 – на трансферы ушло € 17,1 млн

На следующий год клубы РПЛ потратили ещё меньше. Как будто копили силы на 2022-й, когда раскидали сразу € 80 млн. Лидером того зимнего окна стал «Спартак», преследовавший «Зенит» и ЦСКА в чемпионской гонке.

Московский клуб вернул из «Аякса» Квинси Промеса. Чтобы возвращение нидерландца состоялось, пришлось заплатить € 8,5 млн. «Спартак» с Промесом до золота не дотянулся, но финишировал вторым.

Квинси Промес в «Спартаке» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Трансфер Квинси был одним из трёх, стоивших дороже миллиона. В то же время «Локомотив» заплатил € 2,5 млн за бразильского защитника «Бордо» Пабло, а ЦСКА – € 1,5 млн – за норвежского полузащитника Эмиля Бохинена. Эти двое, в отличие от нидерландца из «Спартака», не оставили глубокого следа в РПЛ.

Сезон-2014/2015 – на трансферы ушло € 6,2 млн

Зимнее окно 2015-го получилось уникальным, если сравнивать с остальными за последние 12 лет. Клубы РПЛ внезапно включили режим мощной экономии и почти проигнорировали трансферный рынок. Отдали только € 6,2 млн на всех, что было бы мало даже для одного «Зенита» или «Спартака».

Самую дорогую покупку того зимнего окна совершил «Локомотив», не пожалевший € 3,2 млн за нападающего «Партизана» Петара Шкулетича. Жизнь показала, что железнодорожникам необязательно было проворачивать этот трансфер. «Локо» перед перерывом занимал пятое место, а финишировал седьмым, и серб не стал звездой команды.

Петар Шкулетич в «Локомотиве» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Находившийся на дне таблицы «Ростов» арендовал Артёма Дзюбу у «Спартака» за € 1 млн. Центрфорвард помог ростовчанам выжить в элите, но не сказать чтобы внёс большой вклад в счастливый финал. Остальные трансферы не потянули и на миллион.

К слову, с точки зрения трансферного баланса лучшим было зимнее окно 2017 года, когда клубы РПЛ заработали на € 24,6 млн больше, чем потратили (€ 57,9 млн против € 33,3 млн). А худшее отрицательное сальдо у рекордного зимнего окна сезона-2012/2013 – минус € 68,5 млн.