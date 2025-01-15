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Брентфорд — Манчестер Сити — 2:2, обзор матча АПЛ, голы: Фоден, Висса, Нёргор, 14 января 2025 года, чемпионат Англии

«Сити» настиг новый провал! Как можно было отдать победу 2:0 за 10 минут?!
Анатолий Романов
Отчёт «Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 2:2
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Гвардиолу не вытащил даже проснувшийся лидер.

«Манчестер Сити» после двух побед в АПЛ удивительным образом отдал практически выигранный матч с «Брентфордом». Проблемы чемпиона Англии никуда не исчезли.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 66'     0:2 Фоден – 78'     1:2 Висса – 82'     2:2 Нёргор – 90+2'    

После крупной победы в прошлом туре над «Вест Хэмом» (4:1) Хосеп Гвардиола отказался признавать, что его команда выздоровела:

«Старый «Ман Сити» вернулся? Нет! Вы должны это понимать. Вы смотрели наши игры много лет и видите, что мы не на том уровне… Я, конечно, рад, что мы забили голы, создали хорошие моменты, Савио показал себя хорошо, Эрлинг Холанд забил два гола. Конечно, есть огромное количество положительных моментов, но, если вы спросите меня, играет ли команда так, как мы это делали в последние годы, – нет! Абсолютно нет!»

Начало выездного матча с «Брентфордом» подтверждало слова Гвардиолы. Только на исходе стартовой десятиминутки чемпионы Англии нанесли первый удар по воротам соперника, причём сделал это защитник – «сынок» тренера Йошко. Хорват бил низом из-за штрафной, но лишь размял голкипера Флеккена. Контрвыпады «Брентфорда» были опаснее, например, Мбемо едва не забил, раскачав того же Гвардиола и попытавшись положить мяч под штангу. Ортега совершил непростой сейв.

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«Ман Сити» на этом отрезке матча недоставало качественного возврата мяча и скорости в позиционном наступлении. Хотя Де Брёйне, отдавший до перерыва пять передач под удар, несколько раз здорово обострял. В середине первого тайма игра вдруг сильно раскрылась – было несколько эпизодов с переходами мяча и быстрыми ответными атаками на пространстве. Однажды Матеус Нунес, закрывавший правый фланг обороны, «забыл» пробить из убойной позиции.

При 62% владения мячом до перерыва команда Гвардиолы наиграла лишь на 0,64 по xG. Нанесла только два удара в створ против одного у «Брентфорда». Холанд пять раз встретился с мячом в штрафной хозяев, тем не менее не забил, загубив пару шансов.

Эрлинг Холанд не забил

Эрлинг Холанд не забил

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Первые минуты после перерыва наводили на мысль, что в этом матче мячи всё-таки побывают в сетке. Команда Томаса Франка могла забить быстрый гол, когда Матеус Нунес «привёз» штрафной, сделав необязательный фол на фланге. «Ман Сити» проиграл верх у своих ворот на стандарте – Коллинз простил чемпионов Англии. В ответ Савио совершил крутейший проход слева и зарядил в штангу. Гвардиола схватился за голову – счастье было так возможно, так близко!

Когда казалось, что «Ман Сити» вот-вот задавит «Брентфорд», хозяева поднимали голову и показывали зубы. Контрвыпад три в три не завершился голом Висса только из-за прекрасного подката Гвардиола. Дамсгор вообще забил, но после офсайда. Команда Франка не реализовала свои моменты, и в середине второго тайма «горожане» наконец открыли счёт. Голевая атака началась с классного длинного паса, Холанд зацепился за мяч в центре поля, затем последовала передача направо на Де Брёйне, а очередной точный кросс бельгийца завершил красивым ударом с лёта Фоден. Идеальный по геометрии и исполнению гол.

«Манчестер Сити» празднует гол

«Манчестер Сити» празднует гол

Фото: Carl Recine/Getty Images

«Брентфорд» после этого осмелел, прижал «Ман Сити» прессингом к его штрафной. Висса опять остался без гола, когда уже видел мяч в воротах. Форвард бил почти что в пустые – попал в закрывавшего створ Аке. В результате хозяева увлеклись и пропустили ещё раз. Голевую атаку создал ловко зацепившийся за мяч Савио. Шустрый бразилец влетел в штрафную и пробил, а Фоден оказался в нужное время в нужном месте – оформил дубль на добивании.

Но даже при счёте 0:2 «Брентфорд» не сломался и на морально-волевых вытащил игру, совершив камбэк. За 10 минут до конца Висса взял реванш у Аке: нидерландец оставил конголезца за спиной на линии вратарской, и форвард решил эпизод двумя касаниями. А в компенсированное время «подсевший» Савио не помешал Льюис-Поттеру навесить справа в центр штрафной, где Нёргор выиграл воздух у Аканджи. Чудесное спасение команды Франка и такой обидный финал для Гвардиолы!

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