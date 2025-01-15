«Сити» разбушевался на трансферном рынке. Но дело не только в кризисе

«Манчестер Сити» – самый активный клуб Европы в это зимнее трансферное окно. По информации Фабрицио Романо, клуб уже полностью согласовал трансферы центральных защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса. Об их переходах будет объявлено в самое ближайшее время. Кроме того, инсайдер сообщает, что сделка по нападающему Омару Мармушу «очень-очень-очень близка» и предположительно будет закрыта на этой неделе.

Мы привыкли, что зимние трансферные окна у клубов проходят спокойнее, чем летние. Так почему «Сити» настолько активизировался? Тут есть несколько причин. И дело не игровом кризисе – хотя в конце 2024 года у команды был отрезок из 13 матчей, в которых она одержала лишь одну победу. «Сити» резко включился на трансферном рынке именно сейчас из-за контракта Хосепа Гвардиолы и судебных разбирательств по поводу финансового фэйр-плей.

Как 115 обвинений в адрес «Сити» повлияли на актуальные трансферы?

Во вторник, 14 января, стало известно, что ни один из клубов АПЛ не наказали за нарушения финансового фэйр-плей. Точнее, сейчас в Англии это называется PSR (Profit and Sustainability Rules – Правила прибыли и устойчивого развития). Правда, The Athletic уточняет: у «Лестера» ещё остаются риски, потому что продолжаются разбирательства по отчёту о совокупных убытках. Всё это касается очередного трёхлетнего цикла: с сезона-2021/2022 по сезон-2023/2024. За предыдущий трёхлетний цикл год назад «Эвертон» и «Ноттингем Форест» лишили очков.

Совершенно отдельная история – легендарные 115 нарушений финансового фэйр-плей со стороны «Сити». Там у АПЛ возникли подозрения из-за теневых выплат и завышенных данных о доходах. Речь идёт о деятельности клуба с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Причём в этом случае решение выносит не лига, а независимая комиссия. Об этом сложном деле мы подробно рассказывали тут. С тех пор лишь появилась информация, что обвинений не 115, а 130. Правда, именно первая цифра стала мемом.

115 Фото: Michael Regan/Getty Images

Можно регулярно встретить разговоры, что «Сити» исключат из чемпионата Англии. Однако, по котировкам британских букмекеров, это крайне маловероятно (коэффициент – 17.00). Более вероятным вариантом выглядит запрет на регистрацию новых футболистов. Подобное наказание применялось в том числе к «Челси». Но то было решение ФИФА. Так что есть логика в том, чтобы закупиться игроками сейчас, раз есть риск с заявкой следующих новичков. К тому же у «Сити» нет проблем с актуальными периодами отчётности – клуб генеририровал много доходов как действующий чемпион и недавний победитель ЛЧ. А это не только призовые за первые места, но и более выгодные коммерческие отчисления.

Как контракт Гвардиолы повлиял на трансферы «Сити»?

Есть ещё один нюанс, который необходимо упомянуть в контексте зимней закупки футболистами. По информации Тhe Athletic, чемпионы Англии решили летом не закупаться игроками по двум причинам: уважение к тем футболистам, кто добывал титулы, и неопределённость с контрактом Гвардиолы.

По состоянию на лето 2024 года было непонятно, как долго ещё проработает главный тренер. Его контракт завершался летом 2025-го. И если бы Пеп уходил через год, то делать под него большую закупку не имело смысл, потому что скоро с этими игроками пришлось бы работать другом человеку. В ноябре испанец продлил соглашение до 2027 года, и теперь у него есть все основания самостоятельно пересобрать команду, а не просто доиграть сезон с помощью имеющихся ресурсов.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Сити» «Летом клуб говорил со мной, и я ответил, что не хочу никаких трансферов. Я полагался на этих парней и думал, что могу снова это сделать [выиграть АПЛ]. Но после травм наших игроков, подумал: воу, может нам стоило взять кого-то».



Скорее всего, трансферы Хусанова, Рейса и Мармуша приведут к уходу кого-то из нынешнего состава «Сити». Это касается как центральных защитников, так и вингеров. Правда, пока говорят в основном об уходе правого защитника Кайла Уокера, которого даже не включают в заявку на последние матчи. Похоже, ждать трансферов на выход нужно будет в большей степени летом-2025. Тогда станет понятно и решение по делу о нарушениях ФФП, и будет ли у «горожан» путёвка в новый сезон Лиги чемпионов.