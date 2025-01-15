Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Челси — Борнмут — 2:2, обзор матча 21-го тура АПЛ, голы Палмера, Клюйверта, Семеньо, Джеймса, 14 января 2025

«Челси» сломался об убийцу топ-клубов! Но на 90+5-й минуте всё красиво перевернул капитан
Константин Кринский
Отчёт «Челси» — «Борнмут» — 2:2
Аудио-версия:
Комментарии
Рис Джеймс не позволил «Борнмуту» обыграть ещё один гранд.

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура АПЛ. До последних минут столичная команда уступала, но всё же спаслась. Это было феерично!

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Палмер – 13'     1:1 Клюйверт – 50'     1:2 Семеньо – 68'     2:2 Джеймс – 90+5'    

Надо понимать, что «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ не проигрывал «Борнмуту». Хотя эта команда уже победила «Арсенал» (дважды), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Так что не сказать, что лондонцы считались безоговорочным фаворитом.

Понять, кто будет вести игру, не удалось – потому что Коул Палмер отличился быстро, уже на 13-й минуте. «Челси» быстро развернул атаку в сторону ворот соперника, хавбек открылся между защитниками, а ассистентом выступил Николас Джексон.

Могло показаться, что дальше «Челси» возьмёт игру под контроль и забьёт до перерыва ещё как минимум один. Джексон снова запорол классный момент – пробил выше ворот с вратарской линии! Затем форвард попал ещё и в штангу, но уже в другом моменте. «Борнмут» тоже огрызался и мог сравнять, но важно отметить и другое: на 25-й минуте поле вынужденно покинул Джеймс Хилл. Его заменил Джастин Клюйверт.

Он сыграл не последнюю роль после перерыва. Ведь сравнял «Борнмут» именно благодаря сыну легенды нидерландского футбола. Следом были несколько странных решений от арбитров: судьи почему-то несколько раз проигнорировали, казалось бы, нарушения гостей на красную. «Челси», возможно, это подкосило, и на 68-й минуте Антуан Семеньо пушечным выстрелом прошил Роберта Санчеса.

После второго пропущенного «Челси» совсем расклеился. Атаковал в основном «Борнмут». И мог забивать ещё. И на этом позитиве заканчивать встречу. Однако эти планы испортил Рис Джеймс. Капитан идеально исполнил штрафной удар на 90+5-й минуте: пока все ждали удар в ближнюю девятку, защитник зарядил в дальний нижний угол. И 2:2!

Другой матч вечера закончился с аналогичным счётом:
«Сити» настиг новый провал! Как можно было отдать победу 2:0 за 10 минут?!
«Сити» настиг новый провал! Как можно было отдать победу 2:0 за 10 минут?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android