Помните английского таланта «Челси» в «Локо»? Сейчас его хотят топ-клубы Европы!

Помните Тино Анджорина? Он приезжал в Россию на полгода, но не оставил глубокого следа в РПЛ. Зато теперь на этого парня нацелены топ-клубы Италии. По информации инсайдера Николо Скиры, 23-летнего полузащитника пытаются подписать «Аталанта», «Наполи» и «Торино», а Calciomercato сообщает, что англичанином интересуется «Ювентус». Похоже, воспитанник «Челси» начал оправдывать авансы, которые выдавались ему ещё перед трансфером в «Локомотив».

Анджорин появился в московском клубе в сентябре 2021 года, когда Томас Цорн и Ральф Рангник задумали превратить «Локомотив» в российский «Ред Булл Зальцбург». Полузащитника арендовали у лондонцев на сезон с правом выкупа за € 20 млн. К тому моменту Тино прошёл через все юношеские и молодёжную сборные Англии и даже сыграл пять матчей за первую команду «Челси» (в том числе один в победном розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2020/2021).

«Когда мы принимали решение, брать ли Тино, тесно общались с «Челси»: Ральф Рангник разговаривал с Томасом Тухелем и его первым ассистентом Жолтом Лёвом, – рассказывал Цорн. – Они нам очень рекомендовали игрока. Но когда мы брали Анджорина, то понимали, что он физически не готов. Он переболел коронавирусом и тяжело восстанавливался. Помню, Тухель нам рассказывал, что у них была двусторонняя тренировка летом, там были все игроки «Челси». Анджорин только вышел после ковида и на протяжении 35-40 минут был лучшим на поле. На большее его не хватало физически. Поэтому мы взяли его в бесплатную аренду на год, покрываем только зарплату».

В Англии писали, что у Анджорина было несколько вариантов, но именно Рангник убедил его выбрать «Локомотив». В том числе зарплатой в размере около € 1,5 млн в год. «Челси» на всякий случай оставил за собой право обратного выкупа на сумму около € 30 млн.

Тино Анджорин после гола «Марселю» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В своём первом матче в Лиге Европы Анджорин, выйдя на поле с престижной «десяткой» на спине, забил «Марселю» и спас «Локомотив» от поражения в концовке. Встреча завершилась вничью 1:1. Но это было единственное результативное действие англичанина. В остальных семи матчах РПЛ и одной игре ЛЕ талантливый атакующий полузащитник не блеснул. Хуже того, в начале ноября получил травму и заканчивал год, смотря футбол по телевизору. Было понятно, что Тино как минимум не приблизил себя к выкупу из «Челси».

«Сейчас у него перелом пятой плюсневой кости, – говорил Цорн, отвечая на вопрос о будущем Анджорина в «Локомотиве». – Он в Лондоне, чтобы максимально быстро восстановиться после этой травмы (там лучше условия). Мы ждём его обратно к 15 января. И надеемся, что после окончания сборов он покажет уровень, который мы ждём. После окончания аренды примем решение, покупать его или нет. У нас есть односторонняя опция выкупа».

Однако Анджорин в «Локомотив» уже не вернулся. Английские журналисты писали, что причиной стал уход Рангника из московского клуба. Железнодорожники сообщили на своём сайте: «Локо» не может в полной мере рассчитывать на игрока, исходя из лимита на легионеров.

Так или иначе, на вторую половину того сезона «Челси» решил отдать Анджорина в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа. Там Тино сыграл всего семь матчей и забил один гол. Остался полузащитник в «Хаддерсфилде» и на следующий сезон-2022/2023, но бо́льшую его часть пропустил из-за травмы лодыжки – набрал 2+0 в восьми матчах за целый чемпионат. Феерил только в одной игре с «Вест Бромвичем», в которой сделал дубль.

На сезон-2023/2024 Анджорин опустился в Лигу 1 – не французскую, а в третий дивизион чемпионата Англии. Мучившегося с травмами полузащитника арендовал «Портсмут». Казалось, на большой карьере можно ставить крест и Тино будет всего лишь загубленным талантом «Челси». Тем более в Лиге 1 экс-железнодорожник только пять раз вышел в основе, а в общей сумме сыграл 12 матчей и забил один мяч. С такой статистикой даже в «Химки», наверное, не взяли бы, но, к счастью для Анджорина, «Челси» всё ещё владел правами на него и сумел пристроить в «Эмполи». Лондонский клуб бесплатно отпустил своего воспитанника в Италию. В то же время оставил за собой 50% от суммы будущей продажи игрока.

В «Эмполи» Анджорин расцвёл. В нынешнем сезоне Серии А провёл уже 15 матчей (в основе – 12) и сделал три голевые передачи. Тино – лучший ассистент команды в чемпионате Италии. Его используют в центре поля в схеме с тройкой центральных защитников. По оценкам статистического сайта Sofascore, англичанин входит в топ-4 лучших игроков «Эмполи». Несмотря на то что Анджорин только 11-й в команде по количеству проведённых на поле минут, он создал больше всего голевых моментов и один из лучших по ударам (18), передачам под удар (16) и обводкам (14).

Тино Анджорин в «Эмполи» Фото: Enrico Locci/Getty Images

«Анджорин может играть на разных позициях в центре поля, и он очень хорош с точки зрения техники, – говорит главный тренер «Эмполи» Роберто Д’Аверса. – Тино называли треквартистой, хотя на самом деле он никогда им не был. Но у него есть качество, есть физическая сила. Если бы у него не было некоторых проблем из-за повреждений, то, возможно, его не было бы и здесь. Клуб сделал хорошую работу, подписав Тино».

Анджорин признавался, что в «Челси» во время пандемии коронавируса ему дали неправильную программу фитнес-тренеры – из-за этого возникли проблемы с мышцами и пошли травмы. Посыпавшиеся повреждения очень сильно повлияли на его психологическое состояние. Однако теперь он готов вернуться на топ-уровень. Напомнить о себе Англии, России и всем остальным. Впрочем, зачем «Локомотиву» жалеть об Анджорине, если у железнодорожников в центре поля есть прекрасный Алексей Батраков?