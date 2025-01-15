Самый невезучий топ-футболист в Европе прямо сейчас

Что вы знаете о невезении? Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур расскажет об этом многое. В последние пару лет проблемы преследуют уругвайца: от травм до бана за высказывания. Кажется, мы нашли самого «проблемного» топ-футболиста.

В январе 2022 года Бентанкур перебрался из «Ювентуса» в «Тоттенхэм». Неожиданное решение, учитывая статус Родриго: в Турине полузащитник находился не на последних ролях. Да и на тот момент уругвайцу было всего 24 года — самый расцвет. Однако тренера «Юве» Массимилано Аллегри не до конца устраивала игра Бентанкура. Поэтому боссы туринцев приняли предложение «Тоттенхэма», который всего за € 19 млн заполучил Родриго.

Родриго Бентанкур полузащитник «Тоттенхэма» «Это великий клуб с отличными игроками. Я был счастлив, когда узнал об интересе «Тоттенхэма». Это огромное удовольствие и честь — представлять эту команду. Всё случилось, когда я был в сборной, поэтому не ожидал ничего подобного. Это было удивительно, но я счастлив быть в «Тоттенхэме».



Первый год у Бентанкура в Лондоне получился удачным. Тренер Антонио Конте доверял футболисту, и тот стал одним из лидеров «Тоттенхэма». Большинство матчей Родриго проводил полностью. Уругваец не так часто травмировался, да и вылетал всего на пару игр.

Но в феврале 2023 года Бентанкура поджидало первое серьёзное испытание. В матче 23-го тура АПЛ с «Лестером» он получил травму левого колена. После обследования пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о диагнозе — разрыв передней крестообразной связки. Родриго предстояли операция и минимум полгода реабилитации.

Травма Родриго Бентанкура в феврале 2023 года Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Бентанкур восстановился достаточно быстро, примерно за семь месяцев. Уже в конце октября он вышел на поле. Новый тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу верил в Родриго так же, как и предшественник Конте. Уругваец провёл три матча в АПЛ, но в четвёртой встрече с «Астон Виллой» порвал связки голеностопа. Sky Sports сообщал, что уругваец пропустит как минимум 10 недель. Обошлось: Бентанкур вернулся на поле спустя месяц.

До конца сезона-2023/2024 Родриго не пропустил ни одного матча «Тоттенхэма». «Кресты» забылись, все проблемы остались позади. Но есть нюанс. В марте 2024-го Бентанкур рассказал, что играет со сломанным пальцем на ноге. «Я сломал его две или три недели назад, но играю всё так же. Я сломал фалангу пальца. Мне нужно было сделать паузу на три или четыре недели, чтобы она срослась, но это невозможно. Это было перед игрой с «Кристал Пэлас» на тренировке, но сейчас я уже восстанавливаюсь. На разминке забываю об этом», — сказал Родриго в эфире уругвайской телепередачи Polideportivo.

Старт сезона-2024/2025 — новая беда. 20 августа Бентанкур получил травму в матче с «Лестером» (как и в феврале 2023-го). На этот раз Родриго столкнулся в верховом единоборстве с Иссааку Фатаву. Уругваец остался лежать на газоне: со стороны показалось, что футболист «Тоттенхэма» потерял сознание. Но затем Бентанкур всё же сел, а медперсонал клуба дал ему кислородную маску. С поля Родриго унесли на носилках. К счастью, с игроком не произошло больших неприятностей. Он пропустил всего одну встречу «Тоттенхэма» и вернулся к 3-му туру.

Родриго Бентанкура уносят с кислородной маской Фото: Darren Walsh/Getty Images

Параллельно разгорался ещё один скандал с Бентанкуром. Летом в соцсетях появился отрывок из интервью игрока уругвайскому каналу Canal10. Ведущий попросил у Родриго футболку его партнёра по «Тоттенхэму». Бентанкур предложил комплект Сон Хын Мина и с улыбкой сказал: «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они все выглядят одинаково».

Видео тут же стало вирусным в соцсетях. Многие пользователи разглядели в этом проявление расизма. Естественно, Родриго опубликовал сообщение с извинениями: «Брат, Сонни! Я приношу свои извинения за произошедшее. Это просто плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я бы никогда не проявил неуважения к тебе и не причинил боль. Я люблю тебя, брат!»

Сон Хын Мин и Родриго Бентанкур Фото: Julian Finney/Getty Images

Футбольная ассоциация Англии в начале осени открыла расследование и обвинила Бентанкура в неподобающем поведении, а также использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному либо расовому признаку». Сон заступился за своего партнёра: «Мы с Бентанкуром поговорили. Он совершил ошибку и знает это. Родриго никогда не стал бы намеренно говорить что-то обидное. Мы братья. Ничего не изменилось. У нас был отпуск. Я сидел дома и даже не понял, что происходит. Бентанкур отправил мне длинное сообщение, было видно, что оно шло от сердца. Ему было очень стыдно. Он чуть не заплакал, когда извинялся. Ему было жаль. Все мы люди и совершаем ошибки — остаётся учиться на них. Он всё понимает, ничего страшного».

Однако в ноябре Бентанкур всё же получил дисквалификацию сразу на семь матчей плюс штраф в размере £ 100 тыс. Раскаяние и поддержка от «пострадавшего» Сона не помогли. Невезение — верный спутник Родриго в Англии.

Ангелос Постекоглу главный тренер «Тоттенхэма» «Я всегда говорил, что Бентанкур совершил ошибку, а мы примем наказание. Но мы считаем, что дисквалификация на семь матчей слишком сурова. «Тоттенхэм» подал апелляцию, это наше право. Вот и всё. Знаю, что в наши дни люди хотят сжигать других на костре, но, как я постоянно говорю, часть процесса заключается в осознании. Когда кто-то совершает ошибку и получает наказание, часть этого процесса — воспитательная. Надеюсь, люди поймут, что Родриго движется вперёд».



Уругваец отбыл семиматчевую дисквалификацию и вернулся в состав. Правда, быстро схватил новую карточку и получил дисквалификацию, но это ладно. Наступил 2025 год. Что было дальше? Верно, новая неприятная история. В начале первого полуфинала Кубка лиги с «Ливерпулем» за Родриго стало страшно.

На шестой минуте «Тоттенхэм» подавал угловой: Бентанкур оторвался от опеки и сделал рывок в сторону летящего мяча. Игрок прыгнул, но неудачно пробил головой и рухнул на газон. Естественно, матч остановили, а Бентанкура унесли с поля на носилках. Что случилось: инсульт, проблемы с сердцем, перелом ключицы (он неудачно приземлился на руку) или что-то ещё? Ответов не было. «Мы подтверждаем, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», — поделилась хорошей новостью пресс-служба «Тоттенхэма».

Через пару часов на связь вышел уже сам Бентанкур. «Всё хорошо, парни! Спасибо за ваши сообщения! С победой!» — написал уругваец. Через пару дней Постекоглу развеял худшие опасения: «Хорошие новости. Бентанкур был в больнице и провёл все тесты, чтобы убедиться, что всё в порядке. Он вернулся домой, с ним всё хорошо. Мы, конечно, следуем протоколам лечения. Он пропустит пару недель, в течение которых нужно убедиться, что всё в норме. У Бентанкура случилось сотрясение мозга, но не более того».

Надеемся, в 2025 году уругваец больше не испытает проблем. Сколько можно!